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Мосгоризбирком зарегистрирует Балакина кандидатом в мэры Москвы

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Мосгоризбирком не стал в установленные законом сроки обжаловать в Верховном суде решение Мосгорсуда, обязывающее зарегистрировать бывшего владельца строительной компании СУ-155 Михаила Балакина кандидатом в мэры Москвы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя избирательной комиссии.

Срок для обжалования истек 30 июля, и судебное решение с 31 июля вступило в законную силу, отметил собеседник агентства: теперь Мосгоризбирком обязан зарегистрировать Балакина в течение пяти дней.

Таким образом, в выборах мэра Москвы будут участвовать пять кандидатов. Ранее до выборов были допущены выдвинувшийся в качестве самовыдвиженца действующий мэр Сергей Собянин, представитель КПРФ Вадим Кумин, депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев и справоросс Илья Свиридов.

Балакин был выдвинут партией «Союз горожан». Мосгоризбирком ранее отказал ему в регистрации из-за нехватки подписей муниципальных депутатов: Балакин сдал 112 автографов при необходимых 110, но три депутата позже попросили признать их подписи недействительными. Мосгорсуд счел это решение комиссии незаконным и обязал зарегистрировать Балакина.

Двое собеседников «Ведомостей», близких к мэрии Москвы, ранее говорили, что отказ в регистрации Балакина – это часть его раскрутки перед выборами, поскольку у него недостаточная известность.

Бизнес
Новости

ФНС начнет публиковать относившиеся к налоговой тайне данные

Ведомости
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Федеральная налоговая служба (ФНС) начнет публиковать в интернете информацию о налогоплательщиках, которая раньше относилась к налоговой тайне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Информация будет раскрываться через специальный сервис на сайте налоговой — «Прозрачный бизнес». С его помощью бизнесмены смогут проверить, не являются ли их партнеры «однодневками», заверяет ФНС. Сервис позволит также проверить, не пользуются ли эти компании «серыми» схемами для ухода от уплаты налогов.

С августа ФНС начнут размещать информацию о среднесписочной численности работников организаций за прошедший год, данные о применяемых налогоплательщиками специальных налоговых режимах, а также сведения об участии компаний в консолидированной группе налогоплательщиков по состоянию на 31 декабря предыдущего года.

Нововведение затронет все компании, кроме включенных в перечень стратегических предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса, а также отнесенных к крупнейшим налогоплательщикам, уточнило ведомство. Таким образом, новые правила коснутся в основном малого и среднего бизнеса. 

Агентство отмечает, что ФНС планировала начать публиковать такую информацию еще в июле 2017 г., после того как эти сведения перестали относиться к налоговой тайне из-за изменений Налогового кодекса. Источники РБК уточняли, что процесс планируется проводить в три этапа и завершить к декабрю. Данные об оборонных и госкомпаниях появятся на сайте ФНС не раньше 2020 г.

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Экономика
Новости

«Коммерсантъ» узнал о срыве соглашения России и Казахстана по углю

Ведомости
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Россия и Казахстан отказались от подписания межправительственного соглашения, которое должно было предоставить приоритет казахскому углю при перевозке по российской территории и перевалке в портах, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с итогами встречи премьеров стран ЕАЭС 27 июля.

По словам собеседника издания, российской стороне удалось убедить казахскую в том, что соглашение нанесет ущерб угольной отрасли России. В Минтрансе газете сказали, что по итогам заседания решено оценить доступ казахских экспортеров к российским портам. В министерстве уверены, что поставщики из Казахстана уже располагают недискриминационным доступом, а соглашение могло ущемить интересы российских компаний.

Договор был призван облегчить транзит казахского угля через российские морские порты. Изначально подготовленная Астаной редакция документа была негативно воспринята российскими угольщиками и стивидорами, поскольку давала казахским грузоотправителям, планирующим к вывозу до 14 млн т угля ежегодно, приоритет перед существующими долгосрочными контрактами, указывает «Коммерсантъ». В результате Минтранс по поручению правительства к апрелю доработал документ.

Однако вторая версия договора также была раскритикована. ФАС отметила высокую загрузку БАМа и Транссиба в направлении дальневосточных портов, а также указала на дефицит вагонов и низкую маржинальность для РЖД перевозки угля. В Минэнерго подчеркивали, что условия перевозки и перевалки для казахских грузоотправителей уже тождественны российским, а из-за дефицита провозных мощностей дополнительная нагрузка на транспортную инфраструктуру России негативно скажется на конкурентоспособности российских экспортеров и приведет к сокращениям в отрасли в угольных регионах.

По словам одного из российских угольщиков, против приоритета для Казахстана «единым фронтом выступали все российские игроки». Собеседник полагает, что соглашение готовилось «исходя из политики, а не экономики и интересов российских угольщиков». По информации другого участника рынка, на совещании в Минэнерго СУЭК, «Распадская», «Мечел-транс», Evraz, «Русский уголь» и «Кузбассразрезуголь» отметили нецелесообразность согласования проекта соглашения. Другой собеседник издания говорит, что на совещании у вице-премьера Максима Акимова 24 июля было решено, что соглашение пока не нужно, поскольку «угольщики Казахстана и так пользуются недискриминационным доступом и грузят сколько хотят – 6 млн т в год».

Технологии
Новости

К издательству «Наука» подали первые иски о банкротстве

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К государственному издательству «Наука» поданы первые иски о банкротстве в сумме на 42 млн руб. при общей задолженности около 500 млн руб. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на картотеку суда и советника директора издательства Бориса Куприянова.

Иск поставщика электроники ООО «Абит» на 2 млн руб. будет рассмотрен 9 августа, следует из картотеки арбитражных дел. Эту сумму издательство легко выплатит, отмечает издание. Сложнее дело обстоит с иском конкурента – издательства «Академкнига» на 40 млн руб., который был подан по доверенности его американского акционера Pleiades Publishing бизнесмена российского происхождения Александра Шусторовича. Куприянов считает, что иск Pleiades Publishing не обоснован и связан с конкуренцией за контракты на издание научных журналов.

Оспариваемая задолженность «Науки» на 40 млн руб. образовалась из-за контракта, который был заключен в 1990-х гг. с компанией «МАИК Наука/Интерпериодика», пояснил Куприянов. В результате банкротства этой структуры право требования долга перешло к Pleiades. Последней принадлежали 49% компании, еще 10% – Российской академии наук и 41% – «Науке». Издательство сочло долг необоснованным и перестало его выплачивать.

Издательство «Наука» существует фактически 290 лет, подчеркивает Куприянов: банкротство, по его словам, приведет к закрытию национального достояния. По данным Kartoteka.ru, выручка «Науки» в 2017 г. упала на 10% до 532 млн руб., чистый убыток составил 93 млн руб., тогда как в 2016 г. издательство показывало прибыль в 4,4 млн руб.

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Новости

Uber отказался от разработки беспилотных грузовиков

Ведомости
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Сервис по заказу такси Uber свернул программу разработки беспилотных грузовиков. Об этом сообщил сайт Techcrunch со ссылкой на заявление компании. Из заявления также следовало, что Uber Advanced Technologies Group сосредоточится на разработке технологий для беспилотных легковых автомобилей.

Рабочие с грузового производства могут быть задействованы в производстве легковых машин, обещает компания. Грузовое производство Uber расположено в Сан-Франциско, легковое – в Питтсбурге.

В марте 2018 г. Uber вынужден был приостановить испытания беспилотных автомобилей после того, как один из них попал в ДТП со смертельным исходом в Аризоне. Недавно компания возобновила тестирование автономных технологий, но под контролем специалистов.

Производство непилотируемых грузовиков Uber приобрел вместе со стартапом Otto в 2016 г., сооснователем которого был инженер компании Waymo холдинга Alphabet Энтони Левандовски. Waymo обвинила его в краже нескольких тысяч конфиденциальных файлов при переходе в Uber. Изначально Waymo добивалась компенсации в $1,86 млрд и запрета Uber на использование упоминающихся в иске технологий. В начале 2018 г. компании достигли внесудебного соглашения. По данным Bloomberg, Uber выплатил Waymo $245 млн за прекращение дела.

Самые удивительные вещи, которые забывали пассажиры Uber

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Технологии
Новости

WhatsApp представил функцию групповых звонков

Ведомости
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Групповые аудио- и видеозвонки будут доступны в мессенджере WhatsApp начиная с 30 июля. Об этом говорится в корпоративном блоге компании.

В групповом звонке могут участвовать до четырех человек. Для этого сначала необходимо позвонить одному из них, а затем добавить к разговору остальных пользователей кнопкой в верхнем правом углу экрана.

Новая функция доступна в последнем обновлении мессенджера для iOS и Android. Групповые звонки, как и обычные, будут полностью зашифрованы.

Эксперты мессенджера подсчитали, что их пользователи тратят на звонки более 2 млрд минут в день.

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Политика
Новости

WP сообщила о создании в КНДР новых межконтинентальных баллистических ракет

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Как минимум одна, но возможно и две северокорейские межконтинентальные баллистические ракеты на жидком топливе конструируются в исследовательском центре Санумдонг в пригороде Пхеньяна. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на анонимные источники в разведсообществе. Именно в этом центре были впервые произведены ракеты, которые потенциально могут достичь побережья США.

На снимке с частного спутника, опубликованного изданием, виден красный грузовой транспорт, который используются в Северной Корее для перевозки ракет. Из этого издание делает вывод о продолжении производства на ракетных и ядерных объектах КНДР, в то время как лидер США Дональд Трамп пишет в твиттере о том, что Пхеньян больше не представляет ядерной угрозы.

Лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын по итогам исторической встречи в Сингапуре 12 июня подписали декларацию. В соответствии с документом Пхеньян заявил о приверженности денуклеаризации, а США – о предоставлении КНДР гарантий безопасности.

Ранее исследовательская группа по КНДР 38 North заявляла о начале демонтажа основных объектов ракетного полигона Сохэ северокорейскими властями. К такому выводу эксперты пришли, изучив спутниковые снимки. В конце июня та же исследовательская группа сообщала о продолжении Пхеньяном активных строительных работ для развития инфраструктуры ядерного центра Йонбен.

В начале июля WSJ писала о том, что КНДР завершает расширение ключевого завода по производству твердотопливных баллистических ракет в районе города Хамхын на восточном побережье страны.

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Политика
Новости

Группировка ИГ взяла на себя ответственность за убийство туристов в Таджикистане

Ведомости
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Ответственность за гибель в Таджикистане 30 июля четверых туристов взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России). Об этом сообщил портал SITE Intelligence Group, отслеживающий заявления террористов в сети. «Мы рады приветствовать граждан стран коалиции крестоносцев, чтобы потревожить их», - приводит ABC сообщение ИГ, опубликованное на одной из страниц группировки в твиттере.

В числе погибших туристов – двое граждан США, мужчина и женщина, а также швейцарец и голландец. Они путешествовали на велосипедах в составе группы из семи человек в районе поселка Дангара, когда их сбил автомобиль. Из машины выскочили пять человек с холодным и огнестрельным оружием и напали на путешественников.

Дангара – родина президента Таджикистана Эмомали Рахмона, отмечает BBC. Из заявления МВД страны следует, что он лично контролирует расследование инцидента.

Ранее посольство США в Душанбе осудило нападение и отправило соболезнования семьям погибших.

Политика
Новости

Трамп обещал оставить в силе санкции против России

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп в понедельник на пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в Белом доме заявил, что все антироссийские санкции останутся в силе. «Санкции в отношении России сохранятся в том виде, в каком они есть», - заявил президент США.

Трамп затронул вопрос о санкциях в связи с энергетической независимостью Европы. «Что касается этого газопровода ("Северный поток - 2"), я хочу увидеть конкурирующий газопровод. Поэтому, господин премьер-министр, я надеюсь, что вы сможете сделать конкурирующий проект. Мы уже ведем переговоры с ЕС о строительстве 9-11 портов (терминалов) - за которые они (европейцы) заплатят, чтобы мы могли поставлять сжиженный газ в разные части Европы, чтобы было больше конкуренции», - сказал президент США.

В июне Reuters сообщило со ссылкой на представителей госдепартамента, что участие европейских компаний в проекте «Северный поток – 2» делает их мишенью американских санкций. Представитель минэкономики Германии говорил, что Берлин получил от Вашингтона заверения в том, что газопроводные проекты будут выведены из-под санкций. Но в июле законопроект о санкциях против «Северного потока – 2» был внесен в конгресс.

В мае The Wall Street Journal писала, что Трамп во время встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в апреле пытался убедить ее отказаться от поддержки проекта «Северный поток – 2». Несколько европейских чиновников на условиях анонимности заявили изданию, что Трамп хочет, чтобы США стали вместо России основным поставщиком газа в Евросоюз.

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Политика
Новости

Трамп рассказал о строительстве терминалов под американский СПГ за счет Евросоюза

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Евросоюз рассматривает возможность строительства 9-11 терминалов для закупки сжиженного природного газа (СПГ) у США. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в Белом доме после двусторонних переговоров.

«Мы уже ведем переговоры с Европейским союзом относительно строительства от 9 до 11 портов, за которые они (европейцы) заплатят, чтобы мы могли поставлять свой СПГ в различные части Европы. И это приведет к расширению конкуренции», - цитирует ТАСС заявление Трампа. Деталей переговоров он не раскрыл.

Соглашение об условиях поставок американского СПГ с американскими Venture Global LNG и Sempra Energy в июне подписала польская газовая компания PGNiG. Это должно диверсифицировать импорт компании после окончания трубопроводного контракта с российским «Газпромом» в 2022 г. По данным Еврокомиссии, в 2017 г. российский газ обходился Польше в $222 за 1000 куб. м. Американский СПГ даже без затрат на регазификацию стоил бы на $30 дороже.

Первый газовоз с СПГ из США принял литовский порт Клайпеда в августе прошлого года. Страна обеспечивает за счет СПГ половину потребностей в газе.

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Tesla начала переговоры о строительстве завода в Европе

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Американский производитель электромобилей - компания Tesla начала переговоры с властями Германии и Нидерландов о строительстве своего первого завода в Европе, сообщила The Wall Street Journal.

Речь идет о строительстве фабрики, объединяющей производство аккумуляторов и сборку электромобилей (Gigafactory). Переговоры пока на первой стадии и могут завершиться безуспешно, отмечает WSJ. Основатель Tesla Илон Маск высказывал предпочтение Германии как месту для завода - «возможно, на границе с одной из стран Бенилюкса». У компании уже есть исследовательский центр в Прюме, у границы ФРГ с Бельгией и Люксембургом.

Пока единственное сборочное производство Tesla расположено во Фримонте (Калифорния, США), а аккумуляторов - в Рино (Невада). В июле компания подписала в Шанхае соглашение о строительстве сборочного завода мощностью 500 000 автомобилей в Китае близ Шанхая.

Открытие сборочных производств за пределами США должен помочь Tesla избежать последствий «торговой войны» США с Китаем и Евросоюзом. В начале июля компания повысила цены в Китае после введения Пекином ответных пошлин на импорт товаров из США. Стоимость седана Model S и кроссовера Model X увеличилась на 150 000–250 000 юаней ($22 600–37 600) в зависимости от комплектации.

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Политика
Новости

Трамп готов встретиться с руководством Ирана без предварительных условий

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Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что считает возможными переговоры с руководством Ирана без предварительных условий, сообщило агентство Reuters. «Конечно, я бы встретился с представителями Ирана. Если они захотят встретиться, встреча будет. Я не знаю, готовы ли они сейчас к этому», - сказал Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

Трамп отметил, что готов на встречу «в любое время» и что эта встреча пройдет не из-за «силы или слабости США», а «потому что я думаю, что она нужна - для страны, для них, для нас, для всего мира».

Трамп вновь назвал верным выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, а само соглашение назвал «нелепым».

Отметим, что за неделю до этого Трамп в резкой форме предостерег Иран и его президента Хасана Рухани от каких-либо угроз в адрес США, в противном случае пообещав ответ, «которому найдется немного равных в истории». В июле иранское агенство Mehr сообщило, что Трамп восемь раз предлагал Рухани встретиться, но каждый раз получал отказ.

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