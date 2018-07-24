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Власти КНДР начали демонтаж ключевого ракетного полигона

Северная Корея начала демонтаж основных объектов ракетного полигона Сохэ. К такому выводу пришла американская исследовательская группа по КНДР 38 North, изучив спутниковые снимки.

В частности, снимки от 20 июля свидетельствуют о демонтаже производственного комплекса, где космические ракеты-носители готовятся к перемещению на стартовую площадку, и ближайшего испытательного стенда. В то же время демонтажу подвергнуты пока что далеко не все объекты инфраструктуры, например, два топливных бункера и гараж пока остаются нетронутыми, как и бетонная основа испытательного стенда.

Полигон Сохэ играет важнейшую роль в северокорейской программе межконтинентальных баллистических ракет, отмечают эксперты. В частности, на полигоне проводились испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15».

Демонтаж объектов Сохэ 38 North называет важным первым шагом северокорейских властей для выполнения договоренностей об отказе страны от ядерного оружия.

В мае КНДР демонтировала основной ядерный полигон Пунгери. В то же время данные разведки США указывали на то, что площадка остается пригодной для эксплуатации и решение о ее закрытии может быть легко пересмотрено, сообщало Reuters со ссылкой на источники.

Планы полной денуклеаризации Корейского полуострова лидер КНДР Ким Чен Ын подтвердил президенту США Дональду Трампу на встрече 12 июня в Сингапуре. Однако в июне 38 North сообщила, что Пхеньян продолжает активные строительные работы для развития инфраструктуры ключевого ядерного центра Йонбен.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились в Сингапуре. Фоторепортаж