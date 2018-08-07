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Суд арестовал имущество главы Серпуховского района Подмосковья Шестуна

Басманный суд Москвы наложил арест на имущество главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, обвиняемого в превышении полномочий, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

Ходатайство следователя удовлетворено. «Суд наложил обеспечительный арест на имущество обвиняемого», — сказала Царева, уточнив, что обеспечительные меры были приняты в отношении половины дома и земельного участка, автомобиля Mercedes, банковского счета и зарплатной карты.

Ранее Следственный комитет в отношении Шестуна возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Следствие считает, что Шестун в 2008-2014 гг. необоснованно передал в собственность частной компании четыре земельных участка. В результате этих действий государству был нанесен ущерб в размере 62,8 млн руб.

Шестун не признает вину. По его мнению, уголовное преследование связано с предстоящими выборами и его желанием переизбираться на пост главы района. Чиновник утверждает, что проданные участки используются по назначению — на них возводятся три больших торговых центра и другие объекты.