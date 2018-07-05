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Лондон назвал рабочую версию нового случая отравления «Новичком»

Инцидент в британском городе Эймсбери, где два человека подверглись воздействию нервно-паралитического агента «Новичок», возможно, не является новым случаем применения отравляющего вещества, заявил в четверг министр по вопросам безопасности Великобритании Бен Уоллес телеканалу Sky News. По словам Уоллеса, рабочая версия следствия заключается в том, что пострадавшие в Эймсбери пострадали от остатков вещества, использовавшегося для отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

«Это не было атакой», - сказал министр. Он также отметил, что у следствия нет данных о том, что пострадавшие в Эймсбери связаны со Скрипалями.

Об отравлении людей в Эймсбери стало известно 4 июля. Сам инцидент произошел в субботу, 30 июня. В тот день в больницу доставили мужчину и женщину в бессознательном состоянии. Полиция заявила, что пострадавшие предположительно подверглись воздействию неизвестного вещества. При этом изначально полиция не исключала, что речь идет о наркотиках.

Эймсбери расположен недалеко от Солсбери, где в марте отравили «Новичком» бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Расследованием нового случая отравления занялось контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда. В ночь на четверг Скотленд-Ярд заявил, что пострадавшие подверглись воздействию «Новичка». Это показали результаты анализов, проведенных в Портон-Даун - тренировочном центре по защите от химической, биологической, радиологической и ядерной опасности.

Пострадавшие остаются в критическом состоянии. Полиция их имен не раскрыла. Как пишет газета The Telegraph, это 45-летний Чарльз Роули и 44-летняя Дон Стерджес. Их друг рассказал, что Роули и Стерджес были в Солсбери неподалеку от места обнаружения отравленных Скрипалей перед тем, как им стало плохо. В свою очередь руководитель контртеррористического управления Скотленд-Ярда Нейл Басу заявил, что у следствия нет доказательств того, что пострадавшие недавно посещали места, которые обрабатывали после покушения на Скрипалей.

Скрипали были найдены без сознания на лавочке возле торгового центра в Солсбери 4 марта. Великобритания заявила, что их отравили «Новичком». Ответственность за это Лондон возложил на Москву. Российские власти причастность к отравлению отрицают. Юлию Скрипаль выписали из больницы в апреле, ее отца - в мае. Их текущее местонахождение неизвестно.

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