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Проверку развернутых ответов в ЕГЭ доверят компьютеру к 2030 году

В статье отмечается, что экзамены по всем предметам можно будет сдавать «с использованием планшетов или иных гаджетов». Эту информацию газете «Известия» подтвердила директор ФИПИ Оксана Решетникова. Она отметила, что развитие искусственного интеллекта к тому времени должно достичь требуемого для этого уровня.

Разработчики Единого государственного экзамена (ЕГЭ) рассчитывают, что к 2030 г. проверку развернутых ответов школьников на экзамене будет проверять компьютер вместо экспертов. Об этом говорится в статье научно-методического журнала «Педагогические измерения», который в августе выпустил Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ).

Собеседница издания добавила, что в ФИПИ «исповедуют эволюционный подход», понимая, что экзамен должен меняться. По мнению института, меняться ЕГЭ должен в контексте развития всей системы. При этом все изменения, по словам директора, должны происходить поэтапно. Сейчас проверкой развернутых ответов школьников на экзамене занимаются 40 000 специалистов. Тестовая часть оценивается с помощью компьютера. ФИПИ отмечает, что «возможная замена экспертов, проверяющих развернутые ответы, искусственным интеллектом – не цель, а естественная и постепенная технологизация всех процессов экзамена».

В статье отмечается, что сейчас ФИПИ контролирует работу более 40 000 экспертов предметных комиссий. Переводить их на новые методы проверки предлагается в два этапа. Первый предполагает отказ от проверки работ только своего региона и полный переход на перекрестную проверку. Для этого потребуется собрать изображения всех работ выпускников в облачном ресурсе и обеспечить условия для проведения онлайн-проверки, указывается в статье. В результате работы будет проверять онлайн единая предметная комиссия из наиболее подготовленных и опытных экспертов.

Российские школьники сдают ЕГЭ начиная с 2002 г. Экзамен состоит из тестовой части и письменной, за которые можно получить максимальные 100 баллов. В 2018 г. экзамен в основной период сдали более 670 000 человек.

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Второй этап, который может быть запущен штатно в 2030 г., - это переход на «автоматическую интеллектуальную проверку всех развернутых ответов без участия экспертов», написано в материале. Подобные разработки уже используются некоторыми операторами международных языковых экзаменов, отмечает ФИПИ: но до внедрения в масштабах всей России этот метод надо неоднократно протестировать и изучить результаты.