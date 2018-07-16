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Путин сообщил о миллионах кибератак на Россию во время чемпионата мира

Президент России Владимир Путин рассказал о почти 25 млн кибератак на информационную инфраструктуру страны, связанную с проведением чемпионата мира по футболу. Текст выступления российского лидера опубликован на сайте Кремля.

Путин добавил, что власти, готовясь к соревнованиям, проверили более 2 млн человек, задействованных в строительстве объектов ЧМ и организации турнира. Под проверки на предмет радиационной, химической, биологической, взрывоопасной ситуации попали 194 объекта инфраструктуры.

Путин поблагодарил за работу сотрудников российских и иностранных спецслужб. Порядок на чемпионате обеспечивали 126 представителей 55 спецслужб и правоохранительных органов 34 государств, уточнил президент России. Путин выразил надежду на продолжение конструктивного взаимодействия спецслужб.

Российский лидер подчеркнул, что гости турнира чувствовали себя в России безопасности, а сами россияне, как и зарубежные болельщики, не сталкивались с излишними ограничениями. «Люди, приехавшие в нашу страну, <...> могли спокойно и комфортно передвигаться между городами и по всей стране в целом, смотреть матчи любимых команд и на стадионах, и в фан-зонах», - отметил Путин.

Матчи чемпионата мира проходили с 14 июня по 15 июля на стадионах Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Калининграда, Казани, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Саранска, Сочи и Волгограда. Финал состоялся на московском стадионе «Лужники» 15 июля. Победу одержала сборная Франции, обыгравшая Хорватию со счетом 4:2.

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