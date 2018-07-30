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МЧС отчиталось об итогах тотальной проверки торговых центров

МЧС нашло 280 000 нарушений противопожарных требований в ходе тотальной проверки всех торговых центров России, начатой после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Об этом сообщает «РИА Новости».

Всего ведомство проверило около 90 000 объектов. Проверка длилась несколько месяцев – с 28 марта по 25 июля.

Кроме того, МЧС подготовило законопроект, по которому сможет приостанавливать работу торговых центров на 90 дней. Например, за неисправность систем автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и др.

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел в конце марта. В результате погибли 60 человек, большинство – дети. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев после трагедии подал в отставку. В числе арестованных после пожара – начальник пожарного караула Сергей Генин и бывший руководитель МЧС Кузбасса Александр Мамонтов. Им предъявлены обвинения в халатности.

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