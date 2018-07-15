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Силуанов рассказал о причине совпадения реформы пенсий с ЧМ-2018

Причина совпадения по времени одобрения пенсионной реформы и чемпионата мира по футболу в России - чистая случайность, заявил сегодня первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в программе Владимира Познера. Более того, никакой «многоходовки» со снижением пенсионного возраста не планируется, отметил министр.

«Здесь подгонки никакой, конечно, не было. Это чисто случайное совпадение», - сказал Силуанов (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, причиной того, что законопроект поступил в правительство в день начала ЧМ-2018 - 14 июля - было то, что «дошлифовывались отдельные моменты». В этот же день сборная России с разгромным счетом - 5:0 - выиграла у Саудовской Аравии. Через день законопроект внесли в Госдуму.

Силуанов напомнил, что повышение пенсионного возраста в ведомствах обсуждалось месяцами. «Мы тоже в министерстве финансов, да и в правительстве об этом вопросе обсуждали еще задолго - задолго до принятия окончательного решения», - сказал первый зампред правительства.

На вопрос Познера, не предполагается ли затем снизить новый пенсионный возраст, Силуанов ответил, что параметры окончательные: «Вы знаете, мы такими двухходовками не занимаемся». На уточняющий вопрос идет ли речь о 63 годах для женщин и 65 годах для мужчин, министр ответил утвердительно. «Абсолютно. Абсолютно так», - сказал зампред правительства.

Силуанов вновь повторил, что дефицит Пенсионного фонда составляет 1 трлн руб., и компенсировать его из других источников невозможно.

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