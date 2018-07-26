Новая метла Дмитрия Рогозина
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С момента назначения 24 мая гендиректором «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сменил руководство ключевых предприятий отрасли. Заменено руководство самарского ракетно-космического центра «Прогресс» (производит самые массовые ракеты-носители «Союз» и спутники, в первую очередь дистанционного зондирования Земли) – впрочем, уголовное дело о злоупотреблении полномочиями на прежнего директора «Прогресса» Александра Кирилина возбудили еще в феврале. Сменено руководство ЦЭНКИ (организация, управляющая космодромами), АО «Глонасс» (оператор системы «Эра-Глонасс»), ожидается замена руководства РКК «Энергия» (отвечает за пилотируемую космонавтику). На прошлой неделе от представителей «Роскосмоса», судя по всему, стало известно о деле по ст. 275 Уголовного кодекса («Государственная измена») в головном НИИ отрасли – подмосковном НИИмаше, после чего было объявлено, что контролем за работой предприятия займется лично Рогозин. Во вторник было объявлено и о скором увольнении директора НПО им. Лавочкина (отвечает за научные космические аппараты и разгонные блоки «Фрегат») Сергея Лемешевского, в отношении которого расследуется дело о хищениях путем, как считает следствие, выплат за фиктивную работу адвокатскому бюро.
Уголовные дела экономической направленности в отношении топ-менеджеров космической и смежных отраслей не были чем-то необычным и при прежнем руководителе «Роскосмоса» Игоре Комарове. Они расследовались и в отношении руководства ГКНПЦ им. Хруничева (предприятие с самой большой финансовой дырой в космической отрасли, превышающей 60 млрд руб.), и в отношении прежнего руководства РКК «Энергия». Заместитель Комарова по вопросам контроля качества Владимир Евдокимов погиб в СИЗО, куда он был помещен после ареста по делу, связанному с его прежней работой. Множество уголовных дел было расследовано и в отношении менеджеров бывшего Спецстроя по хищениям при строительстве космодрома Восточный.
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