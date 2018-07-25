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Избирком Петербурга возглавил главный федеральный инспектор города

Главный федеральный инспектор по Санкт-Петербургу Виктор Миненко стал председателем городской избирательной комиссии города. Об этом сообщает «Интерфакс».

Миненко был единственной кандидатурой, можно было проголосовать за или против него. В итоге его поддержали 12 членов комиссии, а один проголосовал против. Голосование было тайным. «Важно укрепить доверие граждан, безусловно оставаясь в рамках закона», – сказал Миненко.

Кандидатуру Миненко рекомендовал ЦИК. После этого семь членов избиркома Санкт-Петербурга обратились к председателю ЦИК Элле Памфиловой с просьбой проконсультироваться с ними перед принятием решения о новом председателе. Они дали понять, что их не устраивает кандидатура Миненко.

В ответ Памфилова сказала, что обсуждать Центризбиркому нечего и не с кем: к работе комиссии были серьезные вопросы после «разбора полетов» по итогам парламентской кампании. «Ваше право, голосуйте, как считаете нужным. Никакой другой кандидатуры предложено не будет. Не проголосуете – дальше будем вести разговор по итогам», – заявила Памфилова.

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