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Политика
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Следствие попросило отпустить фигуранток дела «Нового величия» под домашний арест

Ведомости
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Следователь, ведущий дело «Нового величия», обратился в Дорогомиловский районный суд Москвы с просьбой отпустить под домашний арест фигуранток дела Анну Павликову и Марию Дубовик. Об этом сообщила «Медиазона» со ссылкой на адвоката Дубовик Максима Пашкова. Сейчас 18-летняя Павликова и 19-летняя Дубовик находятся под арестом.

Пашков подтвердил «Ведомостям», что следствие попросило отпустить девушек под домашний арест, документы переданы в суд. «Не знаю, с чем это связано. Видимо, голос разума восторжествовал», – сказал Пашков. Он предполагает, что ходатайство будет рассмотрено 16 августа. Адвокат Павликовой Николай Фомин также подтвердил «Ведомостям» ходатайство следствия: «Много причин, почему это могло произойти. В первую очередь, тот резонанс, который вызвало это дело».

Павликова и Дубовик проходят по уголовному делу об организации экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК). По версии следователей, участники «Нового величия» планировали захватить власть путем госпереворота. Всего по этому делу проходят 10 человек. Из них четверо находятся под домашним арестом, шестеро, включая Павликову и Дубовик, - в СИЗО. У девушек в изоляторе ухудшилось состояние здоровья: у Павликовой диагностировали тахикардию, у Дубовик нашли «опухоль непонятного происхождения», говорил адвокат. ФСИН считает их состояние удовлетворительным.

Мосгорсуд ранее отказался перевести Павликову под домашний арест, несмотря на то что за смягчение меры пресечения выступала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Группа депутатов Госдумы направила запрос генпрокурору с просьбой проверить законность возбуждения дела.

В поддержку арестованных в Москве 15 августа планируется акция «Марш матерей», организаторами которой выступили литературный критик Анна Наринская, телеведущие Татьяна Малкина и Татьяна Лазарева, актриса Яна Троянова, издатель Варвара Горнастаева, журналистки Мария Шубина, Ольга Гринкруг и Анна Качуровская. Организаторы акции выразили обеспокоенность состоянием здоровья Павликовой и Дубовик. Мэрия Москвы призвала организаторов отказаться от проведения акции, так как она не была согласована с властями. Прокуратура предостерегла организаторов от проведения «Марша матерей».

Политика
Новости

В работе аэропорта Амстердама произошел сбой

Ведомости
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Аэропорт Амстердама Схипхол испытывал проблемы с принятием и отправлением рейсов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на голландское агентство ANP. По данным издания, это случилось из-за сбоя у систем управления воздушным движением.

Аэропорт медленно начал восстанавливать движение, уточняется в его Twitter. Пропускная способность была снижена из-за погодных условий, говорится там же. Рейсы могут быть отменены из соображений безопасности, отмечает Схипхол.

Проблема появилась после часа ночи в среду по местному времени, передает ANP. Большинство дневных и вечерних рейсов в среду будут задержаны, следует из информации на сайте аэропорта.

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Топ-10 авиакомпаний с лучшим питанием на борту

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Бизнес
Новости

Renault займет у «АвтоВАЗа» до 10 млрд рублей

Ведомости
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«АвтоВАЗ» предоставит Renault Finance (на 100% принадлежит Renault) заем до 10 млрд руб. Об этом говорится в сообщении российского автопроизводителя. Процентная ставка не раскрывается. В сообщении уточняется, что французская компания должна будет вернуть деньги до конца февраля 2023 г.

Renault и «Ростех» контролируют «АвтоВАЗ» через голландскую Alliance Rostec Auto B.V., которой принадлежит 83,5% российского автопроизводителя. В свою очередь в этом СП у Renault 61,1%, у «Ростеха» – 38,9%.

Во вторник «АвтоВАЗ» начал производство новой Lada Granta. Когда начнутся ее продажи – точно неизвестно. Дилеры ожидают, что это произойдет в сентябре. Цена новой модели пока также не раскрывается. Она будет дороже, но не более чем на 30 000-40 000 руб.,предположил один из дилеров. Сейчас седан Granta можно купить без дополнительных опций за 409 900-559 900 руб.

Как будет выглядеть новая Lada Granta

Политика
Новости

Памфилова посоветовала КПРФ «не проспать» подготовку к пенсионному референдуму

Ведомости
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КПРФ следует активнее регистрировать инициативные группы в регионах для проведения референдума по повышению пенсионного возраста, призвала председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

«Вместо того чтобы жаловаться, КПРФ надо активнее работать. У них [пока что лишь] две группы зарегистрированы – в Алтайском крае и Иркутской области, – сказала Памфилова журналистам. – Сейчас у них есть возможность [организовать референдум], если они не проспят и быстренько будут развивать там свои инициативные группы».

Памфилова не видит «никаких препятствий» для инициаторов референдума. А конкурирующие за его проведение группы могут объединиться, сказала она. «Все зависит от их самоорганизации, умения договариваться и желания реально проводить референдум. По крайней мере, прежде чем априори обвинять власть и домышлять о всяких кознях, сначала доведите до ума первый этап», – заявила Памфилова.

В августе ЦИК одобрил вопросы для референдума о пенсионном возрасте сначала трех инициативных групп – из Москвы (заявку подал кандидат в мэры Москвы от «Справедливой России» Илья Свиридов), Подмосковья (активисты Всероссийского объединения организаций по работе с многодетными семьями Марина Семенова и Оксана Шаробокова) и Алтайского края (КПРФ). Позже ЦИК одобрил схожие вопросы от двух инициативных групп общественников из Нижегородской и Вологодской областей. Все пять групп предлагают вынести на всенародное голосование вопрос о запрете на изменение возраста, который сейчас дает право выхода на пенсию.

После одобрения вопросов региональные избиркомы должны зарегистрировать инициативные группы. Те, в свою очередь, в течение двух месяцев должны провести собрания новых инициативных подгрупп численностью не менее 100 человек более чем в половине российских регионов (т. е. минимум в 43). Если это удалось, то можно подать в ЦИК документ на регистрацию общероссийской группы для проведения референдума. После регистрации у общероссийской инициативной группы есть 45 дней для сбора не менее 2 млн подписей. Причем собирать их нужно только в тех регионах, где были зарегистрированы подгруппы, и на один регион может приходиться не более 50 000 подписей.

По закону в одном регионе может быть зарегистрирована только одна из групп референдума, предлагающих схожие вопросы по одной теме.

Что чиновники думают о пенсионной реформе

Бизнес
Новости

Гендиректор Financial Times вернет часть зарплаты после критики подчиненных

Ведомости
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Генеральный директор издательской группы Financial Times Джон Риддинг согласился вернуть часть своих доходов за прошлый год после критики со стороны нескольких журналистов издания. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на письмо Риддинга сотрудникам редакции. Журналисты FT критиковали Риддинга за резкий рост доходов: в 2016 г. он заработал  2 млн фунтов стерлингов, в 2017 г. - более 2,5 млн.

В сообщении Риддинга указывается, что он вернет издательской группе разницу в доходах за год - 510 000 фунтов стерлингов. Это сумма не учитывает налоги - после их уплаты компании достанется  около 280 000 фунтов стерлингов. Риддинг отметил, что эти средства пойдут на создание фонда, который позволит сократить гендерный разрыв в оплате труда, и на финансирование работы издания.

Зарплата Риддинга в будущем будет «реструктурирована» в рамках новой схемы, которая будет учитывать его вознаграждение до 2016 г., когда FT приобрела японская издательская группа Nikkei. Сумма сделки составила $1,3 млрд. Гендиректор FT заработал около 1,6 млн фунтов за год до нее, напоминает издание.

Журналисты деловой газеты FT потребовали от гендиректора издательской группы вернуть часть полученных средств и перераспределить их между сотрудниками редакции в начале августа. Согласно поданной 27 июля отчетности FT, Риддинг стал самым высокооплачиваемым руководителем издания. Стив Берд, соруководитель Национального союза журналистов, направил редакторам и журналистам газеты по всему миру письмо, в котором заявил, что доходы Риддинга «абсурдно высоки». Берд указывал, что руководителю делового издания стоит помочь тем, кто получает более низкие зарплаты за работу в газете. Обращение к нему подписали более 20 журналистов.

«Решение компании заплатить своему генеральному директору в 100 раз больше, чем журналисту-стажеру, вызывает насмешку над любой концепцией справедливости и нарушает рамки корпоративной целостности», – подчеркивал Берд. Он уточнял, что эти средства могли бы помочь преодолеть гендерный разрыв в оплате труда в издании.

Лучшие работодатели 2017 года по версии Forbes

Экономика
Новости

Новая Зеландия ограничила продажи домов иностранцам

Ведомости
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Парламент Новой Зеландии принял закон, позволяющий иностранцам покупать жилую недвижимость только после одобрения со стороны управления по иностранным инвестициям, пишет Financial Times (FT).

Иностранные покупатели должны будут доказать, что приобретение недвижимости будет выгодно Веллингтону. Новые правила не затронут покупателей из Австралии и Сингапура: с этими странами у Новой Зеландии есть торговые соглашения.

За последние 10 лет цены на жилье в Новой Зеландии выросли на 60%, а доля владельцев домов среди местных жителей снизилась до минимума за почти 70 лет. Иммиграция, нехватка доступного жилья и высокая арендная плата также вносят вклад в жилищный кризис, который стал одним из главных вопросов в политической повестке страны, указывает FT.

Новая Зеландия, население которой составляет 4,6 млн человек и которая известна как место съемок фильмов «Властелин колец» и «Хоббит», сейчас переживает бум иностранных инвестиций и иммиграции. Страна стала любимым направлением богачей, готовящихся пережить «апокалипсис», писало американское издание New Yorker. В статье приводились слова сооснователя LinkedIn Рида Хоффмана о том, что достаточно только сказать о «покупке дома в Новой Зеландии», и люди сразу поймут, зачем он нужен. Как заявлял на Всемирном экономическом форуме в Давосе в 2015 г. Роберт Джонсон, руководитель Института нового экономического мышления (INET), он знает руководителей хедж-фондов по всему миру, которые «покупают аэродромы и фермы в таких местах, как Новая Зеландия», чтобы иметь убежище на случай мятежа, вызванного растущим неравенством.

В прошлом году стало известно, что сооснователь PayPal Питер Тиль был одним из 92 человек, секретно получивших гражданство Новой Зеландии в обход стандартных процедур. Тилю принадлежит участок площадью 193 га на озере Ванака, который он приобрел за 14,5 млн новозеландских долларов ($10,6 млн) в 2015 г. Также недвижимостью в Новой Зеландии владеют режиссер Джеймс Кэмерон, бывший управляющий хедж-фондами Джулиан Робертсон, сооснователи стартапа Inflection из Кремниевой долины Мэттью и Брайан Монахэны. Кроме того, недвижимость в стране есть и у нескольких богатых россиян, в том числе бывшего нефтяного магната Михаила Химича.

10 самых счастливых стран мира по версии ООН

Политика
Новости

ЦИК предложил заложить в бюджет расходы на видеонаблюдение на выборах

Ведомости
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Центризбирком предложил правительству предусматривать расходы на видеонаблюдение в бюджете избирательных кампаний федерального уровня. Об этом сообщила в среду председатель ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, это позволит не решать проблему каждый раз «в режиме форс-мажора».

«Если предстоят выборы в 2021 г. в парламент, значит, уже под это должно закладываться», - сказала Памфилова.

Такое планирование также позволит учесть расширение технических возможностей, которое происходит по мере реализации программы цифровизации России, отметила председатель Центризбиркома. Она также не исключила, что у ЦИК появится официальная методика выявления нарушений при помощи видеозаписи. Памфилова сказала, что предложила ряду объединений наблюдателей поработать над такой методикой. И если результат окажется удовлетворительным, его могут взять на вооружение.

«Если мы действительно заинтересованы в том, чтобы выборы были прозрачными и видеонаблюдение работало в лучшем случае на предотвращение возможных нарушений, а в худшем - на их выявление и наказание, попробуйте сформулировать все возможные нарушения процедуры, которые можно фиксировать с помощью видеонаблюдения. Включая, в том числе, вопрос, возможно ли и при каких условиях контролировать с помощью видеонаблюдения процесс явки. И что тогда для этого надо делать: какая должна быть методика и, самое главное, при каком техническом обеспечении, сколько должно быть камер, как они должны быть расположены, какая у них должна быть разрешающая способность. Это целый ряд технических требований, которые позволили бы эту методику применять», - сказала Памфилова.

От экспертов ждут предложений уже в конце сентября, отметила она. «Пока они думают. Но мы в этом очень заинтересованы и тоже будем думать над этим. Я так считаю, что инициатива наказуема, не так ли?» - сказала Памфилова.

Ранее Центризбирком отказался перепроверять явку на президентских выборах на основе видеозаписей - хотя, по данным просмотра, проведенного наблюдателями, реальное число голосовавших на более чем 200 участках избирателей оказалось ниже официального показателя явки на 80 000 человек.

ЦИК также ответил отказом на предложение Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) перепроверить результаты выборов президента на некоторых избирательных участках в нескольких регионах, где были выявлены «статистические аномалии».

Как Владимир Путин голосовал на выборах президента

Бизнес
Новости

На участке «зеленой» линии московского метро приостановили движение поездов

Ведомости
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На Замоскворецкой линии московского метро произошел сбой, сообщила пресс-служба метрополитена. Приостановлено движение поездов от станции «Новокузнецкая» до «Орехово». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

«Службы московского метро работают над восстановлением движения на этом участке. Рассчитываем поехать в течение 15 минут», — говорится в сообщении. Причина сбоя не называется. 

Движение поездов приостановилось в 11.45, уточняет «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По его словам, причиной сбоя стало возгорание оборудования на контактном рельсе.

Бизнес
Новости

«Алроса» провела первые сделки с зарубежными клиентами в рублях

Ведомости
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«Алроса» опробовала механизм расчетов с зарубежными клиентами в рублях, сообщает алмазодобывающая компания. В порядке эксперимента сделки проведены с клиентами из Китая и Индии.

Китайская компания оплатила приобретенные на аукционе в июне этого года алмазы через филиал банка ВТБ в Шанхае. А покупатель из Индии оплатил одну из плановых поставок алмазов по договору в российских рублях, переведя деньги со своего счета в еще одном российском банке, указано в сообщении. При необходимости «Алроса» готова применять схему расчетов в рублях и в дальнейшем, подчеркивают в компании.

Оплата через зарубежные филиалы российских банков позволяет ускорить и упростить расчеты, поскольку в этом случае отпадает необходимость использовать корреспондентские счета в других банках, отмечает директор единой сбытовой организации «Алросы» Евгений Агуреев. Он напомнил, что ранее наблюдательный совет «Алросы» поручил менеджменту рассмотреть возможность продажи алмазного сырья за рубли.

Ранее предправления «Новатэка» Леонид Михельсон заявил, что возможные американские санкции против российских банков ускорят процесс перехода на расчет в национальных валютах при международных экономических сделках.

В июле президент ВТБ Андрей Костин на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что банк подготовил предложения по расширению использования рубля в международных расчетах. Банкир попросил Путина поддержать курс на дальнейшую дедолларизацию и деофшоризацию российской экономики, а также поручить правительству и Центробанку рассмотреть предложения ВТБ.

Как в России уничтожают деньги

Политика
Новости

Прокуратура выдала предостережение организаторам «Марша матерей»

Ведомости
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Прокуратура Центрального административного округа Москвы предостерегла актрису Яну Троянову от проведения не согласованного с властями «Марша матерей». Об этом сообщил в Facebоok ее муж — кинорежиссер Василий Сигарев. В тексте предостережения (фотографию документа опубликовал Сигарев) говорится, что Троянова может быть привлечена к административной или уголовной ответственности за проведение несогласованного марша.

«Проведение несогласованного публичного мероприятия повлечет нарушение общественного порядка в центре города и может привести к массовым беспорядкам и неправомерным действиям участников акции, в том числе экстремистского характера», — говорится в документе, подписанном исполняющим обязанности прокурора округа.

Позднее стало известно, что с аналогичным предостережением пришли домой к еще одному организатору «Марша матерей» - журналистке Анне Наринской. Об этом сообщил в Facebook ее муж Константин Чернозатонский. Он отметил, что Наринской дома не было, а сам он получать за нее предостережение отказался.

Знакомый организаторов марша рассказал «Ведомостям», что предупреждения пытались вручить всем восьми девушкам, чьи фамилии были указаны в посте в Facebook о шествии, но дома никого из них застать не удалось.

«Марш матерей» в поддержку арестованных по делу движения «Новое величие» запланирован на среду, 15 августа, с 18.30 до 21.00. Его организаторами выступают восемь человек — Анна Наринская, Татьяна Малкина, Варвара Горностаева, Мария Шубина, Ольга Гринкруг, Анна Качуровская, Татьяна Лазарева и Яна Троянова.

В группе мероприятия в Facebоok, по данным на 11.49 мск, 1300 человек отметили, что придут, еще 5400 — интересуются. Участники акции планируют пройти маршем от Новопушкинского сквера к зданию Верховного суда на Поварской улице. «Мы требуем выпустить из тюрьмы обвиняемых по делу “Нового величия”. Мы выступаем в защиту Ани Павликовой, Маши Дубовик и вообще всех наших детей, которые, как показывает спровоцированное силовиками дело “Нового величия”, сегодня находятся в опасности», — говорится в заявлении организаторов.

В отношении 18-летней Анны Павликовой и 19-летней Марии Дубовик возбуждено дело об организации экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК РФ), с марта они находятся в СИЗО. По версии следствия, участники «Нового величия» хотели захватить власть путем госпереворота. Всего по делу проходят 10 человек, шестеро находятся в СИЗО, четверо — под домашним арестом. В СИЗО у девушек ухудшилось состояние здоровья: у Павликовой диагностировали тахикардию, у Дубовик нашли «опухоль непонятного происхождения». ФСИН считает их состояние удовлетворительным.

На прошлой неделе Мосгорсуд отказался перевести Павликову под домашний арест, хотя за смягчение меры пресечения выступала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, а группа депутатов Госдумы направила запрос генпрокурору с просьбой проверить законность возбуждения дела.

Политика
Новости

В Москве за задержание преподавателя ВШЭ наказали шестерых полицейских

Ведомости
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Шестерых сотрудников полиции привлекли к строгой дисциплинарной ответственности за незаконное задержание преподавателя Высшей школы экономики (ВШЭ) Владимира Бродского на Ярославском вокзале в Москве, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

Представитель пресс-службы уточнил, что после проверки два оперуполномоченных оперативно-сыскного отделения уголовного розыска получили дисциплинарное взыскание – «предупреждение о неполном служебном соответствии». Собеседник агентства отметил, что они получили взыскание за то, что доставили Бродского в отделение без составления соответствующих документов.

Взыскание получил также начальник оперативно-сыскного отделения уголовного розыска, помощник оперативного дежурного дежурной части и начальник смены дежурной части ЛУ МВД России на станции Москва-Ярославская. Заместителю руководителя полиции по оперативной работе линейного управления объявлен строгий выговор. Материалы проверки направлены в Следственный комитет России (СКР) для процессуальной оценки действий полицейских.

Ранее преподаватель ВШЭ Владимир Бродский рассказал, что полицейские задержали его на площади Ярославского вокзала без объяснения причин. Затем доставили в отделение и заставили его раздеться. Преподаватель назвал это «очевидным насилием над личностью, унизительным совершенно опытом». «Я сказал сотрудникам, что могу продемонстрировать им электронную версию справки о несудимости, которую недавно получал для работы, но от этого они отмахнулись», – рассказывал Бродский. Позже транспортная прокуратура организовала проверку по его обращению.

Стиль жизни
Новости

Уткин раскрыл свой гонорар от «Первого канала» за комментирование матча ЧМ

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Футбольный комментатор Василий Уткин получил от «Первого канала» за комментирование матча Испания – Португалия на чемпионате мира по футболу 783 000 руб. Об этом Уткин сообщил на своей странице в Facebook.

«Мне самому было интересно, сколько там будет. Не успел спросить. Ну, мне предложили поработать на чемпионате мира в моей стране – что я, торговаться, что ли, стану», – написал Уткин. «Когда кому-то заплатят – по факту – за один репортаж больше, ха – скажите!» – добавил он. Уткин подчеркнул, что направит эти деньги, а также другой заработок от чемпионата – в совокупности 1 млн руб. – в благотворительный фонд «Выход», как и обещал ранее.

Представитель «Первого канала» от комментариев отказался. Источник, близкий к «Первому», знает, что Уткин получил полную сумму, обещанную ему по контракту за комментирование всего чемпионата: «Это не платеж за один матч».

Уткин планировал сотрудничать с «Первым каналом» на протяжении всего чемпионата. Однако после игры сборных Испании и Португалии он заявил, что больше не будет комментировать матчи мундиаля на «Первом канале». Уткин не стал объяснять причины этого.

Уткин отметил в сообщении, что «закончил с комментариями». «а) Много дел; б) не хочется напрашиваться; в) хорошая точка, – объяснил он. – Зарекаться глупо, но сейчас мне совершенно не хочется возвращаться к этой неблагодарной работе. И не хочется мелочиться – во всех смыслах».

Чем запомнится чемпионат мира–2018

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