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Кремль отреагировал на идею сенаторов США признать Россию спонсором терроризма

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «находящейся за гранью разумного» идею американских сенаторов признать Россию спонсором терроризма, включенную в законопроект о новых антироссийских санкциях.

«Очень много горячих голов работает в законодательных органах разных стран. И, безусловно, эти головы порой допускают весьма эмоциональные, находящиеся за гранью разумного, высказывания. Каждый раз мы внимательно их отслеживаем и стараемся понять, насколько это имеет отношение к официальной позиции той или иной страны», – прокомментировал журналистам Песков.

«Здесь можно только задать риторический вопрос: сейчас, когда мы видим в Сирии остающиеся террористические группировки, и мы прекрасно отдаем себе отчет в том, кто и как спонсирует эти группировки, можно адресовать этот вопрос в другие страны: а кто же, собственно, является настоящим спонсором терроризма?» – сказал представитель Кремля.

Предложение признать Россию «государством, спонсирующим терроризм» содержится в законопроекте американских сенаторов о новых антироссийских санкциях. Внесенный в сенат «Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018» также предусматривает запрет операций в США и заморозку активов семи российских банков, в том числе Сбербанка, ВТБ, Промсвязьбанка и ВЭБа. Он также включает запрет на операции с российским госдолгом со сроком обращения более двух недель – но только с новыми выпусками.

Кроме того, в среду вечером госдепартамент США анонсировал новые санкции против России из-за отравления в Великобритании бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Первый пакет санкций, который вступит в силу 22 августа, предполагает ограничения на экспорт и финансовые операции. Второй пакет санкций предусматривает запрет на полеты в США для «Аэрофлота» и снижение уровня дипломатических отношений. Он может быть введен через три месяца после первого, в случае если Россия не предоставит надежных заверений об отказе использования химического оружия и не даст согласия на полевые инспекции объектов экспертами ООН. Высокопоставленный чиновник американской администрации на брифинге в Белом доме назвал второй пакет санкций «более драконовским». По его словам, санкции затронут до 70% российской экономики и практически все российские госпредприятия, на которых трудится около 40% рабочих.