Путин на встрече с Меркель обсудит Сирию и Украину

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FT: Дерипаска передаст ВТБ часть акций En+ для спасения от санкций

Энергометаллургическая группа En+ (владеет 48% во втором крупнейшем в мире производителе алюминия UC Rusal) Олега Дерипаски направила в минфин США итоговый план выхода из-под американских санкций, пишет Financial Times. Как стало известно газете, Дерипаска согласился сократить свою долю в En+ с 66 до менее чем 45%, передав акции государственному банку ВТБ (на данный момент банк уже владеет 9,62% в En+).

Предполагается, что ВТБ будет держать акции En+ временно, до снятия санкций с компании, рассказали FT знакомые с предложением источники. А затем банк продаст их в счет взятых компанией Дерипаски кредитов. Кроме того, соответствующие голоса по бумагам будут закреплены за двумя гражданами США.

Реализация плана стала бы действительно успешным результатом для США, поскольку Дерипаска лишился бы контроля над компанией, прокомментировал газете источник, знакомый с деталями предложения.

«Банк ВТБ приветствует любое решение для спасения En+ от санкций США и готов поучаствовать в возможном плане, одобренном OFAC (Управление по контролю над иностранными активами США. – "Ведомости")», – заявили FT в пресс-службе банка.

Как указывает FT, En+ настаивает на том, чтобы соглашение было достигнуто в течение нескольких недель, поскольку компания опасается за долгосрочное будущее подконтрольного ей алюминиевого гиганта UC Rusal.

План спасения En+ и UC Rusal от санкций США предложил председатель совета директоров холдинга лорд Грегори Баркер. Руководствуясь планом, Дерипаска уже вышел из совета директоров En+ и письменно пообещал не переизбираться в него, а UC Rusal покинули гендиректор и семь номинированных En+ директоров, независимый директор En+ был номинирован в UC Rusal.

Лоббирующая интересы En+ компания Mercury ранее предлагала минфину США временно вывести компанию из-под санкций, чтобы дать возможность реализовать запланированную сделку – конвертировать акции швейцарского трейдера Glencore в UC Rusal (8,75%) в акции En+, а также рассчитаться по кредитам ВТБ.

Отказ Дерипаски от контроля над En+ и UC Rusal было основным условием минфина США для снятия санкций с компаний миллиардера, которые были объявлены 6 апреля этого года. На данный момент власти США продлили для контрагентов компаний Дерипаски сроки прекращения сотрудничества до 23 октября.

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