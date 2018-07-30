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Министр просвещения опровергла данные Народного фронта о нехватке учителей

Дефицит учительских кадров в школах за последние годы уменьшился и не превышает 1%, заявила журналистам министр просвещения Ольга Васильева, комментируя информацию Общероссийского народного фронта (ОНФ) о недостатке учителей.

«Если говорить о фактической статистике, то в последние годы наблюдается позитивная динамика. Дефицит в кадрах в стране не превышает 1% вакансий для учителей и в городских, и в сельских школах. Среди наиболее доступных вакансий – сельские учителя английского языка», – привела данные Васильева (цитаты по ТАСС).

Также Васильева отметила, что «работа учителем все больше привлекает молодых, а в педагогические вузы поступают все более подготовленные абитуриенты, что наглядно показывает качество приема в последние год». По ее словам, за четыре года повысилась привлекательность педагогических программ: вырос средний балл ЕГЭ абитуриентов, а на педагогические программы стали поступать 100-балльники и победители олимпиад.

По итогам опроса, проведенного ОНФ и фондом «Национальные ресурсы образования», 39% педагогов сообщили о нехватке в их школе учителей по иностранному языку, 30% – по русскому языку и литературе, 26% – начального образования, о дефиците учителей алгебры, геометрии и начального анализа рассказали четверо из десяти педагогов. Также опрошенные отметили острый недостаток в школах молодых специалистов и повышение среднего возраста преподавателей.

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