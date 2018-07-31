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Мосгоризбирком зарегистрирует Балакина кандидатом в мэры Москвы

Мосгоризбирком не стал в установленные законом сроки обжаловать в Верховном суде решение Мосгорсуда, обязывающее зарегистрировать бывшего владельца строительной компании СУ-155 Михаила Балакина кандидатом в мэры Москвы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя избирательной комиссии.

Срок для обжалования истек 30 июля, и судебное решение с 31 июля вступило в законную силу, отметил собеседник агентства: теперь Мосгоризбирком обязан зарегистрировать Балакина в течение пяти дней.

Таким образом, в выборах мэра Москвы будут участвовать пять кандидатов. Ранее до выборов были допущены выдвинувшийся в качестве самовыдвиженца действующий мэр Сергей Собянин, представитель КПРФ Вадим Кумин, депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев и справоросс Илья Свиридов.

Балакин был выдвинут партией «Союз горожан». Мосгоризбирком ранее отказал ему в регистрации из-за нехватки подписей муниципальных депутатов: Балакин сдал 112 автографов при необходимых 110, но три депутата позже попросили признать их подписи недействительными. Мосгорсуд счел это решение комиссии незаконным и обязал зарегистрировать Балакина.

Двое собеседников «Ведомостей», близких к мэрии Москвы, ранее говорили, что отказ в регистрации Балакина – это часть его раскрутки перед выборами, поскольку у него недостаточная известность.