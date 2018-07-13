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Трамп потерял более 300 000 подписчиков из-за удаления подозрительных аккаунтов Twitter

Президент США Дональд Трамп потерял около 336 000 подписчиков на свою страничку в Twitter после того, как сервис микроболгов приступил к удалению аккаунтов. Об этом свидетельствует статистика соцсети, отслеживаемая платформой Socialbakers.

12 июля Twitter анонсировал удаление подозрительных аккаунтов в течение этой недели. Подозрительными считаются странички, заблокированные из-за внезапных изменений в поведении учетной записи, частого попадания в черные списки, публикации вводящих в заблуждение ссылок и слишком частого упоминания других пользователей. Соцсеть предупреждала, что в результате чистки большинство пользователей лишится около четырех последователей, а владельцы популярных блогов – большего числа подписчиков.

У аккаунта Трампа 12 июля насчитывалось 53,378 млн подписчиков, день спустя их оказалось 53,042 млн. Аналогичная ситуация наблюдается и на страничке Хиллари Клинтон, соперницы Трампа по президентским выборам. Если 12 июля у нее было 23,215 млн подписчиков, то 13 июля – уже 23,084 млн. Экс-президент США Барак Обама лишился сразу 2 млн фолловеров: 12 июля их было 103,68 млн, а сегодня, как следует из его твиттера, – 101 млн.

Ранее Twitter отмечал, что число активных пользователей микроблогов не изменится, а чистка направлена на удаление поддельных учетных записей, ботов и оскорбительных твитов. В марте 2018 г. соцсеть насчитывала 336 млн активных пользователей.