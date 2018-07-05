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МИД России прокомментировал новое отравление «Новичком» в Великобритании

Великобритании следует не политизировать отравления в английских городах Солсбери и Эймсбери и начать взаимодействие с российскими специалистами, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Ее слова передает ТАСС.

«Призываем британские правоохранительные органы не идти на поводу грязной политической игры и начать взаимодействие с российскими правоохранительными органами», – сказала Захарова. Она подчеркнула, что Москва «по несколько раз в месяц» информирует Лондон о готовности начать такую работу.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал информацию о втором отравлении нервно-паралитическим веществом в Великобритании очень тревожной новостью, которая вызывает глубокую обеспокоенность.

В субботу, 30 июня, в Эймсбери отравились мужчина и женщина, их доставили в больницу в бессознательном состоянии. Британские эксперты пришли к выводу, что пострадавшие подверглись воздействию нервного агента «Новичок», которым 4 марта в Солсбери были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Министр по вопросам безопасности Великобритании Бен Уоллес 5 июля заявил, что новое отравление не является целенаправленным покушением и рабочая версия следствия заключается в том, что люди пострадали из-за распространения остатков яда после инцидента в Солсбери. Город Эймсбери находится примерно в 11 км к северу от Солсбери.

Ответственность за отравление Скрипалей британские власти возложили на Россию. Москва отрицает эти обвинения и сам факт наличия на территории страны химического оружия.

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