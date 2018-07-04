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В больницу Солсбери поступили зараженные неизвестным веществом пациенты

Мужчина и женщина, оба в возрасте около 40 лет, были госпитализированы в критическом состоянии в больницу британского города Солсбери. Об этом говорится в сообщении полиции графства Уилтшир. Предположительно пострадавшие подверглись воздействию неизвестного вещества. Пара была обнаружена спасательными службами 30 июня в собственном доме в Эймсбери, в 12 км от Солсбери. Они находились в бессознательном состоянии.

Полиция квалифицировала происшедшее как «серьезный инцидент», оговариваясь при этом, что пока не ясно, имело ли здесь место преступление. Первоначально предполагалось, что пострадавшие почувствовали себя плохо после возможного употребления героина или нечистого кокаина. Полиция отмечает, что проводит дальнейшие тесты, чтобы установить вещество, действию которого могли быть подвергнуты пациенты.

В качестве меры предосторожности полиция пообещала оцепить места, которые пострадавшие посещали до заражения.

В начале марта на скамейке в парке Солсбери в бессознательном состоянии были обнаружены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британские власти обвинили Россию в их отравлении нервно-паралитическим веществом. Москва свою вину отрицает.

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