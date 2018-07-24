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Власти КНДР начали демонтаж ключевого ракетного полигона

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Северная Корея начала демонтаж основных объектов ракетного полигона Сохэ. К такому выводу пришла американская исследовательская группа по КНДР 38 North, изучив спутниковые снимки.

В частности, снимки от 20 июля свидетельствуют о демонтаже производственного комплекса, где космические ракеты-носители готовятся к перемещению на стартовую площадку, и ближайшего испытательного стенда. В то же время демонтажу подвергнуты пока что далеко не все объекты инфраструктуры, например, два топливных бункера и гараж пока остаются нетронутыми, как и бетонная основа испытательного стенда.

Полигон Сохэ играет важнейшую роль в северокорейской программе межконтинентальных баллистических ракет, отмечают эксперты. В частности, на полигоне проводились испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15».

Демонтаж объектов Сохэ 38 North называет важным первым шагом северокорейских властей для выполнения договоренностей об отказе страны от ядерного оружия.

В мае КНДР демонтировала основной ядерный полигон Пунгери. В то же время данные разведки США указывали на то, что площадка остается пригодной для эксплуатации и решение о ее закрытии может быть легко пересмотрено, сообщало Reuters со ссылкой на источники.

Планы полной денуклеаризации Корейского полуострова лидер КНДР Ким Чен Ын подтвердил президенту США Дональду Трампу на встрече 12 июня в Сингапуре. Однако в июне 38 North сообщила, что Пхеньян продолжает активные строительные работы для развития инфраструктуры ключевого ядерного центра Йонбен.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились в Сингапуре. Фоторепортаж

Политика
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«Коммерсантъ» узнал о рисках распространения пиратского софта из-за законопроекта ФСБ

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Инициированный ФСБ законопроект о шпионской технике может привести к увеличению на рынке пиратского софта. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на председателя совета ТПП по развитию информационных технологий и цифровой экономики Николая Комлева.

Речь идет о проекте поправок к Уголовному кодексу, вводящих определение «шпионских» технических средств, при помощи которых можно негласно получать информацию. Таким образом предполагается отделить шпионскую технику от бытовых приборов. Изначально к разработке законопроекта привело дело в отношении курганского фермера, купившего GPS-трекер для своей коровы. История получила огласку после жалобы президенту Владимиру Путину.

Сейчас ст. 138.1 УК РФ предполагает уголовную ответственность за незаконный оборот средств для негласного получения информации в виде ограничения свободы на срок до четырех лет, штрафа или принудительных работ.

Участники IT-рынка опасаются размытости формулировок в законопроекте ФСБ. Совет ТПП намерен направить в адрес спецслужбы свои предложения к законопроекту не позднее сентября, рассказал Комлев. Авторы предлагают не распространять ст. 138.1 УК РФ на разработчиков ПО, собирающих информацию, связанную с работой и защитой созданного ими софта, установленного у третьих лиц. Это положение должно быть закреплено в самом УК, а не в подзаконных актах, настаивает Комлев. По существующей же редакции законопроекта к шпионским могут быть отнесены продукты, обеспечивающие контроль нарушений исключительных прав разработчиков, а также направленные на техническую защиту продукта.

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Политика
Новости

Правозащитники предупредили о начале голода в Йемене

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Жители Йемена, страдающие от гражданской войны в стране, находятся на грани голода. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Норвежского совета по делам беженцев Сюза ван Мегена, работающего в регионе. По оценкам организации, в таком положении пребывает примерно четверть населения – около 8,4 млн из 27,5 млн (данные 2016 г.) человек.

Гражданская война в Йемене продолжается с 2014 г. Друг другу противостоят боевое крыло хуситов, представленное шиитским движением «Ансар Аллах», и войска изгнанного суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади, поддерживаемые исламской коалицией во главе с Саудовской Аравией. С середины июня коалиция ведет успешное наступление, был захвачен и взят в блокаду порт Ходейда на побережье Красного моря.

Шиитские повстанцы в Йемене ищут международной поддержки и защиты от агрессии Запада. Председатель Верховного политического совета хуситов Махди Аль-Машат 19 июля направил письмо президенту России Владимиру Путину. В нем шла речь о военной эскалации коалиции под началом Саудовской Аравии на западном побережье Йемена, сообщало агентство SABA.

Аль-Машат отмечал, что бои на западном побережье являются частью заговора против Йемена, чтобы упрочить контроль над морской инфраструктурой и жизненно важными навигационными проливами, а также оказать поддержку проектам западных стран, в частности США. В письме выражалась надежда на то, что Россия сыграет значительную роль в прекращении агрессии и снятии блокады с Йемена.

Позже стало известно, что письма с просьбой о поддержке были направлены также лидерам Китая и Франции.

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Технологии
Новости

WSJ сообщила о взломе американских электросетей хакерами из России

Ведомости
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Хакерская группировка, известная как Dragonfly и Energetic Bear, смогла получить доступ к изолированным электросетям США. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на американское министерство внутренней безопасности. Чиновники уверены, что за хакерами стоят российские власти.

Чтобы проникнуть в энергетическую инфраструктуру США, хакеры взломали системы фирм, которые занимаются обновлением программного обеспечения в компаниях, обслуживающих энергосистемы США общего пользования. Похитив личные данные сотрудников, злоумышленники получили доступ к системам управления электросетями. Потенциально это могло привести к перебоям с подачей электричества конечным потребителям и стать причиной блэкаута.

В министерстве внутренней безопасности заявили о нескольких сотнях компаний, ставших жертвами атак, которые продолжались весь прошлый год. Конкретных названий издание не приводит. Отмечается, что далеко не все пострадавшие могут быть в курсе того, что вообще подверглись взлому, а сами атаки могут продолжаться. Также не исключено, что преступники внесли изменения в настройки, что может привести к последующим сбоям.

В марте службы кибербезопасности США предупреждали, что российские хакеры пытались проникнуть в системы американских госструктур, а также организаций, связанных с энергетическими, ядерными, водными объектами и другими критически важными отраслями промышленности.

10 главных кибератак в истории человечества

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Политика
Новости

Белый дом сообщил о единственной договоренности на встрече Трампа с Путиным

Ведомости
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Единственной конкретной договоренностью, достигнутой по итогам встречи российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки 16 июля, стало продолжение межгосударственных контактов по линии национальной безопасности. Об этом на брифинге в Вашингтоне сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Со стороны США за эти контакты отвечает советник президента по нацбезопасности Джон Болтон. «Могу вам сказать, что Болтон планирует провести встречу - последующую встречу со своим коллегой из России в следующем месяце, помимо встреч с другими европейскими союзниками для дальнейшего обсуждения», - уточнила Сандерс. О каком именно коллеге из России идет речь, она не пояснила.

Ранее Трамп попросил Болтона пригласить российского президента посетить Вашингтон этой осенью. Это приглашение уже передано, вопрос обсуждается, сообщала Сандерс.

Болтон готовил встречу Трампа и Путина в Хельсинки с американской стороны. Для этого он приезжал в Россию, где встречался с Путиным, а также министрами обороны и иностранных дел Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым. О подробностях встречи сообщал помощник российского президента Юрий Ушаков.

Кадры встречи Путина и Трампа в Хельсинки

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Бизнес
Новости

Представитель бизнесмена Николаева рассказал о финансовой поддержке Бутиной

Ведомости
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Миллиардер Константин Николаев финансировал российские проекты арестованной в США Марии Бутиной в течение трех лет, но лишь до 2015 г. Об этом представитель бизнесмена рассказал «Коммерсанту». Речь, в частности, идет о движении «Право на оружие», которое возглавляет Бутина.

«В период с 2012 по 2014 г. он точечно предоставил финансирование общественной организации госпожи Бутиной для поддержки ее проектов в России», - рассказал представитель Николаева. При этом с 2015 г. бизнесмен с ней не контактировал и не оказывал ни финансовой, ни иной поддержки. «Его интерес и поддержка были ограничены исключительно проектами в России и исключительно в обозначенный период»,— подчеркнул собеседник издания.

В семье Бутиных бизнесом занимается также его супруга – Светлана, являющаяся президентом ООО «Промтехнологии», но к финансированию задержанной россиянки не имеет отношения и она, рассказал собеседник издания. «Николаев давал ей (Бутиной – ред.) деньги на организацию, но перестал это делать уже к концу 2014 г., а Светлана вообще не имела с ней финансовых вопросов — только профессиональные и довольно ограниченные», - уточнил он. Еще один собеседник рассказал, что Бутина - «очень идейная, в плане легализации короткоствольного оружия, например»,— уточнил он.

О финансовой поддержке со стороны Николаева в апреле рассказала сама Бутина, давая показания перед комитетом по разведке в сенате США, сообщала WP. Тогда представитель бизнесмена этот факт изданию не подтвердил.

Николаев занимает 93-е место в списке богатейших российских бизнесменов по версии Forbes, его состояние издание в начале 2018 г. оценило в $1,1 млрд. Николаеву и его партнерам Никите Мишину и Андрею Филатову принадлежит 34% акций компании Globaltrans, крупнейшего в России частного оператора железнодорожного транспорта. В декабре 2017 г. они продали свои доли в глобальных портах, уйдя из портового бизнеса. В США Николаев входит в совет директоров American Ethane и инвестирует в стартапы в Кремниевой долине.

15 июля Мария Бутина была задержана в Вашингтоне, а 18 июля – арестована. США обвиняют ее в сговоре с целью работы иностранным агентом без регистрации и в самом факте работы иностранным агентом без регистрации. Ей грозит до 10 лет тюрьмы. Свою вину Бутина не признает.

Что известно о задержанной в США Марии Бутиной

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Бизнес
Новости

«Шереметьево» предложило пассажирам переносить багаж на себе из-за сбоя

Ведомости
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Из-за сбоя системы транспортировки багажа в тоннеле под летным полем между северными и южными терминалами аэропорт «Шереметьево» предложил пассажирам переносить его самостоятельно.

«С 23.07.18 по 30.07.18 трансферным пассажирам предлагается получать багаж, перемещаться с ним между "Шереметьево-1" и "Шереметьево-2" в поездах межтерминального перехода и сдавать его на рейс самостоятельно. Данная временная мера позволит пассажирам получать свой багаж в конечном пункте полета своевременно», – цитирует «Интерфакс» сообщение аэропорта.

Проблемы с транзитным багажом в «Шереметьево» начались на минувших выходных. В частности, пострадали пассажиры региональных рейсов «Аэрофлота» – авиакомпания сообщила о перебоях в системе транспортировки багажа без уточнения причин.

«Причиной данной ситуации является высокая влажность, интенсивные осадки и жара, установившиеся в Московском регионе. По системе вентиляции горячий влажный воздух попадает в прохладный тоннель, что создает благоприятные условия для образования конденсата. Как следствие влага появляется на элементах оборудования автоматизированной системы перевозки багажа, что ведет к проскальзыванию и затруднению движения автоматических багажных тележек», – говорится в новом сообщении аэропорта.

Менеджмент аэропорта, проектировщики и поставщики оборудования «совместно работают над скорейшим устранением выявленного эффекта», сказали в «Шереметьево».

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Политика
Новости

Трамп готов отозвать допуски у экс-руководителей спецслужб в связи с «российским делом»

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп готов отозвать допуск к секретной информации у нескольких экс-руководителей спецслужб, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. По ее словам, это бывший директор ЦРУ Джон Бреннан, бывший директор ФБР Джеймс Коми и экс-руководитель национальной разведки США Джеймс Клэппер.

Сандерс указала, что они политизировали, а в некоторых случаях и монетизировали свою осведомленность, чтобы обвинить Трампа в ненадлежащих связях с Россией. «То, что люди с допусками к гостайне выступают с беспочвенными обвинениями, придает этим обвинениям незаслуженный вес при полном отсутствии доказательств», – отметила Сандерс.

Допусков могут лишиться также бывший директор АНБ Майкл Хайден, экс-советник по национальной безопасности Сьюзан Райс и бывший замдиректора ФБР Эндрю Маккейб.

Все перечисленные лица так или иначе связаны с обвинениями в адрес Трампа и расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера по «российскому делу».

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Бизнес
Новости

Онлайн-магазин «Плеер.ру» приостановил работу

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Онлайн-магазин «Плеер.ру» приостановил работу. Соответствующее объявление размещено на его сайте. Когда работа будет восстановлена – не уточняется.

«В данный момент магазин не работает, просим оставлять свой контактный телефон здесь, как только магазин заработает, мы вам перезвоним», – говорится в заявлении «Плеер.ру».

Ранее в понедельник ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что в офисе «Плеер.ру» проходят обыски. По данным агентства, правоохранительные органы изъяли документы на товар и электронику. О причинах обыска источник ТАСС не уточнил.

Это не первый раз, когда в офисе «Плеер.ру» проходят обыски. О подобной ситуации в 2013 г. писал Forbes. В тот раз дело было связано с похищением iPhone и iPad. Тогда следователи проверили накладные на находящиеся в продаже товары в поисках краденых устройств, а также проверили трудовые книжки, так как подозревали в причастности к преступлению бывшего сотрудника магазина, рассказывала юрист «Плеер.ру» Алиса Козлова.

В 2017 г. возникли проблемы у другого онлайн-магазина – «Юлмарт». Его совладельца Дмитрия Костыгина подозревают в мошенничестве. По версии следствия, «Юлмарт» предоставил в Сбербанк для открытия кредита ложные сведения о финансовом состоянии компании. В настоящее время Костыгин находится под домашним арестом, а «Юлмарт» продолжает работу.

Совладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина доставили в суд

Экономика
Новости

ФАС оценила совокупный ущерб от картелей в России

Ведомости
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Совокупный ущерб от картельных сговоров в России приближается к 2% от ВВП, заявил сегодня замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цыганов на совещании по развитию конкуренции в Ставрополе. «Мы уже научились выявлять картельные сговоры, особенно сговоры на торгах, 85% картелей - это именно сговоры на торгах. Это колоссальная проблема, которая стоит миллиардов рублей бюджету Российской Федерации и российским потребителям», - передал слова Цыганова «Интерфакс».

«Наиболее чувствительные сферы, в которых мы чаще выявляем факты картелизации экономики, - строительство, и прежде всего, дорожное строительство, закупка лекарств и медицинских изделий для муниципальных и государственных нужд, транспорт и перевозки, ЖКХ, можно добавить сюда еще закупку продуктов питания», - добавил он.

Замруководителя ФАС отметил, что в 2017 г. в России было возбуждено 675 дел об антиконкурентных соглашениях.

ВВП России в 2017 г. составил 92 трлн руб. в текущих ценах, соответственно оценка ФАС ущерба от картелей соответствует 1,8 трлн руб.

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Финансы
Новости

АСВ хочет взыскать с бывшего руководства банка «Российский кредит» 12 млрд рублей

Ведомости
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Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало в Арбитражный суд Москвы заявление о взыскании с бывших топ-менеджеров банка «Российский кредит» более 12 млрд руб. Об этом говорится в заявлении АСВ. На момент написания материала в картотеке суда иска не было.

АСВ утверждает, что подало заявление о взыскании убытков с основного собственника банка Анатолия Мотылева, предправления банка Петра Ушанова, а также членов правления Юрия Парамонова, Дмитрия Глазачева, Виктора Ускова.

Они принимали решения о предоставлении кредитов юрлицам, которые не вели хозяйственную деятельность, сопоставимую с масштабами кредитования, а также не обладали имуществом и доходами, необходимыми для выплаты кредитов, пришло к выводу АСВ. Кроме того, указанные топ-менеджеры принимали решения о расторжении договоров ипотеки и отчуждении ликвидных ценных бумаг.

Банковская группа Мотылева рухнула летом 2015 г.: ЦБ отозвал лицензии сразу у четырех подконтрольных ему банков – «Российского кредита», «Тульского промышленника», «М банка» и «АМБ банка». Суд признал все кредитные организации банкротами.

Суд также признал Мотылева банкротом. Против банкира возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере, говорил «Ведомостям» представитель Следственного комитета летом 2016 г. В апреле 2018 г. АСВ потребовало через суд взыскать с Мотылева 33,29 млрд руб. Агентство посчитало, что он совершал действия, которые причинили банку ущерб. Сам Мотылев проживает в Великобритании, писал «Коммерсантъ».

Бизнес
Новости

Акимов сменил Дворковича во главе совета директоров РЖД

Ведомости
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Вице-премьер Максим Акимов, курирующий в правительстве развитие транспорта, возглавил совет директоров ОАО «Российские железные дороги», сообщила компания. Решение об этом принято на заседании совета директоров с учетом директив правительства от 3 июля, передал «Интерфакс».

С июля 2015 г. совет директоров РЖД возглавлял предшественник Акимова - Аркадий Дворкович, который в новый состав правительства не вошел, став сопредседателем фонда «Сколково».

Бывший первый замруководителя аппарата правительства, нынешний вице-премьер по цифровизации Максим Акимов занимается нацпрограммой «Цифровая экономика», нацпроектом по созданию безопасных и качественных автодорог, цифровизацией госуправления. Также в его сфере ответственности транспорт, связь, инновации, недвижимость и интеллектуальная собственность.

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