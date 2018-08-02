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МИД сообщил об отсутствии следов пыток на телах убитых в Африке журналистов

На телах убитых в Центральноафриканской Республике (ЦАР) российских журналистов местные врачи не обнаружили следов пыток, рассказала журналистам официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«По данным, полученным от сотрудников посольства России в ЦАР, при первичном осмотре тел местные врачи не обнаружили следов пыток, только огнестрельные ранения», – сказала Захарова (цитата по «Интерфаксу»).

Во вторник стало известно, что в ЦАР погибли журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. Они снимали фильм для Центра управления расследованиями (ЦУР) Михаила Ходорковского о деятельности частной военной компании Вагнера в ЦАР.

Местное издание Palmares Centrafrique со ссылкой на источники писало, что российских журналистов похитили и допрашивали перед смертью. Издание также опубликовало фотографию тел двоих погибших. На ней – Расторгуев и Джемаль, подтвердил The Bell главный редактор ЦУР Андрей Коняхин.

По данным Palmares Centrafrique, журналистов похитили повстанцы из отряда одного из лидеров группировки «Селека» Нуреддина Адама. Они контролируют окрестности города Декоа, который находится недалеко от Сибю, где погибли россияне.

Ранее выживший водитель, перевозивший Джемаля, Расторгуева и Радченко, рассказал другую версию событий. По его словам, на машину напали люди в чалмах из засады, а российские журналисты погибли на месте. Коняхин упоминал, что «не очень» верит в это.

ЧВК Вагнера – частная военная организация, о существовании которой первым сообщило издание «Фонтанка.ру». Ее бойцы участвовали в военных операциях в Донбассе и Сирии. За время активных военных действий в Сирии группа потеряла от 40 до 60 человек убитыми и от 120 до 180 – ранеными.