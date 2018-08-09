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МИД России заявил о подготовке ответных мер на новые санкции США

Россия подготовит ответные меры на новые санкции США. С таким заявлением на брифинге выступила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. По ее словам, разговор с Россией с позиции силы и ультиматумов бесполезен и не имеет перспектив. Об этом российская сторона заявляла неоднократно, напомнила она.

Власти США вводят санкции под надуманным предлогом, прикрываясь «союзнической солидарностью», заявила представитель МИДа. «Руководство нашей страны напрямую обвиняют в использовании боевого нервно-паралитического вещества "Новичок", хотя британская сторона до сих пор так и не смогла предоставить никаких доказательств российской причастности к тому, что произошло в Солсбери», - сказала Захарова. Лондон по этому делу отказывается от сотрудничества с российской стороной и «отказывает в соответствующем расследовании», добавила она.

«В объявленном перечне ограничений, которые должны вступить в силу 22 августа, запрет на оказание России любого иностранного содействия за исключением гуманитарного, продажа товаров военного и двойного назначения, отказ от предоставления госкредитов и другой финансовой помощи», - напомнила Захарова.

Говоря о первом этапе санкций, она отметила, что Вашингтон выдвигает «заведомо неприемлемые» для России требования. США, по ее словам, угрожают России дальнейшим наращиванием санкционного давления. Путь дальнейшего обострения двусторонних отношений американские власти выбрали осознанно, добавила Захарова.

Ранее госдепартамент США анонсировал введение новых санкций против России с 22 августа. Ограничения будут введены из-за возможной причастности Москвы к отравлению в британском городе Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Введение санкций будет происходить в два этапа. Первый этап подразумевает ограничения на экспорт в Россию товаров, используемых для обеспечения безопасности страны, и финансовые операции. Также под запрет подпадают электронные устройства двойного назначения и их компоненты, испытательное и калибровочное оборудовании для авиационной техники. Второй этап санкций, который могут ввести через три месяца после первого, включает в себя понижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты «Аэрофлота» в США и практически полное прекращение экспорта и импорта между странами. Второй этап будет введен только в том случае, если Россия не предоставит в отведенный срок «надежных заверений» об отказе использования химического оружия в будущем и не даст согласия на «полевые инспекции объектов экспертами ООН».