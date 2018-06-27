Пятая часть российских учителей думают об уходе из школы

Зарплату педагоги получают при крайне высокой нагрузке, подчеркивают эксперты PhotoXpress

Каждый третий учитель в России не знает, как рассчитывается его зарплата, начисляются ли стимулирующие и компенсационные выплаты. Это следует из данных мониторинга Общероссийского народного фронта (ОНФ), в ходе которого в мае 2018 г. эксперты опросили более 3000 учителей школ в 82 регионах. «Темпы роста зарплаты остаются незначительными и не позволяют достичь уровня, о котором заявляет Росстат», – сделали вывод в ОНФ. К примеру, в Мурманской области, по данным опроса, учителя зарабатывают в среднем 36 382 руб., а по официальной статистике – 50 560 руб.

Но даже эту зарплату педагоги получают при крайне высокой нагрузке, подчеркивают эксперты. Больше всего им приходится работать в Кемеровской, Костромской и Самарской областях – более 30 уроков в неделю. Каждый четвертый учитель работает по совместительству, а каждый пятый из-за высокой нагрузки подумывает об уходе из школы. Кроме того, 7% опрошенных учителей говорят о полной или частичной невыплате зарплаты, 23% – о ее неправильном начислении, а 57% не получают компенсационных выплат за сверхурочную работу или совмещение.

Член центрального штаба ОНФ, зампред комитета Госдумы по образованию Любовь Духанина считает нужным отказаться от непрозрачной системы расчета зарплаты, практики разделения на базовую и стимулирующую часть и вернуться к гарантированному окладу за одну ставку учителя. Она также отмечает, что стимулирующие выплаты, по мнению многих учителей, начисляются несправедливо и непрозрачно, а их сумма от месяца к месяцу может отличаться в несколько раз.

Гарантированная часть есть в любой системе оплаты труда, говорит ректор МГПУ, бывший замминистра образования Игорь Реморенко: «В реформируемых организациях чем меньше гарантированная часть, тем лучше: это позволяет ротировать работников. В устойчивых организациях важнее постоянная часть – это мотивирует работников. Нужно двигаться к тому, чтобы учитель заключал контракт на год и чувствовал уверенность в завтрашнем дне, принимал возможность разных выплат в зависимости от разной нагрузки в разные месяцы».

Мониторинг ОНФ даже приукрашивает ситуацию – по данным Конфедерации труда, зарплаты учителей постепенно уменьшаются, отмечает сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий: «Есть легальные способы превратить на бумаге маленькие зарплаты в большие. Например, в Москве в статистику до 2018 г. входили только постоянные работники, у которых есть договор на неопределенный срок, а совместителей, у которых зарплаты меньше, в статистике не было». По словам Луховицкого, осенью в Госдуму будет внесен законопроект о введении гарантированного минимума оплаты 18 учебных часов в сумме не менее двух МРОТов: «Приятно, когда такая большая организация, как ОНФ, через четыре года после того, как мы начали говорить о возврате к окладу, поддержала наши выводы. Надеемся, их депутаты поддержат и законопроект».

Учителя, естественно, недовольны зарплатами, поэтому для ОНФ они благодатная аудитория, с которой можно работать и которая является системообразующей для выборов и всей политсистемы, считает политолог Константин Калачев: «Нынешней системе власти иногда надо выпускать пар, для нее не страшно, что статистика неточная, а майские указы выполняются не в полном объеме. Президент ставит задачи, а если их не решают, то это проблема тех, кто их не решает». Судьбы рейтингов решают пенсионеры, учителя и врачи, поэтому «логично показать, что учителя в центре заботы», заключает эксперт.