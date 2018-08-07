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Адвокат Сенцова рассказал об ухудшении здоровья режиссера

Состояние здоровья голодающего в колонии украинского режиссера Олега Сенцова ухудшилось, сообщил телеканалу «Громадське» адвокат Дмитрий Динзе по итогам посещения своего доверителя.

По данным защитника, у Сенцова сильно снизился гемоглобин, что привело к анемии, а также наблюдается очень низкий пульс, около 40 ударов в минуту. Динзе отметил, что у Сенцова плохо с сердцем и его два раза пытались уговорить уехать в больницу. Однако он отказывается от госпитализации и намерен продолжать голодовку.

Сенцов не согласился на перевод в гражданскую больницу Лабытнанги, поскольку, как объясняет Динзе, «заведующий реанимационным отделением агрессивно к нему относится и, вероятнее всего, может только навредить ему». Режиссер также против перевода в какую-либо больницу, «поскольку просто не выдержит этапирования и может умереть».

Сенцов в 2015 г. был признан виновным в подготовке терактов в Крыму и создании террористической группировки. Его приговорили к 20 годам колонии строгого режима. Сам Сенцов вину отрицает.

Режиссер начал голодовку в колонии с 14 мая, требуя освободить всех украинских политзаключенных из российских тюрем. В конце июля Европейский суд по правам человека призвал Россию предоставить Сенцову лечение в стационарном медицинском учреждении, а самому режиссеру предложил прекратить голодовку.