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Елена Ямпольская возглавила думский комитет по культуре

Елена Ямпольская стала председателем думского комитета по культуре. Соответствующее решение приняли депутаты на пленарном заседании в среду, говорится на сайте Госдумы.

Ранее она занимала пост первого заместителя председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. Ямпольская также входит в совет при президенте России по культуре и искусству. В Госдуме она работает всего один созыв, до этого была редактором газеты «Культура».

Ямпольская также автор нескольких книг: «Гимн настоящей стерве, или Я у себя одна», «Елена Майорова и ее демоны», «В поисках Олега Табакова» и др. Она также была редактором книги Тихона Шевкунова «Несвятые святые», которого Financial Times называла возможным духовником президента Владимира Путина.

Источники «Ведомостей» до формирования нового правительства рассказывали, что Ямпольская входит в число претендентов на пост министра культуры вместо Владимира Мединского. Однако он остался министром культуры.

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