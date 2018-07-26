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Суд арестовал гендиректора НПО им. Лавочкина

Бабушкинский суд Москвы арестовал до 19 сентября генерального директора НПО им. Лавочкина Сергея Лемешевского, сообщило «РИА Новости». »Ходатайство следователя удовлетворить - избрать меру пресечения в виде заключения под стражу», - огласил решение судья.

Лемешевский был задержан вечером 25 июля. Он обвиняется в совершении мошеннических действий в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Лемешевский отказался признать вину, следует из материалов дела.

Как отмечается в ходатайстве следователя, следствие также «усматривает в действиях Лемешевского признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)». Задержанная вместе с ним руководитель дирекции правового обеспечения предприятия Екатерина Аверьянова от признательных показаний тоже отказалась.

Третьим фигурантом дела является председатель адвокатской конторы «Третьяков и партнеры» Игорь Третьяков. Он скрылся от следствия и объявлен в федеральный розыск, сообщил в четверг Следственный комитет России.

Коллеги адвоката опровергли «Интерфаксу» информацию о том, что он скрывается от следствия. По словам сотрудников адвокатской конторы, Третьяков уехал с семьей на Байкал, поездка была запланирована еще в июне.

По версии следствия, Лемешевский, Аверьянова и Третьяков похитили средства госкорпорации «Роскосмос» (владеет 95,7% НПО им. Лавочкина) путем заключения фиктивных договоров с адвокатской контрой «Третьяков и партнеры» на оказание юридических услуг. В действительности же эти услуги, по данным следствия, оказывали штатные сотрудники предприятия. Общая сумма выплат адвокатской конторе за два года составила около 330 млн руб.

Как сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, привлеченные юристы представляли НПО в судебных спорах с «Роскосмосом» и за каждую победу в суде получали премии («гонорары успеха»), размер которых составлял 8% от суммы «выигрыша». Они, по данным издания, выплачивались из бюджетных средств, выделенных на выполнение госконтрактов.