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Шойгу пообещал ответные меры на втягивание Швеции и Финляндии в НАТО

Российская сторона примет меры в ответ на активное сотрудничество Швеции и Финляндии с НАТО, заявил министр обороны Сергей Шойгу на коллегии ведомства.

«Вызывает беспокойство втягивание в натовские структуры Финляндии и Швеции», – сказал он (цитаты по «Интерфаксу»). В мае страны подписали договор, предусматривающий их полноправное участие в учениях военного альянса и возможность использования его систем управления войсками и оружием, напомнил Шойгу. Взамен НАТО получило беспрепятственный доступ в воздушное пространство и территориальные воды этих стран.

«Такие шаги западных коллег ведут к разрушению существующей системы безопасности в мире, порождают еще большее недоверие, вынуждая нас принимать ответные меры», – подчеркнул Шойгу.

По данным министра, контингент НАТО в Восточной Европе с 2014 г. увеличился с 2000 до 15 000 военнослужащих в настоящее время. С начала года североатлантический блок провел более 100 учений, в которых участвовало до 80 000 военнослужащих, привел данные Шойгу: численность участников учений НАТО возросла за пять лет в 10 раз, а количество боевой авиации – с 11 до 101 единицы. Кроме того, добавил министр, «с помощью США в Европе развернуто пять центров киберопераций – в Финляндии, Эстонии, Польше, Германии и Франции».

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