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ЕСПЧ призвал Сенцова прекратить голодовку

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) сегодня принял решение об обеспечительных мерах в отношении голодающего кинорежиссера Олега Сенцова, осужденного в России за терроризм к 20 годам строгого режима.

Суд призвал Россию предоставить ему соответствующее лечение в стационарном медицинском учреждении. Сенцову ЕСПЧ предложил прекратить голодовку и принять любое предлагаемое лечение, спасающее жизнь, сообщила пресс-служба суда. Обеспечительные меры вынесены в исключительном порядке в соответствии с правилом 39-го регламента ЕСПЧ - запрет государству на действия, которые могут привести к причинению непоправимого и существенного вреда жизни и здоровью заявителя.

Сейчас Сенцов отбывает срок в колонии «Белый медведь» в Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе. 14 мая этого года он начал голодовку с требованием освободить политических заключенных в России и Крыму.

На этой неделе уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что сообщила послу США в России Джону Хантсману о состоянии здоровья Сенцова и тот был «удивлен» реальной картиной. «Я просила его, чтобы именно объективные данные были представлены мировой общественности. Он обещал это сделать», - сказала Москалькова. По сведениям адвоката Сенцова, он перестал ориентироваться во времени и испытывает серьезные проблемы с сердцем и почками.