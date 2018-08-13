Новости
Политика
Новости

Путин на встрече с Меркель обсудит Сирию и Украину

Ведомости
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Канцлер Германии Ангела Меркель в субботу примет в правительственной резиденции Мезеберг президента России Владимира Путина, передает Reuters слова представителя правительства ФРГ.

По его информации, основными темами встречи будут ситуация в Сирии и на Украине, а также энергетические вопросы. Кроме того, лидеры двух стран планируют провести совместную пресс-конференцию.

У Путина на конец этой недели запланирована международная поездка, а в середине недели президент совершит региональную поездку, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Куда именно поедет Путин, Песков не уточнял.

До этого Путин встречался с Меркель 18 мая в своей летней резиденции «Бочаров ручей» в Сочи.

Технологии
Новости

AP уличило Google в слежке за передвижениями пользователей

Ведомости
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Многие сервисы Google на iPhone и Android-устройствах хранят информацию о передвижениях пользователей, даже если в настройках конфиденциальности отключена история местоположений. Об этом свидетельствуют результаты исследования Associated Press. Исследователи из Принстонского университета подтвердили выводы журналистов по просьбе AP. 

Агентство отмечает, что Google заранее спрашивает у пользователя, может ли приложение компании использовать его геолокацию. На странице поддержки Google подчеркивается, что пользователи, не дававшие такого согласия, «блокируют доступ к данным о местоположении для всех приложений».

Тем не менее, как выяснили журналисты AP, эта информация не соответствует действительности. В результате эксперимента они выяснили, что после того, как пользователи выключают историю передвижений, но не меняют настройки истории приложений и веб-поиска, некоторые сервисы Google продолжают сохранять данные о местоположении. Так, компания использует геолокацию, когда пользователь открывает Google Maps, поисковик или погодное приложение на Android.

Агентство уточняет, что проблема затрагивает около 2 млрд устройств под операционной системой Android от Google и сотни миллионов пользователей iPhone в мире, которые используют карты или поиск от Google.

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Бизнес
Новости

Минэкономразвития предложило отказаться от бумажных лицензий для бизнеса

Ведомости
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Минэкономразвития внесло в правительство законопроекты об отказе от бумажных лицензий на работы или оказание услуг для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сообщается на сайте министерства.

Вместо бумажного документа предлагается вносить запись о предоставлении лицензии в соответствующий реестр. Информация в реестре будет открытой и общедоступной. В переходный период лицензии можно будет получать как в бумажном, так и в электронном виде. Электронные выписки будут бесплатными.

Поправки направлены на внедрение так называемой «реестровой модели» предоставления госуслуг, при которой юридически значимым результатом оказания услуги является внесение изменений в соответствующий информационный ресурс.

Аналогичная модель уже используется при предоставлении отдельных услуг в Росреестре, Федеральной налоговой службе, Росаккредитации и ряде других ведомств. По поручению президента Минэкономразвития проводит работу по распространению данного принципа и на другие массовые и социально значимые услуги.

Оптимизация и цифровизация системы госуслуг позволит повысить их качество и скорость предоставления, а также снизить госрасходы, отметил замминистра экономического развития Савва Шипов.

В 2017 г. было рассмотрено около 234 000 заявлений бизнеса о предоставлении лицензий, по ним только 7000 документов выданы в электронном виде.

Бизнес
Новости

Пять компаний признаны потерпевшими по делу миллиардера Магомедова

Ведомости
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По уголовному делу против совладельца группы «Сумма» миллиардера Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда признаны потерпевшими пять компаний, сообщила следователь на заседании Мосгорсуда (ее слова передал «Интерфакс»), где рассматривалась жалоба на арест имущества бизнесмена.

Ими стали государственное Региональное управление заказчика капитального строительства Калининградской области, Федеральная сетевая компания, «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)», Единая группа заказчика и Объединенная зерновая компания.

По словам следователя, уголовное производство в отношении Магомедовых объединяет в себе 12 дел: о хищениях по контрактам на создание земельного участка в районе Крестовского острова в Санкт-Петербурге и при подготовке земельного участка для строительства стадиона «Балтика» в Калининграде, о махинациях при поставке оборудования для подстанции «Василеостровская» (Петербург) и Нерюнгринской ГРЭС (Якутия) и реконструкции аэропорта «Храброво» в Калининграде, а также при покупке и поставке зерновых грузов. Кроме того, дело включает в себя эпизод незаконного приобретения и хранения огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору.

Совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов и его брат Магомед Магомедов были арестованы 31 марта. Тверской суд Москвы оставил их в СИЗО до 5 ноября. Магомедовых обвиняют в крупных хищениях, растрате 2,5 млрд руб. и создании преступного сообщества. Третьему обвиняемому Артуру Максидову, бывшему гендиректору компании «Интэкс», входящей в группу «Сумма», инкриминируется участие в преступном сообществе и один эпизод мошенничества.

Всего обвиняемыми по делу проходят пять человек, двое находятся в розыске, уточнила следователь. Срок следствия по делу продлен до 5 ноября 2018 г.

Как выглядит миллиардер Зиявудин Магомедов после двух месяцев в СИЗО

Технологии
Новости

«В контакте» анонсировала «самую важную реформу приватности» из-за дел за экстремизм

Ведомости
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Администрация социальной сети «В контакте» выступает против необоснованных преследований за публикации в интернете и в связи с участившимися случаями таких преследований планирует «самую важную реформу приватности» в своей истории. Об этом написал на своей странице управляющий директор компании Андрей Рогозов.

«Правоохранительные органы часто не принимают во внимание контекст, не отличают публикацию от репоста, а изображение с сомнительной шуткой приравнивают к действительно опасным уголовным преступлениям», — отметил Рогозов. Он добавил, что социальная сеть в связи с этим в ближайшее время планирует ввести новую функцию для пользователей, позволяющую закрыть свой профиль от всех, кроме друзей.

В своем сообщении Рогозов напомнил, что в прошлом году «В контакте» разрешила пользователям закрывать альбомы с сохраненными снимками и картинками. Следующий шаг социальной сети – закрыть список репостнувших запись людей, оставив ее открытой лишь для авторов.

Ранее против уголовных дел за репосты выступила Mail.Ru Group, которой принадлежат социальные сети «В контакте» и «Одноклассники». «Мы убеждены, что законодательство и правоприменительная практика должны быть изменены. Считаем необходимой амнистию несправедливо осужденных и декриминализацию подобных случаев в будущем», – говорилось в заявлении компании.

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Бизнес
Новости

Бывшая топ-менеджер «Интер РАО» прокомментировала обвинения в шпионаже

Ведомости
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Бывший член правления «Интер РАО» Карина Цуркан, обвиняемая в шпионаже, дала первое интервью после своего ареста. Она письменно ответила на вопросы «Медузы» из СИЗО «Лефортово».

По словам Цуркан, ей до сих пор не показали документ, который, по версии правоохранителей, она передала спецслужбе Молдавии. Она подчеркнула, что «никогда <...> не выполняла заказов молдавских спецслужб, никогда с ними не контактировала» и не имела допуска к гостайне. А при общении по должности с представителями властей и энергетических компаний Молдавии с их стороны не звучало предложений раскрыть секретную информацию, указала Цуркан.

Также Цуркан заверила, что у нее есть лишь российское гражданство, а от молдавского она отказалась в 2016 г. Между тем в посольстве Румынии 20 июня сообщали, что Цуркан является гражданкой этой страны.

Цуркан была арестована 19 июня. Она обвиняется в шпионаже (ст. 276 УК). По версии следствия, Цуркан собирала и разглашала относящиеся к гостайне сведения иностранным государствам. Лефортовский суд Москвы продлил арест Цуркан до 14 ноября.

Ранее источник «Ведомостей», близкий к российским спецслужбам, говорил, что подозрения в отношении Цуркан связаны с ее возможной работой на спецслужбы Румынии и других восточноевропейских стран НАТО. По данным собеседника, в деле имеется несколько эпизодов. РБК со ссылкой на источники писал, что Цуркан подозревают в передаче информации об обсуждаемых схемах поставок электроэнергии в районы Донбасса. По словам одного из источников РБК, сотрудники ФСБ с подачи Службы внешней разведки вели оперативную разработку топ-менеджера «Интер РАО» более года.

Бизнес
Новости

«Аэрофлот» предложил изменить систему подготовки пилотов

Ведомости
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Авиакомпания «Аэрофлот» предложила Минтрансу меры по борьбе с дефицитом пилотов. Об этом говорится в письме заместителя гендиректора компании Вадима Зингмана на имя министра транспорта Евгения Дитриха. Его подлинность «Ведомостям» подтвердил источник в авиакомпании. Первым о письме сообщил РБК.

Авиакомпании группы «Аэрофлот» столкнулись с дефицитом пилотов и проблема в будущем будет усугубляться, говорится в письме. В качестве решения перевозчик, в частности, предлагает разрешить авиационным учебным заведениям (АУЦ) при авиакомпаниях обучать пилотов с нуля. Согласно действующим правилам пилот приходит в АУЦ только после университета. Пилотный проект «Аэрофлот» предложил реализовать на базе своей авиашколы.

Зингман уточняет в письме, что ежегодно в России выпускается 750 пилотов, что заметно ниже потребностей отрасли гражданской авиации начиная с 2019 г. «Аэрофлот» в 2018 г. намерен набрать 350 пилотов (300 из которых – выпускники российских вузов). Всего отрасли нужно около 900 пилотов, говорится в письме. Вопросы у «Аэрофлота» вызывает и качество подготовки специалистов. В связи с этим компания призывает привести образовательные стандарты в соответствие с «изменяющимися требованиями» авиаотрасли. Это позволило бы не отправлять выпускников на дополнительное обучение, подчеркивает заместитель гендиректора компании.

«Аэрофлот» предложил также переучивать офицеров запаса летных специальностей на работу в гражданской авиации. Такую инициативу компания предложила реализовать Минтрансу совместно с Минобороны. Среди прочих предложений компании – производство российских учебно-тренировочных самолетов.

Представитель Минтранса заявил ТАСС, что ведомство получило это письмо и занимается его рассмотрением. «Ведомости» направили запрос о комментарии в пресс-службу «Аэрофлота» и ожидают ответа.

Самые дорогие бренды авиакомпаний и «Аэрофлот»

Недвижимость
Новости

Эксперты назвали российские города с наибольшим количеством торговых площадей

Ведомости
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По итогам первого полугодия 2018 г. среди городов-миллионников больше всего торговых площадей на 1000 жителей было построено в Екатеринбурге (671 кв. м) и Самаре (616 кв. м), говорится в исследовании компании Knight Frank.

По этому показателю оба города опередили Москву (502 кв. м) и Санкт-Петербург (528 кв. м). Среди региональных городов-миллионников в Екатеринбурге самая высокая среднемесячная заработная плата, что является одним из ключевых показателей для развития торговых центров, поясняют эксперты Knight Frank.

В целом в 15 городах России с населением более 1 млн человек объем торговых площадей за последние пять лет (с первого полугодия 2013 г. по первое полугодие 2018 г.) вырос на 55% и составил 16 млн кв. м. При этом на долю Москвы и Санкт-Петербурга приходится 57% от этого количества.

Активнее всего торговые центры строились в Уфе. Здесь за последние пять лет объем площадей качественных магазинов вырос в 2,3 раза – с 223 000 до 519 000 кв. м. Также более чем в два раза выросла площадь магазинов в Перми (рост на 122% до 262 000 кв. м), Екатеринбурге (рост на 121% до 999 000 кв. м) и Нижнем Новгороде (рост на 106% до 660 000 кв. м). Любопытно, что в абсолютных значениях Пермь все еще находится на последнем месте среди российских городов-миллионников: здесь на 1000 жителей приходится всего 250 кв. м. Эксперты компании объясняют это тем, что прежняя администрация Перми долгие годы не поддерживала какие-либо проекты коммерческой недвижимости ни со стороны местных, ни со стороны федеральных девелоперов. Смена власти повлекла изменение политики города и на данный момент Пермь является одним из самых привлекательных с точки зрения развития ритейла субъектов РФ.

Наименьшее увеличение объема торговых площадей за последние пять лет произошло в Казани – на 31 кв. м, или 9%, до 357 кв. м на 1000 жителей. При этом долгие годы Казань была лидером по обеспеченности торговыми площадями на 1000 жителей. Сейчас потенциал рынка в этом городе исчерпан, в ближайшие годы там будет происходить качественное улучшение текущего предложения, считают эксперты.

Бизнес
Новости

Состояние собственников компаний из списка Белоусова уменьшилось на $3,1 млрд

Ведомости
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Совокупное состояние 11 российских миллиардеров сократилось за пятницу, 10 августа, на $3,1 млрд после того, как помощник президента Андрей Белоусов предложил изъять 513,66 млрд руб. сверхдоходов у принадлежащих им компаний. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным Bloomberg Billionaires Index, заметнее других уменьшилось состояние Владимира Лисина (НЛМК) – на $832 млн. На втором месте – Виктор Рашников (ММК), чье состояние, по оценке журналистов, снизилось на $446 млн. Следом идут Алексей Мордашов (-$444 млн, «Северсталь»), Роман Абрамович (-$381 млн, Evraz) и Владимир Потанин (-$290 млн, «Норникель»). Далее в списке – Александр Абрамов (-$221 млн, Evraz), Леонид Михельсон (-$182 млн, «Сибур»), Андрей Мельниченко (-$143 млн, СУЭК), Алишер Усманов (-$60 млн, «Металлоинвест», Геннадий Тимченко (-$55 млн, «Сибур») и Андрей Гурьев (-$37 млн, «Фосагро»).

Белоусов в письме президенту Владимиру Путину предложил изъять у металлургических, химических и нефтехимических компаний сверхдоходы, которые те получили из-за изменения «внешней рыночной конъюнктуры». Из письма чиновника следовало, что горнодобывающие компании получили 1,5 трлн руб. EBITDA сверхдоходов из-за низкой налоговой нагрузки и растущей конъюнктуры мировых рынков. Он предлагал, в частности, повысить налоги и получить дополнительно 114,2 млрд руб. с одного из крупнейших в мире производителей меди и никеля – «Норникеля», с производителя алмазов «Алроса» – 67,28 млрд руб., с нефтехимической компании «Сибур» – 65,23 млрд руб., с металлургической «Северстали» – 43,31 млрд руб. Полученные средства, по мнению Белоусова, могли бы пойти в том числе на исполнение майских указов президента.

Всего в список Белоусова попали 14 металлургических, химических и нефтехимических компаний. Два источника «Ведомостей» сообщили, что на экстренном совещании представителей компаний с чиновниками Минпромторга обсуждалась возможность включить в список медные и химические компании.

Сообщения о предложении Белоусова отразились на капитализации попавших в список компаний. Общие потери в стоимости девяти из них, по расчетам «Ведомостей», составили почти 392 млрд руб. ($5,9 млрд). Бумаги «Сибура», СУЭК, «Металлоинвеста», «Уралкалия» и «Акрона» на биржах не торгуются. Бизнесмены, в том числе Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), резко раскритиковали инициативу. Путин, по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, согласился с необходимостью проработать предложение Белоусова.

«Целесообразно создать механизм, позволяющий изымать у сырьевых экспортеров часть дополнительных доходов, которые они получают от ослабления рубля, т. е. от изменения не зависящих от них макроэкономических факторов, и роста мировых цен на их продукцию», – объяснил Белоусов «Ведомостям» суть инициативы. Главная цель – более равномерное распределение налоговой нагрузки, подчеркивал он. Белоусов напомнил «главный закон капитализма»: «Делиться надо».

Десять богатейших россиян по версии Forbes

Недвижимость
Новости

Темпы роста выдачи ипотеки в России составляют более 60% ежемесячно

Ведомости
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Ежемесячные темпы роста выдачи ипотечных кредитов в России за последние 10 месяцев составляют 60% и более к предыдущему году, говорится в сообщении компании «Дом.рф». Так, по данным компании, в июле россияне взяли ипотечных кредитов на 245–255 млрд руб. Это на 60% выше июля 2017 г.

Всего за семь месяцев текущего года в нашей стране выдано около 785 000 ипотечных жилищных кредитов на сумму более 1,55 трлн руб., что на 68% больше выдачи за аналогичный период прошлого года. При этом с начала текущего года общая сумма взятых россиянами ипотечных кредитов уже превысила итог всего 2016 года, когда было выдано кредитов на сумму 1,47 трлн руб. По оценкам «Дом.рф», рекорд выдачи 2017 г. (2 трлн руб.) может быть побит уже по итогам девяти месяцев.

Рынок ипотеки растет в первую очередь за счет новых кредитов: за семь месяцев рефинансирование составляет 14% всей выдачи ипотечных кредитов. Таким образом, за его вычетом в стране выдано «новой» ипотеки на сумму более 1,3 трлн руб. (+44% к семи месяцам 2017 г.).

По прогнозам компании, в случае сохранения стабильной макроэкономической динамики в 2018 г. может быть предоставлено около 1,5 млн ипотечных кредитов на сумму более 3 трлн руб., что в 1,5 раза превысит уровень 2017 г.

Взгляд властей на квартирный вопрос в России

Политика
Новости

Песков уточнил заявление МИДа о подготовке ответа на новые санкции США

Ведомости
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Президент России Владимир Путин пока не давал поручений выработать ответные меры на новые санкции США, поскольку последние еще не были введены. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Что касается каких-то поручений, то, конечно, пока не давал, потому что пока был анонс неких новых санкций, была информация о том, что пакет готовится и уже подготовлен, но они пока не введены. И, конечно, не имея точной информации о том, какие очередные рестрикции придумал Вашингтон, говорить о каких-то ответах было бы, наверное, некорректно», – пояснил представитель Кремля.

Ранее представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Россия подготовит ответные меры на новые санкции США. В заявлении Захаровой речь шла о том, что «чаще всего в таких ситуациях основополагающим является принцип взаимности, принцип зеркальности», пояснил Песков.

На прошлой неделе госдепартамент США анонсировал очередные ограничительные меры против России из-за отравления в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Первый пакет санкций, который вступит в силу 22 августа, предполагает ограничения финансовых операций, а также запрет на экспорт товаров, используемых в обеспечении национальной безопасности страны, в том числе электронных устройств двойного назначения и их компонентов, испытательного и калибровочного оборудования для авиационной техники. Второй пакет, предусматривающий фактический запрет импорта и экспорта и запрет «Аэрофлоту» летать в США, может вступить в силу в ноябре, если Россия не гарантирует отказ от использования химоружия.

Параллельно сенаторы США подготовили «Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018». Законопроект предусматривает ограничение транзакций в США и заморозку активов семи российских банков, в том числе Сбербанка, ВТБ, Промсвязьбанка и ВЭБа, а также включает запрет на операции с новыми выпусками российского госдолга.

Бизнес
Новости

FT: Дерипаска передаст ВТБ часть акций En+ для спасения от санкций

Ведомости
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Энергометаллургическая группа En+ (владеет 48% во втором крупнейшем в мире производителе алюминия UC Rusal) Олега Дерипаски направила в минфин США итоговый план выхода из-под американских санкций, пишет Financial Times. Как стало известно газете, Дерипаска согласился сократить свою долю в En+ с 66 до менее чем 45%, передав акции государственному банку ВТБ (на данный момент банк уже владеет 9,62% в En+).

Предполагается, что ВТБ будет держать акции En+ временно, до снятия санкций с компании, рассказали FT знакомые с предложением источники. А затем банк продаст их в счет взятых компанией Дерипаски кредитов. Кроме того, соответствующие голоса по бумагам будут закреплены за двумя гражданами США.

Реализация плана стала бы действительно успешным результатом для США, поскольку Дерипаска лишился бы контроля над компанией, прокомментировал газете источник, знакомый с деталями предложения.

«Банк ВТБ приветствует любое решение для спасения En+ от санкций США и готов поучаствовать в возможном плане, одобренном OFAC (Управление по контролю над иностранными активами США. – "Ведомости")», – заявили FT в пресс-службе банка.

Как указывает FT, En+ настаивает на том, чтобы соглашение было достигнуто в течение нескольких недель, поскольку компания опасается за долгосрочное будущее подконтрольного ей алюминиевого гиганта UC Rusal.

План спасения En+ и UC Rusal от санкций США предложил председатель совета директоров холдинга лорд Грегори Баркер. Руководствуясь планом, Дерипаска уже вышел из совета директоров En+ и письменно пообещал не переизбираться в него, а UC Rusal покинули гендиректор и семь номинированных En+ директоров, независимый директор En+ был номинирован в UC Rusal.

Лоббирующая интересы En+ компания Mercury ранее предлагала минфину США временно вывести компанию из-под санкций, чтобы дать возможность реализовать запланированную сделку – конвертировать акции швейцарского трейдера Glencore в UC Rusal (8,75%) в акции En+, а также рассчитаться по кредитам ВТБ.

Отказ Дерипаски от контроля над En+ и UC Rusal было основным условием минфина США для снятия санкций с компаний миллиардера, которые были объявлены 6 апреля этого года. На данный момент власти США продлили для контрагентов компаний Дерипаски сроки прекращения сотрудничества до 23 октября.

Кто попал под новые санкции США

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