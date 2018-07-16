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NYT: Лондон подозревает ГРУ в причастности к отравлению Скрипалей

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Власти Великобритании подозревают, что за покушением на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию могут стоять бывшие или действующие сотрудники военной разведки. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на действующих британского и американского чиновников, а также бывшего госслужащего США. Лондон близок к определению участников операции. Однако следствие не исключает, что за атакой на Скрипалей могло стоять другое разведведомство или частные наемники.

Издание напоминает, что Скрипаль, прослуживший в ГРУ 15 лет, также являлся информатором британской разведки MI6. В России он был арестован в 2004 г., признал себя виновным в шпионаже и отсидел 6 из 13 лет. В 2010 г. был освобожден в рамках обмена шпионами с США. Ранее Лондон возложил вину за отравление Скрипаля на Москву. Россия причастность к этому отвергает.

Сегодня в Хельсинки состоится встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Британский премьер Тереза Мэй ранее высказывала Трампу свою озабоченность в связи с делом Скрипалей.

13 июля минюст США выдвинул заочные обвинения против 12 сотрудников ГРУ, якобы пытавшихся повлиять на президентские выборы в США в 2016 г. путем кибератак на серверы демократической партии.

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Топилин оценил расходы на переобучение россиян предпенсионного возраста

Ведомости
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Расходы на программу повышения квалификации россиян предпенсионного возраста могут составить примерно 5 млрд руб. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на заседании думского комитета по бюджету и налогам в понедельник, передает ТАСС.
Госдума 19 июля рассмотрит в первом чтении законопроект правительства о пенсионной реформе. Он предполагает поэтапное повышение пенсионного возраста для мужчин с 60 лет до 65 лет к 2028 г., для женщин – с 55 до 63 лет к 2034 г. 
После того, как правительство предложило повысить пенсионный возраст, Топилин признал, что у людей предпенсионного возраста могут возникнуть проблемы с трудоустройством. Он говорил, что таким людям необходимо предоставить возможность пройти программу переобучения. Финансировать программы повышения квалификации могут регионы, отмечал министр. «Другое дело, что у них не всегда достаточно для этого ресурсов, и не всегда это является приоритетом», - признавал он. Топилин пообещал, что Роструд будет выстраивать соответствующую работу с регионами.

Госдума 19 июля рассмотрит в первом чтении законопроект правительства о пенсионной реформе. Он предполагает поэтапное повышение пенсионного возраста для мужчин с 60 лет до 65 лет к 2028 г., для женщин – с 55 до 63 лет к 2034 г. 

После того, как правительство предложило повысить пенсионный возраст, Топилин признал, что у людей предпенсионного возраста могут возникнуть проблемы с трудоустройством. Он говорил, что таким людям необходимо предоставить возможность пройти программу переобучения. Финансировать программы повышения квалификации могут регионы, отмечал министр. «Другое дело, что у них не всегда достаточно для этого ресурсов, и не всегда это является приоритетом», - признавал он. Топилин пообещал, что Роструд будет выстраивать соответствующую работу с регионами.

Почему в России такой низкий уровень жизни пенсионеров

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Политика
Новости

Путин сообщил о миллионах кибератак на Россию во время чемпионата мира

Ведомости
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Президент России Владимир Путин рассказал о почти 25 млн кибератак на информационную инфраструктуру страны, связанную с проведением чемпионата мира по футболу. Текст выступления российского лидера опубликован на сайте Кремля.

Путин добавил, что власти, готовясь к соревнованиям, проверили более 2 млн человек, задействованных в строительстве объектов ЧМ и организации турнира. Под проверки на предмет радиационной, химической, биологической, взрывоопасной ситуации попали 194 объекта инфраструктуры.

Путин поблагодарил за работу сотрудников российских и иностранных спецслужб. Порядок на чемпионате обеспечивали 126 представителей 55 спецслужб и правоохранительных органов 34 государств, уточнил президент России. Путин выразил надежду на продолжение конструктивного взаимодействия спецслужб.

Российский лидер подчеркнул, что гости турнира чувствовали себя в России безопасности, а сами россияне, как и зарубежные болельщики, не сталкивались с излишними ограничениями. «Люди, приехавшие в нашу страну, <...> могли спокойно и комфортно передвигаться между городами и по всей стране в целом, смотреть матчи любимых команд и на стадионах, и в фан-зонах», - отметил Путин.

Матчи чемпионата мира проходили с 14 июня по 15 июля на стадионах Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Калининграда, Казани, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Саранска, Сочи и Волгограда. Финал состоялся на московском стадионе «Лужники» 15 июля. Победу одержала сборная Франции, обыгравшая Хорватию со счетом 4:2.

Pussy Riot выбежали на поле в финале чемпионата мира

Политика
Новости

YouTube заблокировал видео с акцией Pussy Riot из-за нарушения авторских прав

Ведомости
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Администрация YouTube заблокировала видеообращение Pussy Riot, записанное перед акцией «Милиционер вступает в игру», проведенной во время финала чемпионата мира по футболу. Об этом говорится в Twitter активистов группы.

При попытке воспроизвести видео возникает уведомление, что ролик содержит «материалы от партнера FIFA, который заблокировал их показ в целях соблюдения авторских прав». Позже группа опубликовала видеообращение с новой ссылкой.

Четверо участников Pussy Riot выбежали на футбольное поле во время финала чемпионата мира. В трансляцию матча между Францией и Хорватией вошел короткий эпизод, когда активисты бегут по полю в форме полицейских, а стюарды пытаются их поймать и увести. Затем режиссер трансляции включил повторы опасных моментов матча. Он вернулся к картинке матча, когда акция была закончена.

Активисты Pussy Riot, устроившие протестную акцию, были задержаны. Сотрудники полиции доставили в ОВД «Лужники» Петра Верзилова, Ольгу Курачеву, Ольгу Пахтусову и Нику Никульшину. В отношении задержанных составлены административные протоколы за нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований (ст. 20.31 КоАП РФ) и незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, правоохранительных или контролирующих органов (ст. 17.12 КоАП РФ).

Pussy Riot выбежали на поле в финале чемпионата мира

Политика
Новости

Трамп назвал причины ухудшения отношений США и России

Ведомости
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Отношения России и США никогда не были хуже, чем сейчас, из-за «глупости» США, заявил президент США Дональд Трамп в понедельник в твиттере. «Наши отношения с Россией никогда не были хуже из-за многолетней глупости и тупости США, а теперь еще и из-за сфабрикованной охоты на ведьм!» - написал он.

Такую запись Трамп оставил в твиттере за несколько часов до встречи с президентом России Владимиром Путиным. Встреча должна начаться в Президентском дворце в Хельсинки в 13.15 по местному времени (совпадает с московским). По плану сначала президенты России и США побеседуют тет-а-тет, потом - в более широком кругу, с министрами и советниками. По итогам переговоров Путин и Трамп дадут совместную пресс-конференцию.

«Охотой на ведьм» Трамп называет расследование предполагаемого вмешательства России в выборы, по итогам которых он в 2016 г. стал президентом США. Расследование спецпрокурор США Роберт Мюллер ведет больше года. На данный момент по делу в качестве обвиняемых проходят 19 человек. Последние обвинения - 12-ти офицерам ГРУ - были предъявлены за три дня до встречи Путина и Трампа, 13 июля. По версии следствия, сотрудники ГРУ взломали серверы национального комитета демократической партии США и комитета по выборам, а также украли логины и пароли представителей избирательного штаба соперницы Трампа Хиллари Клинтон.

Сам Трамп, комментируя новые обвинения, заявил, что его предшественник на посту президента Барак Обама был проинформирован ФБР о возможном вмешательстве в выборы и ничего не сделал.

Как выглядит место встречи Путина и Трампа

Бизнес
Новости

СМИ узнали о нехватке 70 млрд рублей на достройку объектов Urban Group

Ведомости
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Строительство объектов Urban Group в Подмосковье требует дополнительно более 70 млрд руб. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомленного об итогах проверки компании собеседника в федеральном правительстве.

Согласно предварительным итогам аудита, компания распродала почти две трети квартир, а построила всего треть от запланированного. Проверяющие пришли к выводу, что Urban Group завышала себестоимость строительства, что, в свою очередь, может свидетельствовать о выводе средств, пишет издание. Всего у Urban Group на этапе строительства пять комплексов. Газета указывает, что готовность многих зданий «на низком уровне».

Власти инициировали проверку компании в мае, после того как Росреестр отказался регистрировать договоры долевого участия (ДДУ) в ее проектах. Позже владелец компании Александр Долгин говорил о готовности продать бизнес любому банку за 1 руб. Затем он перестал выходить на связь, рассказал изданию один из чиновников. На звонки газеты предприниматель также не ответил.

«Коммерсантъ» уточняет, что в предстоящем совещании об итогах аудита Urban Group примет участие министр строительства Владимир Якушев. Три источника рассказали газете, что за счет продажи готовых квартир власти планируют получить 11,9 млрд руб. В таком случае дефицит снизится до 59 млрд руб. Эту нехватку руководство страны рассчитывает покрыть средствами из федерального и подмосковного бюджетов, а также страховыми выплатами по договорам долевого участия.

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Политика
Новости

Следственный комитет повторно подтвердил подлинность останков царской семьи

Ведомости
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Останки, обнаруженные под Екатеринбургом, принадлежат «бывшему императору Николаю II, членам его семьи и лицам из их окружения». Об этом сообщил Следственный комитет России. «Согласно выводам молекулярно-генетической экспертизы 7 из 11 обнаруженных останков соответствуют семейной группе - мать, отец, четыре дочери и сын», - говорится в сообщении.

Это же подтверждают генетические профили костных останков и «образцов от живущих в настоящее время родственников семьи Романовых как по отцовской, так и по материнской линиям». Следователи также ссылаются на заключение молекулярно-генетической экспертизы по установлению биологического родства императора Александра III и погибшего, идентифицированного как бывший император Николай II. Исследование показало, что «они являются родственниками на уровне отец – сын».

Итоговое решение по этому уголовному делу будет принято после завершения повторных экспертиз. Отмечается, что к ним будут привлечены видные ученые, которые изучают 2000 документальных первоисточников, в том числе обнаруженных в 2017-2018 гг. и до сих пор никем не исследованных.

Госкомиссия по расследованию убийства царской семьи признала найденные останки еще 10 лет назад. На этом основании они были захоронены в усыпальнице Романовых в Петропавловском соборе в 1998 г. В церемонии принимал участие занимавший тогда пост президента России Борис Ельцин и возглавлявший госкомиссию Борис Немцов. Патриарх Алексий II отсутствовал.

В 2015 г. СКР сообщал, что повторные генетические исследования останков Николая II и Александры Федоровны, найденных в захоронении под Екатеринбургом, подтвердили их подлинность. После этого по просьбе патриарха Кирилла была вскрыта гробница императора Александра III и были отобраны пробы для ДНК-анализа и сравнения с предполагаемыми останками Николая II.

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Политика
Новости

Брат пострадавшего от «Новичка» рассказал о подобранном им флаконе от духов

Ведомости
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Нервно-паралитическое вещество «Новичок», которым отравились Чарли Роули и Дон Стрерджес в Эймсбери, могло содержаться во флаконе из-под духов. Об этом BBC в телефонном интервью рассказал брат пострадавшего Мэтью Роули со ссылкой на его слова. Чарли Роули подобрал флакон, после чего они с подругой оказались в больнице Солсбери в тяжелом состоянии.

Ранее полиция сообщала, что «Новичок» был обнаружен в «небольшом флаконе» в квартире Чарльза Роули. Заявления брата пострадавшего Скотленд-Ярд не комментирует. Корреспондент BBC Данни Шоу отмечает, что флакон может дать следствию важные зацепки. «Откуда взялся флакон, где он был куплен, редкий ли это флакон, был ли он куплен в определенном магазине в какое-то конкретное время, - следствие интересуют ответы на все эти вопросы», - говорится в материале.

Роули и Стерджесс были отравлены нервно-паралитическим веществом 30 июня. Спустя несколько дней, 8 июля, Стерджес скончалась. Роули пришел в сознание и сейчас находится в стабильно тяжелом состоянии. Мэтью Роули говорит, что его брат теперь совсем не похож на того Чарли, которого он знал. При этом пострадавший уже окреп достаточно, чтобы принимать обычную пищу.

Следствие полагает, что пара отравилась в результате взаимодействия с веществом, которое в марте этого года было использовано для покушения на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Ответственность за тот инцидент Лондон возложил на Россию. В Москве причастность к отравлению отвергают.

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Бизнес
Новости

«Коммерсантъ» узнал о плане правительства по поддержке UC Rusal

Ведомости
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План развития алюминиевой промышленности России был утвержден на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака 27 июня. Это «Коммерсанту» подтвердил представитель вице-премьера. Программа, стимулирующая внутренний спрос на алюминий, нужна прежде всего пострадавшей от санкций UC Rusal Олега Дерипаски, которая экспортирует 80% своей продукции.

В «дорожной карте» по поддержке отрасли, на которую ссылается издание, содержится 22 мероприятия в области госзакупок, тарифного и таможенного регулирования, а также расширения сфер применения алюминия. На совещании рассматривались еще 10 предложений, которые будут обсуждаться до октября. 9 июля министр промышленности и торговли заявлял о цели увеличить внутреннее потребление алюминия до 2,5 млн т к 2024 г., на что придется потратить 140 млрд руб. Ранее эти же ориентиры озвучивал Дерипаска.

Предложения по повышению ввозных пошлин на алюминиевую продукцию выше уровня связывания ВТО предлагается внести в правительство к 15 октября. В ЕАЭС они сейчас составляют 5-15%. К 15 августа ожидаются проекты директив для госкомпаний по внесению в их профильные документы дополнений о закупках «продукции с использованием алюминия у российских предприятий». К 1 сентября должны появиться проекты изменений в ФЗ-44 и ФЗ-223, которые предусматривают использование российских алюминиевых полуфабрикатов в закупаемом импортном транспорте и оборудовании по офсетным соглашениям. К этому же времени предполагается подготовить проекты о запрете или ограничении доступа отдельной импортной алюминиевой продукции к государственным и муниципальным закупкам, за исключением товаров из ЕАЭС.

«Дорожная карта» предполагает закрепление требований по изготовлению или использованию машиностроителями «компонентов из российских алюминиевых сплавов» для получения субсидий. Меры по достижению к концу 2019 г. 90% локализации таких комплектующих будут обсуждаться до октября. Для производителей сельхозтехники, использующих российский алюминий, проект об условиях субсидий будет прописан к 15 августа. Ожидается введение прямого запрета, в частности, на импорт колес, укомплектованных шиной (ТНВЭД 8708 70).

Также предполагается повысить ставки экологического сбора на пластиковую упаковку «с целью стимулирования использования возобновляемых материалов». До 1 сентября в правительство должны быть представлены предложения по регулированию производства алюминиевой и пластиковой упаковки для алкоголя «с учетом зарубежного опыта».

Также ожидается утверждение новых правил по проектированию и применению алюминия в электроснабжении зданий и строительстве мостов и расширение использования металла в авиации.

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Политика
Новости

Возбуждены административные дела против активистов Pussy Riot

Ведомости
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Полиция составила протоколы об административных нарушениях в отношении четверых активистов группы Pussy Riot, выбежавших на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу в «Лужниках». Это следует из сообщения столичного главка МВД.

Против молодых людей возбуждены дела по статьям о нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований (ст. 20.31 КоАП) и незаконном ношении форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов (ст. 17.12). Первая статья предусматривает максимальное наказание в виде штрафа до 10 000 руб. или обязательных работ до 160 часов с наложением запрета на посещение спортивных мероприятий на срок до трех лет. Вторая – штраф в размере до 1500 руб. с конфискацией форменной одежды, знаков различия, символики государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов.

На странице Pussy Riot в Facebook отмечается, что активисты находятся в полицейском участке «Лужники». «Полиция не позволяет нашему адвокату видеть активистов», – говорится в сообщении. Также представители группы сообщили, что видео акции в финале ЧМ-2018 было заблокировано на Youtube из-за жалоб на авторские права FIFA. Группа пообещала выложить новую версию ролика.

Акция Pussy Riot, называвшаяся «Милиционер вступает в игру», приостановила финальный матч чемпионата мира по футболу между Францией и Хорватией. Выбежавшие на поле активисты группы были одеты в форму полицейских. В Facebook Pussy Riot отмечалось, что акция призывает к освобождению всех политических заключенных. На матче присутствовали президенты России Владимир Путин, Франции – Эммануэль Макрон, Хорватии – Колинда Грабар-Китарович и эмир Катара Тамим бен Хамад аль-Тани.

Pussy Riot выбежали на поле в финале чемпионата мира

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Политика
Новости

Участники Pussy Riot выбежали на поле во время финального матча ЧМ

Ведомости
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Финальный матч чемпионата мира по футболу между Францией и Хорватией приостановили из-за выбежавших на поле участников Pussy Riot. Они были одеты в форму полицейских. В Facebook Pussy Riot говорится, что участники движения проводят акцию «Милиционер вступает в игру».

Pussy Riot отмечают, что этой акцией призывают освободить всех политических заключенных, не сажать за лайки, прекратить незаконные аресты на митингах и допустить политическую конкуренцию в стране.

На матче присутствуют президент России Владимир Путин, президент Франции Эмманюэль Макрон, президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович и эмир Катара Тамим бен Хамад аль-Тани.

Pussy Riot выбежали на поле в финале чемпионата мира

Политика
Новости

Трамп вылетел в Финляндию для встречи с Путиным

Ведомости
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Самолет президента США Дональда Трампа вылетел из Шотландии, где Трамп отдыхал за гольфом, в Финляндию, где завтра, 16 июля, он встретится с президентом России Владимиром Путиным. По данным агентства AP, самолет Трампа вылетел из Глазго вскоре после 16 часов по местному времени. До завтрашнего официального завтрака в программе президента США нет публичных мероприятий.

На предстоящих переговорах лидеры США и России должны затронуть тему Сирии, Украины, а также предполагаемое российское вмешательство в американские выборы. В интервью CBS Трамп сказал, что не имеет «больших ожиданий» от встречи, но надеется «на что-то хорошее».

В Финляндии Трамп завершит свое европейское турне, открывшееся на саммите НАТО в Брюсселе 11-12 июля. Затем американский лидер направился в Великобританию, где встретился с главой британского правительства Терезой Мэй и побывал на чаепитии у королевы Елизаветы II.

После этого Трамп отдохнул на своем гольф-курорте «Трамп Тернберри» в Шотландии, после чего и вылетел в Финляндию.

Как выглядит место встречи Путина и Трампа

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