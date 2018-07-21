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Мосгорсуд отклонил жалобу Гудкова на отказ в регистрации кандидатом в мэры Москвы

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Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков сообщил, что Мосгорсуд отклонил его жалобу на отказ в регистрации кандидатом в мэры Москвы. Об этом он написал в своем Telegram-канале. Теперь Гудков намерен обратиться в Верховный суд России, а затем в Конституционный.

«Первую инстанцию по жалобе на нерегистрацию мэром проскочили. Со свистом. Сегодня в полдень Мосгорсуд отказал. Удивления нет, это бюрократическая ступенька на пути выше — в Верховный и, главное, Конституционный суды», — написал Гудков.

Шансов на то, что Верховный или Конституционный суды отменят решение Мосгорсуда, нет, считает экс-депутат. «Но каждое решение Конституционного суда сейчас станет залогом для действий потом. Если закон не работает, это не значит, что его нет», — объяснил политик свое решение обратиться в вышестоящие инстанции.

По Избирательному кодексу Москвы для преодоления муниципального фильтра кандидату нужно собрать подписи 6% муниципальных депутатов в трех четвертях районов города (110 подписей в 110 районах). Гудков, собравший подписи в 63 районах, считает, что эти нормы должны применяться с учетом постановления Конституционного суда 2012 г., где указано, что регионы должны определять число лиц, необходимое для поддержки кандидата в губернаторы, «с учетом конкретных условий развития партийно-политических отношений».

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. Мосгоризбирком зарегистрировал четырех кандидатов: Сергея Собянина (самовыдвиженец), Михаила Дегтярева (ЛДПР), Илью Свиридова («Справедливая Россия») и Вадима Кумина (КПРФ).

Собянин возглавил топ-10 самых упоминаемых губернаторов

Политика
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Порошенко расширил полномочия Нидерландов по делу о сбитом над Донбассом Boeing

Ведомости
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Президент Украины Петр Порошенко ратифицировал соглашение с Нидерландами о международном правовом сотрудничестве при расследовании крушения малазийского Boeing (рейс MH17) в Донбассе. Об этом сообщается на сайте Порошенко. Отмечается, что соглашение между Украиной и Нидерландами было подписано 7 июля 2017 г. в Таллине.

Ратификация данного соглашения дает Нидерландам право преследовать лица за преступления, связанные с крушением самолета. Документ устанавливает, что судебное преследование подозреваемых будет происходить в голландском суде. Также соглашение допускает проведение судебного заседания в режиме видеоконференции.

Boeing 777 Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам — Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 г. в Донецкой области Украины. На борту самолета были 298 человек (большинство из них были голландскими подданными), все они погибли.

Нидерланды считают Россию причастной к крушению малазийского Boeing, Австралия разделяет эту позицию. В мае совместная следственная группа сообщила, что сбивший лайнер зенитный ракетный комплекс «Бук» принадлежал 53-й зенитной бригаде из Курска. Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок пояснил, что процесс привлечения России к ответственности будет идти параллельно с расследованием, направленным на установление индивидуальной уголовной ответственности за гибель пассажиров MH17.  

Ракета, которая могла сбить рейс MH17

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Политика
Новости

WSJ: Трамп проигнорировал советы жестко спросить Путина о вмешательстве в выборы

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп во время саммита с российским коллегой Владимиром Путиным отклонился от плана, составленного американской администрацией. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным издания, советники президента рекомендовали ему в жесткой форме спросить у Путина о возможном вмешательстве России в выборы в 2016 г. Предметом разговора должны были стать новые обвинения, предъявленные за несколько дней до саммита 12 российским разведчикам. Также Трамп должен был упомянуть об этом во время совместной пресс-конференции, но президент не сделал этого.

«Это был хорошо подготовленный план. К сожалению, он его не реализовал», — сказал один из собеседников издания. Другой источник отметил, что Трамп сделал «ровно противоположное».

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Трамп лично распорядился предъявить обвинения 12 россиянам до саммита с Путиным. Президент счел, что это даст ему преимущество на переговорах, отмечает агентство.

По данным Bloomberg, Трампу на прошлой неделе сообщили об обвинительном заключении и предложили выбрать, когда обнародовать эту информацию: до или после саммита США — Россия. Трамп выбрал первый вариант.

Власти США 13 июля обвинили 12 офицеров ГРУ во вмешательстве в выборы президента США в 2016 г., в частности, в заговоре с целью взлома компьютеров и кражи документов. По версии минюста США, разведчики взломали серверы комитетов по выборам и национального комитета демократической партии США. Российских разведчиков также обвиняют в краже логинов и паролей представителей избирательной кампании Хиллари Клинтон.

Кадры со встречи Путина и Трампа в Хельсинки

Бизнес
Новости

UC Rusal передал в минфин США план вывода компании из-под санкций

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Министерство финансов США получило от UC Rusal план вывода компании из-под санкций. Об этом сообщил агентству Reuters министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин. «Компания обратилась к нам по поводу определенных вопросов об удалении [из санкционного списка]», — сказал Мнучин.

Он не стал раскрывать, какие именно предложения содержатся в плане. По словам министра, у минфина США нет цели «убрать UC Rusal из бизнеса», поскольку компания играет важную роль на мировом рынке алюминия. «Возможно, мы сможем найти приемлемое решение, это наша цель», — добавил Мнучин.

Минфин США 6 апреля ввел санкции в отношении ряда российских предпринимателей и связанных с ними компаний. В частности, в список попали Олег Дерипаска и подконтрольные ему En+ и UC Rusal.

В конце апреля американские власти заявили, что санкции против UC Rusal и En+ могут быть отменены, если Дерипаска откажется от контроля в компаниях. Сейчас бизнесмен контролирует 48,13% UC Rusal через En+, в которой ему принадлежит 66%. По условиям акционерного соглашения En+ считается контролирующим акционером, пока ее доля в UC Rusal превышает 40%.

Кроме того, Дерипаска «принципиально согласился» на сокращение своей доли в En+ с текущих 66% до менее 50%. Источники Bloomberg сообщали, что американский минфин для отмены санкций против En+ требовал снижения доли Дерипаски до 40%.

Кто попал под новые санкции США

Политика
Новости

Пентагон выделил Украине $200 млн на покупку военной техники

Ведомости
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Пентагон выделил Украине $200 млн на покупку военной техники и подготовку военнослужащих, передает CNN. Выделение средств запланировано в бюджете США на текущий финансовый год.

«США предоставит Украине $200 млн на сотрудничество в области безопасности для дополнительных тренировок, снаряжения и услуги советников, с тем чтобы выстроить оборонный потенциал украинских вооруженных сил», — заявили в Пентагоне. С 2014 г. США уже выделили в качестве поддержки Украине в области обороны около $1 млрд, отметили в ведомстве.

Посольство Украины в США подтвердило информацию о выделении средств. «Средства будут направлены на предоставление нашей стране военной техники и снаряжения, другого оборудования и услуг военного назначения, логистического обеспечения и подготовку ВС Украины», - говорится в сообщении посольства, размещенном в Facebook.

Пентагон уже начал процедуры заключения контрактов на поставку на Украину техники, отметили в посольстве.

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Политика
Новости

Двое полицейских погибли при нападении на наряд ДПС в Дагестане

Ведомости
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Двое полицейских погибли при обстреле автомобиля в Кизилюртовском районе Дагестана, передает ТАСС со ссылкой на управление МВД по республике.

Ранее источник агентства в силовых структурах сообщил о двух погибших и одном раненом сотруднике полиции. В 20:30 по местному времени в Кизилюртовском районе на 764-м км федеральной автодороги «Кавказ» преступники из автомобиля Lada «обстреляли двигавшуюся в попутном направлении служебную автомашину». В ней находились трое сотрудников ДПС ГИБДД МВД. После нападения злоумышленники скрылись. Двое сотрудников полиции от полученных ранений скончались на месте, уточнили в МВД. На территории района введен план «Сирена».

На место ЧП приехал министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов, работает следственно-оперативная группа. Весь личный состав районного отдела полиции поднят по тревоге. Проводятся оперативно-поисковые мероприятия.

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Бизнес
Новости

Россия выиграла у Украины спор в ВТО о пошлинах на удобрения

Ведомости
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Арбитраж Всемирной торговой организации (ВТО) удовлетворил иск России к Украине о применении антидемпинговых мер в отношении нитрата аммония (аммиачная селитра) российского производства. Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития.

«Мы расцениваем это как безусловную победу России. Третейская группа удовлетворила подавляющее большинство наших претензий, и, самое главное, были поддержаны наиболее принципиальные из них», - заявил ТАСС постоянный представитель России при ВТО Геннадий Овечко.

Россия пыталась оспорить украинскую методику энергокорректировок. Киев отказывался учитывать внутрироссийские цены на газ при производстве нитрата аммония. Арбитраж пришел к выводу, что оснований для этого у Украины не было.

В июле 2014 г. Украина на пять лет повысила антидемпинговые пошлины на ввоз нитрата аммония. Власти России посчитали, что такие меры не отвечают правилам ВТО. В 2015 г. Россия инициировала спор, подав жалобу в арбитраж организации.

Сейчас Россия ведет аналогичный спор с ЕС. Жалоба в ВТО была подана также в мае 2015 г.

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Политика
Новости

Власти США заявили о «нелегитимности» возможного референдума в Донбассе

Ведомости
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Власти США не признают легитимными результаты референдума, который президент России Владимир Путин предложил провести на территории Донбасса. Об этом представитель госдепартамента США Хизер Нойерт написала в Twitter.

«У «референдума» не будет легитимности. Мы продолжаем поддерживать минские соглашения, чтобы урегулировать конфликт в Донбассе», — пояснила она.

Ранее Bloomberg сообщило, что российский президент на встрече в Хельсинки предложил американскому коллеге Дональду Трампу провести референдум о статусе самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом Путин рассказал российским дипломатам через три дня после саммита, уточнило агентство со ссылкой на участников встречи двух лидеров. В частности, Путин предложил провести референдум под эгидой международных наблюдателей, рассказали источники Bloomberg. В ответ Трамп попросил время на обдумывание предложения Москвы и попросил пока не объявлять о нем публично.

Как прошла встреча Путина и Трампа в Хельсинки

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Экономика
Новости

Россия продлила продуктовое эмбарго до конца 2019 года

Ведомости
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Правительство продлило до конца следующего года действие запрета на поставки в Россию сельскохозяйственной продукции из США, ЕС и ряда других стран, которые ранее ввели антироссийские санкции. Копия документа размещена на официальном портале правовой информации.

В середине июля президент Владимир Путин подписал указ о продлении на следующий год ответных мер на введенные ранее антироссийские санкции.

В марте 2014 г. из-за ситуации с Украиной ЕС и ряд стран, в числе которых Австралия, Япония, Канада, Швейцария, США, ввели санкции против России. В начале августа 2014 г. глава государства подписал указ «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». На основании этого документа российское правительство ввело запрет на импорт из вышеперечисленных стран сельскохозяйственной продукции, а также мяса крупного рогатого скота, свинины, мяса птицы и продуктов из него, рыбы.

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Бизнес
Новости

«Газпром нефть» одобрила продажу 49% акций «Газпромнефть-Востока»

Ведомости
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Совет директоров «Газпром нефти» одобрил продажу консорциуму РФПИ и эмиратскому суверенному фонду Mubadala 49% акций «Газпромнефть-Востока». Об этом говорится в материалах компании.

Фонд Mubadala в результате сделки получит 44% акций «Газпромнефть-Востока» за $271,2 млн, в свою очередь РФПИ купит 4,99% акций компании за $30,8 млн. «Газпром нефть» продолжит владеть пакетом в размере 51% акций.

«Газпромнефть-Восток» осуществляет нефтедобычу на 12 месторождениях в Томской области. Доказанные и вероятные запасы углеводородов на месторождениях компании оцениваются на уровне 40 млн т нефтяного эквивалента, или около 300 млн баррелей. В 2017 г. компания добыла 1,6 млн т нефтепродуктов (около 33 000 баррелей в день).

Консорциум 6 июля подал в ФАС ходатайство о покупке 49% в уставном капитале ООО «Газпромнефть-Восток».

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Экономика
Новости

Титов предложил снизить ставку страховых взносов в ПФР минимум до 14%

Ведомости
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Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил снизить ставку страховых взносов, которые перечисляются работодателем в Пенсионный фонд, минимум до 14% с нынешних 22%. Соответствующее письмо Титов направил администрации президента, правительству, Совету Федерации и Госдуме. С копией документа ознакомился ТАСС.

Титов также предложил обеспечить 100%-ное государственное финансирование пенсионных обязательств для граждан, которые вышли на пенсию до 1992 г. Бизнес-омбудсмен считает, что для них необходимо создать отдельный фонд старших поколений. Этот фонд следует финансировать из федерального бюджета, а также при помощи дополнительных сборов, считает Титов.

Помимо этого он предлагает перевести накопительную систему для работающих граждан на добровольную основу, а также предоставить работодателям и гражданам льготы при формировании добровольной накопительной пенсии. По его мнению, следует ввести прогрессивную формулу пенсионных выплат, которая будет учитывать стаж и суммы всех доходов гражданина. Титов предложил разрешить докупать пенсионный стаж, сделать пенсионные счета собственностью гражданина, а не государства.

Титов считает, что реформа в виде повышения пенсионного возраста только на короткий срок поможет правительству решить задачу балансировки консолидированного бюджета. По его мнению, в среднесрочной и долгосрочной перспективе существующие проблемы только усугубятся. Через три года расходы федерального бюджета снова вырастут. Из-за того что новые рабочие места не создаются сейчас для молодежи и людей предпенсионного возраста, возникнет дефицит. К 2020 г. расходы на пособия по безработице будут соответствовать тому объему средств, что государство «сэкономит» в результате повышения пенсионного возраста, а в 2021 г. эти расходы «превысят достигнутую экономию», отмечается в письме.

Госдума 19 июля одобрила в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Этот процесс будет происходить поэтапно, начиная со следующего года. Предполагается, что пенсионный возраст для женщин будет увеличен на восемь лет - с 55 до 63 лет к 2034 г., для мужчин - с 60 до 65 лет к 2028 г.

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Политика
Новости

Пострадавшего в результате отравления в Эймсбери выписали из больницы

Ведомости
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Пострадавший в результате отравления нервно-паралитическим веществом британец Чарли Роули выписан из больницы, передает британский телеканал Sky News.

«Я рада подтвердить, что сегодня из больницы был выписан Чарли Роули», - заявила заведующая больницей Лорна Уилкинсон. «Чарли пережил ужасный опыт, который большинство из нас никогда не могли себе представить», - отметил она. «Все мы здесь, в больнице Солсбери, желаем ему успехов», - добавила Уилкинсон.

По ее словам, достигнутый прогресс в состоянии его здоровья - это результат работы команды медицинских работников, которые «неустанно трудились».

Роули вместе со своей подругой Дон Стерджес были госпитализированы 30 июня. С признаками отравления нервно-паралитическим веществом их доставили в больницу Солсбери. Следствие считает, что они отравились веществом типа «Новичок» - тем же, каким пытались отравить экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Стерджес 8 июля скончалась. Приблизительно в это же время Роули пришел в сознание. Позже он дал показания.

Нервно-паралитическое вещество могло находиться во флаконе из-под духов, который полицейские обнаружили в доме Роули. Об этом рассказал его брат Мэтью. Пара нашла флакон в парке. Как ранее сообщал телеканал, Стерджес побрызгала содержимое флакона на руки и лицо. Ответственность за отравление британцев в Эмсбери Лондон возложил на Россию. В Москве причастность к отравлению отвергают.

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