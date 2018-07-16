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NYT: Лондон подозревает ГРУ в причастности к отравлению Скрипалей

Власти Великобритании подозревают, что за покушением на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию могут стоять бывшие или действующие сотрудники военной разведки. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на действующих британского и американского чиновников, а также бывшего госслужащего США. Лондон близок к определению участников операции. Однако следствие не исключает, что за атакой на Скрипалей могло стоять другое разведведомство или частные наемники.

Издание напоминает, что Скрипаль, прослуживший в ГРУ 15 лет, также являлся информатором британской разведки MI6. В России он был арестован в 2004 г., признал себя виновным в шпионаже и отсидел 6 из 13 лет. В 2010 г. был освобожден в рамках обмена шпионами с США. Ранее Лондон возложил вину за отравление Скрипаля на Москву. Россия причастность к этому отвергает.

Сегодня в Хельсинки состоится встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Британский премьер Тереза Мэй ранее высказывала Трампу свою озабоченность в связи с делом Скрипалей.

13 июля минюст США выдвинул заочные обвинения против 12 сотрудников ГРУ, якобы пытавшихся повлиять на президентские выборы в США в 2016 г. путем кибератак на серверы демократической партии.