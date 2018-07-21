Политика

Новости

Мосгорсуд отклонил жалобу Гудкова на отказ в регистрации кандидатом в мэры Москвы

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков сообщил, что Мосгорсуд отклонил его жалобу на отказ в регистрации кандидатом в мэры Москвы. Об этом он написал в своем Telegram-канале. Теперь Гудков намерен обратиться в Верховный суд России, а затем в Конституционный.

«Первую инстанцию по жалобе на нерегистрацию мэром проскочили. Со свистом. Сегодня в полдень Мосгорсуд отказал. Удивления нет, это бюрократическая ступенька на пути выше — в Верховный и, главное, Конституционный суды», — написал Гудков.

Шансов на то, что Верховный или Конституционный суды отменят решение Мосгорсуда, нет, считает экс-депутат. «Но каждое решение Конституционного суда сейчас станет залогом для действий потом. Если закон не работает, это не значит, что его нет», — объяснил политик свое решение обратиться в вышестоящие инстанции.

По Избирательному кодексу Москвы для преодоления муниципального фильтра кандидату нужно собрать подписи 6% муниципальных депутатов в трех четвертях районов города (110 подписей в 110 районах). Гудков, собравший подписи в 63 районах, считает, что эти нормы должны применяться с учетом постановления Конституционного суда 2012 г., где указано, что регионы должны определять число лиц, необходимое для поддержки кандидата в губернаторы, «с учетом конкретных условий развития партийно-политических отношений».

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. Мосгоризбирком зарегистрировал четырех кандидатов: Сергея Собянина (самовыдвиженец), Михаила Дегтярева (ЛДПР), Илью Свиридова («Справедливая Россия») и Вадима Кумина (КПРФ).

Собянин возглавил топ-10 самых упоминаемых губернаторов