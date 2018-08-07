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Эксперты ОЗХО вернутся в Великобританию для новых исследований по «делу Скрипалей»

Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) вновь приглашены в Великобританию, чтобы собрать больше образцов нервно-паралитического вещества, которым вначале были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, а затем британцы Чарли Роули и Дон Стерджес. Об этом сообщается на сайте британского МИДа.

Скрипали пострадали от боевого яда класса «Новичок» в начале марта в английском Солсбери. Они выжили и были выписаны из больницы. Британские власти возложили ответственность за отравление на Россию. В конце июня новыми жертвами «Новичка» в близлежащем к Солсбери Эймсбери стали Роули и Стерджес. Последнюю врачам спасти не удалось, и женщина скончалась. По данным полиции, пара касалась контейнера, в котором хранилось предназначавшееся для Скрипаля отравляющее вещество.

Группа из ОЗХО уже дважды посетила Великобританию – после отравления Скрипалей и британских граждан. Как пишет газета Financial Times, Лондон хочет независимого подтверждения от ОЗХО, что химическое вещество в первом и во втором случае было идентично. Теперь следователи ОЗХО сосредоточат усилия на сборе образцов яда из районов Эймсбери, которые посещали Роули и Стерджесс перед отравлением.

Нервно-паралитическое вещество могло находиться во флаконе из-под духов, который полицейские обнаружили в доме Роули. Мужчина нашел флакон на улице и решил подарить его Стерджес. Он рассказывал, что женщина побрызгала содержимое флакона на руки и лицо.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ