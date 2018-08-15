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Следствие попросило отпустить фигуранток дела «Нового величия» под домашний арест

Следователь, ведущий дело «Нового величия», обратился в Дорогомиловский районный суд Москвы с просьбой отпустить под домашний арест фигуранток дела Анну Павликову и Марию Дубовик. Об этом сообщила «Медиазона» со ссылкой на адвоката Дубовик Максима Пашкова. Сейчас 18-летняя Павликова и 19-летняя Дубовик находятся под арестом.

Пашков подтвердил «Ведомостям», что следствие попросило отпустить девушек под домашний арест, документы переданы в суд. «Не знаю, с чем это связано. Видимо, голос разума восторжествовал», – сказал Пашков. Он предполагает, что ходатайство будет рассмотрено 16 августа. Адвокат Павликовой Николай Фомин также подтвердил «Ведомостям» ходатайство следствия: «Много причин, почему это могло произойти. В первую очередь, тот резонанс, который вызвало это дело».

Павликова и Дубовик проходят по уголовному делу об организации экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК). По версии следователей, участники «Нового величия» планировали захватить власть путем госпереворота. Всего по этому делу проходят 10 человек. Из них четверо находятся под домашним арестом, шестеро, включая Павликову и Дубовик, - в СИЗО. У девушек в изоляторе ухудшилось состояние здоровья: у Павликовой диагностировали тахикардию, у Дубовик нашли «опухоль непонятного происхождения», говорил адвокат. ФСИН считает их состояние удовлетворительным.

Мосгорсуд ранее отказался перевести Павликову под домашний арест, несмотря на то что за смягчение меры пресечения выступала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Группа депутатов Госдумы направила запрос генпрокурору с просьбой проверить законность возбуждения дела.

В поддержку арестованных в Москве 15 августа планируется акция «Марш матерей», организаторами которой выступили литературный критик Анна Наринская, телеведущие Татьяна Малкина и Татьяна Лазарева, актриса Яна Троянова, издатель Варвара Горнастаева, журналистки Мария Шубина, Ольга Гринкруг и Анна Качуровская. Организаторы акции выразили обеспокоенность состоянием здоровья Павликовой и Дубовик. Мэрия Москвы призвала организаторов отказаться от проведения акции, так как она не была согласована с властями. Прокуратура предостерегла организаторов от проведения «Марша матерей».