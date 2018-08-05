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Временного поверенного в делах России в США вызвали в госдепартамент

Помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл вызвал в госдепартамент временного поверенного в делах России в США Дмитрия Жирнова. Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь госдепа Хезер Науэрт.

«Помощник госсекретаря Митчелл вызвал временного поверенного в делах России Жирнова, чтобы получить ответ на вопросы о попытках Кремля использовать учетные записи в социальных сетях для пропаганды насилия и раскола в США. Мы не потерпим этого агрессивного вмешательства», – написала Науэрт.

На этой неделе Facebook сообщил, что 31 июля удалил 32 страницы и фейковых аккаунта в Facebook и Instagram, созданных с марта 2017 г. по май 2018 г.: они были вовлечены в координированное создание недостоверной информации, чтобы ввести в заблуждение пользователей. Их целью, по данным компании, было повлиять на итог промежуточных выборов в США, которые пройдут в ноябре.

«Мы приветствуем действия Facebook, направленные против злокачественной активности, и требуем, чтобы Россия и все остальные немедленно прекратили свое безрассудное поведение и разжигание раскола и насилия», – заявила Науэрт. Она подчеркнула, что США не будут мириться с попытками «подорвать наши демократические процессы».

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