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В России школьник впервые оспорил в суде результаты ЕГЭ

Центральный районный суд Новосибирска 13 августа рассмотрит иск выпускника гимназии № 4 Артема Веселова, решившего оспорить результаты ЕГЭ по обществознанию. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката истца Ирину Гребневу. Подобное разбирательство пройдет в России впервые.

Выпускник получил по результатам ЕГЭ 88 баллов. Школьник в беседе с газетой уточнил, что с некоторыми ошибками, найденными экспертами, он согласился. Вопросы у ученика вызвали баллы за три задания. Один из вопросов, с баллами за который Веселов не согласился, касался определения гиперинфляции. Второй – мини-сочинение об экономике. Учителя выпускника поддержали его позицию. Газета отмечает также, что полученные результаты не помешали Веселову поступить в Высшую школу экономики.

Эссе могут оценить в максимальные два балла, если выпускник привел примеры, подтверждающие его аргументацию, из разных источников. В своей работе Веселов сравнивал экономику СССР и России, в частности ситуации в магазинах. Он утверждает, что привел два примера: из курса истории и из личного опыта. Эксперты же пришли к выводу, что оба примера относятся к курсу истории. Определение гиперинфляции школьник, в свою очередь, дал по учебнику, изданному Высшей школой экономики. Эксперты отмечали, что этот учебник не входит в федеральный перечень изданий, рекомендованных к изучению в школе.

Сначала Веселов оспорил результат в региональной конфликтной комиссии. Она подняла ему балл по одному из заданий. Поскольку объяснения, данные комиссией, школьника не устроили, он обратился в областное министерство образования. Там ему заявили, что все задания оценены корректно. В результате школьник пошел в суд. В иске он сообщил, что готовился к ЕГЭ по учебнику ВШЭ, справочнику по подготовке к ЕГЭ издательства АСТ, а также использовал международный стандарт финансовой отчетности в гиперинфляционной экономике IAS 29 (действует на территории России).

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