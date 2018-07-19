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СМИ узнали об установлении личностей отравителей Скрипалей

Британская полиция установила конкретных виновных в отравлении нервно-паралитическим веществом «Новичок» бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Об этом сообщает ITV, а также Press Association со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

«Следователи полагают, что при помощи системы видеонаблюдения они идентифицировали подозреваемых, которые совершили нападение с использованием «Новичка», — рассказал собеседник Press Association. Британская полиция сопоставила полученную информацию с данными людей, которые въезжали в страну в период совершения отравления. По их мнению, атаку на экс-сотрудника ГРУ и его дочь совершили граждане России.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на британские и американские источники написала, что, скорее всего, ответственность за отравление Скрипаля лежит на Главном разведывательном управлении (ГРУ), где он работал. Издание напоминало, что Скрипаль, прослуживший в ГРУ 15 лет, также являлся информатором британской разведки MI6. В России он был арестован в 2004 г., признал себя виновным в шпионаже и провел в заключении шесть из 13 лет. В 2010 г. Скрипаль был освобожден в рамках обмена шпионами с США.

Скрипали были отравлены в Солсбери 4 марта. Их удалось спасти. Британские власти обвинили в отравлении Россию. Российские власти причастность к инциденту отрицают.

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