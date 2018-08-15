Прокуратура выдала предостережение организатору «Марша матерей»

Здравствуйте, ! Мы вас узнали, так как вы зарегистрированы на сайте hbr-russia.ru. У сайтов vedomosti.ru и hbr-russia.ru теперь общая система авторизации. Для входа вы можете использовать единый логин и пароль
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Прокуратура Центрального административного округа Москвы предостерегла актрису Яну Троянову от проведения не согласованного с властями «Марша матерей». Об этом сообщил в Facebоok ее муж — кинорежиссер Василий Сигарев. В тексте предостережения (фотографию документа опубликовал Сигарев) говорится, что Троянова может быть привлечена к административной или уголовной ответственности за проведение несогласованного марша.
«Проведение несогласованного публичного мероприятия повлечет нарушение общественного порядка в центре города и может привести к массовым беспорядкам и неправомерным действиям участников акции, в том числе экстремистского характера», — говорится в документе, подписанном исполняющим обязанности прокурора округа.
«Марш матерей» в поддержку арестованных по делу движения «Новое величие» запланирован на среду, 15 августа, с 18.30 до 21.00. Его организаторами выступают восемь человек — Анна Наринская, Татьяна Малкина, Варвара Горностаева, Мария Шубина, Ольга Гринкруг, Анна Качуровская, Татьяна Лазарева и Яна Троянова.
В группе мероприятия в Facebоok, по данным на 11.49 мск, 1300 человек отметили, что придут, еще 5400 — интересуются. Участники акции планируют пройти маршем от Новопушкинского сквера к зданию Верховного суда на Поварской улице. «Мы требуем выпустить из тюрьмы обвиняемых по делу “Нового величия”. Мы выступаем в защиту Ани Павликовой, Маши Дубовик и вообще всех наших детей, которые, как показывает спровоцированное силовиками дело “Нового величия”, сегодня находятся в опасности», — говорится в заявлении организаторов.
В отношении 18-летней Анны Павликовой и 19-летней Марии Дубовик возбуждено дело об организации экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК РФ), с марта они находятся в СИЗО. По версии следствия, участники «Нового величия» хотели захватить власть путем госпереворота. Всего по делу проходят 10 человек, шестеро находятся в СИЗО, четверо — под домашним арестом. В СИЗО у девушек ухудшилось состояние здоровья: у Павликовой диагностировали тахикардию, у Дубовик нашли «опухоль непонятного происхождения». ФСИН считает их состояние удовлетворительным.
На прошлой неделе Мосгорсуд отказался перевести Павликову под домашний арест, хотя за смягчение меры пресечения выступала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, а группа депутатов Госдумы направила запрос генпрокурору с просьбой проверить законность возбуждения дела.
Политика
Новости
ЦИК предложил заложить в бюджет расходы на видеонаблюдение на выборах
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Центризбирком предложил правительству предусматривать расходы на видеонаблюдение в бюджете избирательных кампаний федерального уровня. Об этом сообщила в среду председатель ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, это позволит не решать проблему каждый раз «в режиме форс-мажора».
«Если предстоят выборы в 2021 г. в парламент, значит, уже под это должно закладываться», - сказала Памфилова.
Такое планирование также позволит учесть расширение технических возможностей, которое происходит по мере реализации программы цифровизации России, отметила председатель Центризбиркома. Она также не исключила, что у ЦИК появится официальная методика выявления нарушений при помощи видеозаписи. Памфилова сказала, что предложила ряду объединений наблюдателей поработать над такой методикой. И если результат окажется удовлетворительным, его могут взять на вооружение.
«Если мы действительно заинтересованы в том, чтобы выборы были прозрачными и видеонаблюдение работало в лучшем случае на предотвращение возможных нарушений, а в худшем - на их выявление и наказание, попробуйте сформулировать все возможные нарушения процедуры, которые можно фиксировать с помощью видеонаблюдения. Включая, в том числе, вопрос, возможно ли и при каких условиях контролировать с помощью видеонаблюдения процесс явки. И что тогда для этого надо делать: какая должна быть методика и, самое главное, при каком техническом обеспечении, сколько должно быть камер, как они должны быть расположены, какая у них должна быть разрешающая способность. Это целый ряд технических требований, которые позволили бы эту методику применять», - сказала Памфилова.
От экспертов ждут предложений уже в конце сентября, отметила она. «Пока они думают. Но мы в этом очень заинтересованы и тоже будем думать над этим. Я так считаю, что инициатива наказуема, не так ли?» - сказала Памфилова.
Ранее Центризбирком отказался перепроверять явку на президентских выборов на основе видеозаписей - хотя, по данным просмотра, проведенного наблюдателями, реальное число голосовавших на более чем 200 участках избирателей оказалось ниже официального показателя явки на 80 000 человек.
ЦИК также ответил отказом на предложение Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) перепроверить результаты выборов президента на некоторых избирательных участках в нескольких регионах, где были выявлены «статистические аномалии».
Как Владимир Путин голосовал на выборах президента
Alexander Zemlianichenko / AP
Владимир Путин, исполняющий обязанности президента России, голосует на досрочных выборах главы государства 26 марта 2000 г. Путин одержал победу в первом туре
1/5
Alexander Zemlianichenko / AP
На выборах президента в 2004 г. за пост главы государства боролись шесть кандидатов. Путин принимал участие в выборах как самовыдвиженец и снова победил
2/5
Denis Sinyakov / Reuters
В 2008 г. за пост президента боролись четыре кандидата. По Конституции Путин не имел права баллотироваться на третий срок. Президентом страны был избран Дмитрий Медведев
3/5
Ivan Sekretarev / AP
В марте 2012 г. президент впервые избирался сроком на шесть лет. Им стал Путин
4/5
Евгений Разумный / Ведомости
18 марта 2018 г. Владимир Путин идет на четвертый срок
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
На Замоскворецкой линии московского метро произошел сбой, сообщила пресс-служба метрополитена. Приостановлено движение поездов от станции «Новокузнецкая» до «Орехово». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.
«Службы московского метро работают над восстановлением движения на этом участке. Рассчитываем поехать в течение 15 минут», — говорится в сообщении. Причина сбоя не называется.
Замоскворецкая линия. От «Новокузнецкой» до «Орехово» нет движения поездов. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами. Службы #мосметро работают над восстановлением движения на этом участке. Рассчитываем поехать в течение 15 минут. Благодарим за терпение.
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
«Алроса» опробовала механизм расчетов с зарубежными клиентами в рублях, сообщает алмазодобывающая компания. В порядке эксперимента сделки проведены с клиентами из Китая и Индии.
Китайская компания оплатила приобретенные на аукционе в июне этого года алмазы через филиал банка ВТБ в Шанхае. А покупатель из Индии оплатил одну из плановых поставок алмазов по договору в российских рублях, переведя деньги со своего счета в еще одном российском банке, указано в сообщении. При необходимости «Алроса» готова применять схему расчетов в рублях и в дальнейшем, подчеркивают в компании.
Оплата через зарубежные филиалы российских банков позволяет ускорить и упростить расчеты, поскольку в этом случае отпадает необходимость использовать корреспондентские счета в других банках, отмечает директор единой сбытовой организации «Алросы» Евгений Агуреев. Он напомнил, что ранее наблюдательный совет «Алросы» поручил менеджменту рассмотреть возможность продажи алмазного сырья за рубли.
Ранее предправления «Новатэка» Леонид Михельсон заявил, что возможные американские санкции против российских банков ускорят процесс перехода на расчет в национальных валютах при международных экономических сделках.
В июле президент ВТБ Андрей Костин на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что банк подготовил предложения по расширению использования рубля в международных расчетах. Банкир попросил Путина поддержать курс на дальнейшую дедолларизацию и деофшоризацию российской экономики, а также поручить правительству и Центробанку рассмотреть предложения ВТБ.
После производства наличных денег Центробанк вводит их в обращение. Денежные знаки регистрируют, пересчитывают и сортируют с помощью специальных высокоскоростных машин. Информация о выпущенных банкнотах заносится в базу данных. В отделения ЦБ также поступают ветхие и испорченные купюры. После проверки их изымают из обращения и при помощи специального оборудования режут на мелкие кусочки. За сутки таким способом уничтожают порядка 2 тонн банкнот различного номинала
1/15
Андрей Гордеев / Ведомости
На фото счетно-сортировальная машина, которая в соответствии со своим названием считает и сортирует банкноты на годные и ветхие
2/15
Андрей Гордеев / Ведомости
На фото вакуумный манипулятор для перемещения пластиковых кассет с пачками банкнот. Одна кассета весит около 13 кг. В специальном помещении происходит подготовка банкнот к перевозке в инкассаторских машинах
3/15
Андрей Гордеев / Ведомости
На фото показан процесс приема пачек банкнот кассовыми работниками с применением вакуумного манипулятора. В советское время изношенные банкноты гасили на специальном оборудовании – пробивали отверстия в геометрическом центре банкноты. Данные работы выполнялись в Центральном хранилище Госбанка СССР в Москве, писал «Интерфакс»
4/15
Андрей Гордеев / Ведомости
Затем погашенные банкноты отправляли на бумажную фабрику Гознака, а там загружали в специальные большие котлы. В котлы под высоким давлением подавали пар, уничтожавший краску на купюрах и превращавший старые банкноты в волокна. Полученную бумажную массу использовали для производства новых банкнот. Такой способ уничтожения денег был дорогостоящим и «грязным» с экологической точки зрения. После распада СССР от него отказались
5/15
Андрей Гордеев / Ведомости
В СССР также пытались сжигать старые банкноты. Но этот процесс имел множество недостатков. Требовался тяжелый и опасный ручной труд, а также контроль за процессом. После отказа ЦБ от уничтожения денег паром купюры решили изрезать на мелкие кусочки. Изначально машины для резки банкнот были только в Москве. Теперь же они есть и в региональных центрах
6/15
Андрей Гордеев / Ведомости
На фото стационарная установка для измельчения ветхих погашенных банкнот. Процесс уничтожения партии пачек банкнот занимает около двух часов
7/15
Андрей Гордеев / Ведомости
Ветхие банкноты, поступающие в учреждения Банка России для уничтожения, обрабатывают на счетно-сортировальных машинах. Машина пересчитывает и одновременно проверяет платежеспособность банкнот с последующим уничтожением путем измельчения банкнот на мелкие фрагменты, не подлежащие восстановлению (бумажная обрезь)
8/15
Андрей Гордеев / Ведомости
В процессе пересчета банкнот счетно-сортировальная машина уничтожает ветхие банкноты, которые не могут находиться в обращении. В случае, когда машина не может определить платежеспособность банкноты, она отсортировывает данные банкноты в карман ручной доработки. Отсортированные банкноты передаются кассовому работнику для определения их платежеспособности и последующего уничтожения на специальном оборудовании
9/15
Андрей Гордеев / Ведомости
После гашения купюры также режут на специальных машинах
10/15
Андрей Гордеев / Ведомости
Срок обращения банкнот зависит не от прочности бумаги, а от скорости ее загрязнения
11/15
Андрей Гордеев / Ведомости
Прочность бумаги, на которой печатаются американские доллары и рубли, отличается. У долларов она выше, и срок их обращения больше
12/15
Андрей Гордеев / Ведомости
Более высокая прочность обеспечивается благодаря длинным волокнам в составе бумаги. Но на такой бумаге невозможно сделать качественный водяной знак. ЦБ предпочитает не жертвовать качеством водяного знака, так как именно он является одним из основных признаков подлинности банкноты
13/15
Андрей Гордеев / Ведомости
Бумажная обрезь прессуется на специализированном оборудовании в брикеты диаметром 9 см для компактности перемещения отходов
14/15
Андрей Гордеев / Ведомости
Спрессованные брикеты бумажной обрези утилизируются как твердые бытовые отходы в соответствии с природоохранным законодательством
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Шестерых сотрудников полиции привлекли к строгой дисциплинарной ответственности за незаконное задержание преподавателя Высшей школы экономики (ВШЭ) Владимира Бродского на Ярославском вокзале в Москве, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.
Представитель пресс-службы уточнил, что после проверки два оперуполномоченных оперативно-сыскного отделения уголовного розыска получили дисциплинарное взыскание – «предупреждение о неполном служебном соответствии». Собеседник агентства отметил, что они получили взыскание за то, что доставили Бродского в отделение без составления соответствующих документов.
Взыскание получил также начальник оперативно-сыскного отделения уголовного розыска, помощник оперативного дежурного дежурной части и начальник смены дежурной части ЛУ МВД России на станции Москва-Ярославская. Заместителю руководителя полиции по оперативной работе линейного управления объявлен строгий выговор. Материалы проверки направлены в Следственный комитет России (СКР) для процессуальной оценки действий полицейских.
Ранее преподаватель ВШЭ Владимир Бродский рассказал, что полицейские задержали его на площади Ярославского вокзала без объяснения причин. Затем доставили в отделение и заставили его раздеться. Преподаватель назвал это «очевидным насилием над личностью, унизительным совершенно опытом». «Я сказал сотрудникам, что могу продемонстрировать им электронную версию справки о несудимости, которую недавно получал для работы, но от этого они отмахнулись», – рассказывал Бродский. Позже транспортная прокуратура организовала проверку по его обращению.
Стиль жизни
Новости
Уткин раскрыл свой гонорар от «Первого канала» за комментирование матча ЧМ
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Футбольный комментатор Василий Уткин получил от «Первого канала» за комментирование матча Испания – Португалия на чемпионате мира по футболу 783 000 руб. Об этом Уткин сообщил на своей странице в Facebook.
«Мне самому было интересно, сколько там будет. Не успел спросить. Ну, мне предложили поработать на чемпионате мира в моей стране – что я, торговаться, что ли, стану», – написал Уткин. «Когда кому-то заплатят – по факту – за один репортаж больше, ха – скажите!» – добавил он. Уткин подчеркнул, что направит эти деньги, а также другой заработок от чемпионата – в совокупности 1 млн руб. – в благотворительный фонд «Выход», как и обещал ранее.
Представитель «Первого канала» от комментариев отказался. Источник, близкий к «Первому», знает, что Уткин получил полную сумму, обещанную ему по контракту за комментирование всего чемпионата: «Это не платеж за один матч».
Уткин планировал сотрудничать с «Первым каналом» на протяжении всего чемпионата. Однако после игры сборных Испании и Португалии он заявил, что больше не будет комментировать матчи мундиаля на «Первом канале». Уткин не стал объяснять причины этого.
Уткин отметил в сообщении, что «закончил с комментариями». «а) Много дел; б) не хочется напрашиваться; в) хорошая точка, – объяснил он. – Зарекаться глупо, но сейчас мне совершенно не хочется возвращаться к этой неблагодарной работе. И не хочется мелочиться – во всех смыслах».
Шестью мячами в финале и победой сборной Франции В России сборная Франции во второй раз в своей истории выиграла титул чемпиона мира. В 1998 г. на домашнем чемпионате мира французы со счетом 3:0 разгромили бразильцев. 20 лет спустя они со счетом 4:2 победили сборную Хорватии. Счёт 4:2 не встречался в финалах ЧМ с 1966 г., когда сборная Англии победила сборную Германии в дополнительное время. В основное же время шесть или более мячей в финалах чемпионата не забивали с 1958 г., когда Бразилия разгромила Швецию со счетом 5:2
1/20
Frank Hoermann/SVEN SIMON/ТАСС
Успешным выступлением сборной России К началу домашнего чемпионата мира сборная России подошла абсолютным аутсайдером – командой с самым низким, 70-м местом в рейтинге FIFA среди всех 32-команд участниц. Но, показав осмысленную и вдохновенную игру, без помощи судей и фортуны, сборная России впервые в своей истории дошла до 1/4 финала, где лишь по пенальти уступила сборной Хорватии. «Наша задача не довольствоваться тем, что уже достигнуто, а продолжать работу и добиваться новых успехов», – сказал после матча с хорватами главный тренер сборной Станислав Черчесов
2/20
Ярослав Чингаев для Ведомостей
Открытой и дружеской атмосферой Такого количества иностранных болельщиков из самых разных стран Россия не видела никогда. Десятки тысяч колоритных перуанцев, мексиканцев, исландцев, шведов, страстные поклонники всех других сборных сообща создали в России настоящий всемирный праздник футбола. Оказалось, что и россияне могут бурно и с выдумкой, но беззлобно болеть и веселиться. И всегда готовы бескорыстно прийти на помощь незнакомцу, оказавшемуся в непривычной обстановке. Будем надеяться, что успешно проведённый ЧМ станет катализатором роста въездного и внутреннего туризма в России, и станет прививкой от ксенофобии, разжигаемой бульварными и ангажированными СМИ в разных странах
3/20
Toru Hanai/REUTERS
Фиаско фаворитов В России продолжило действовать «проклятье чемпионов»: на третьем мундиале подряд действующий чемпион мира не смог выйти из группы. Помимо Германии, на следующей стадии ЧМ остановились и многие другие фавориты: сборные Аргентины, Бразилии, Испании, Португалии. Что родило злую шутку: «Россия – настолько нефутбольная страна, что даже команды-гранды разучились здесь играть в футбол»
4/20
Кадр из трансляции
Кокошниками В начале чемпионата мира сувенирные кокошники на головах российских болельщиц смотрелись лубочно, но чем больше красавиц в русском головном уборе выхватывали телекамеры на стадионах, тем популярнее они становились. А всемирную славу кокошникам принесла московская семья Гнатюков – муж, жена и племянник, – напялившие на себя женские головные уборы. И к концу ЧМ оказалось, что кокошники – новый модный тренд. Так что ждем их появления на улицах мегаполисов и на подиумах модных показов. Можно делать ставки, где они появятся раньше: в Шанхае, Токио, Москве или Париже?
5/20
Евгений Разумный / Ведомости
Женщинами, заболевшими футболом На матчах чемпионата мира россияне с большим удивлением для себя обнаружили огромное количество болельщиц из самых разных стран. С удивлением – потому что в России столько женщин на футбол не ходит. А на чемпионате мира, по данным Ассоциации туроператоров России, женщины купили четверть всех билетов. Эффектные и темпераментные болельщицы с разных континентов сделали ещё более зажигательной атмосферу вокруг стадионов и на трибунах и украсили собой телетрансляции. И россиянки поддались этому порыву и тоже заболели футболом (чему способствовало и успешное выступление нашей сборной): трансляции матчей на время вытеснили Instagram, в женских чатах стали обсуждать результаты и правила игры, и, конечно, появился повод примерить бело-сине-красные наряды!
6/20
Gleb Garanich/REUTERS
Улыбающимися полицейскими Для тех немногих россиян, что имели счастье побывать на Олимпийских играх в Сочи и увидеть там улыбчивых полицейских в костюмах от Bosco, преображение российских стражей порядка во время ЧМ не было сюрпризом. Для всех же остальных улыбки на лицах полицейских стали откровением! Оказалось, что российские полицейские тоже могут быть добродушными, предупредительными и желающими помочь, а не напугать и показать свою власть. Вопрос, насколько долго существующая правоохранительная система позволит им оставаться такими
7/20
INSTAGRAM/GAGLIANONEBRUNA/REUTERS
Матчем между Россией и Испанией за выход в четвертьфинал Он вошел в тройку самых рейтинговых спортивных трансляций за 20 лет, матч смотрели даже балерины Большого театра
8/20
Kai Pfaffenbach /REUTERS
«Ногой Акинфеева» в матче Россия-Испания На фото вратарь российской сборной Игорь Акинфеев отбивает один из мячей в серии пенальти в матче с Испанией. Россия победила в серии пенальти и вышла в четвертьфинал ЧМ
9/20
Денис Абрамов/ТАСС
«Ноге Акинфеева» поставили памятник в селе Красном в Грачевском районе
10/20
Maxim Shemetov/REUTERS
Празднующим гол Дзюбой Традиционно нападающий сборной России Артем Дзюба «отдавал честь» после забитого им гола. В матче с Саудовской Аравией Дзюба вышел на замену и почти сразу забил гол, после чего тренер российской сборной Станислав Черчесов выполнил воинское приветствие, поблагодарив Дзюбу за забитый мяч
11/20
Sergei Grits / AP
Лежащим на газоне игроком сборной Бразилии Неймаром За четыре игры сборной Неймар пролежал на газоне почти 14 минут, подсчитало издание RTS Sport
12/20
Кадр из трансляции
Большим количеством VIP-гостей на футбольных матчах На фото президент России Владимир Путин с президентом FIFA Джанни Инфантино и принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальман Аль Саудом
13/20
Евгений Разумный / Ведомости
Отсутствием агрессивных фанатов Пиво – непременный атрибут футбольных матчей; подавая заявку на проведение ЧМ, Россия обязалась изменить своё внутреннее законодательство и разрешить продажу пива на стадионах и на фан-фестах во время чемпионата. Конечно, мы опасались, что неограниченная продажа пива может привести к пьяным дебошам – особенно памятуя о беспорядках, которые случились два года назад на чемпионате Европы во Франции. Но с точки зрения безопасности ЧМ-2018 был организован прекрасно: правоохранители всех участвовавших стран отсекли от ЧМ болельщиков, замеченных в экстремизме, и остальные получили возможность наслаждаться международным праздником футбола и дружбы
14/20
Rebecca Blackwell / AP
Болельщиком из Камеруна, раскрашенным в цвета российского флага Его видели на многих матчах, в фан-зонах и на улицах города. Он стал талисманом российской сборной
15/20
Роман Пименов/Интерпресс/ТАСС
Граффити с изображением футболистов и тренеров На фото – граффити художников Артема Буржа и Ильи Иса «Ты просто космос, Стас» с изображением главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова. Участники группы HoodGraff закрашивают граффити, испорченное вандалами, после проигрыша сборной России в матче четвертьфинала
16/20
Andrew Couldridge/REUTERS
Убирающимися болельщиками и футболистами На фото болельщики сборной Японии убирают за собой после матча с Сенегалом. После того, как японская сборная вылетела с чемпионата, футболисты команды навели порядок в раздевалке и оставили записку, на которой по-русски написали «Спасибо»
17/20
Maxim Shemetov/REUTERS
Вслед за Японией порядок после матча с Хорватией навели и российские болельщики
18/20
Darren Staples / Reuters
Бескомпромиссной борьбой Всего один матч из 64 на ЧМ в России закончился со счетом 0:0. При этом в 14 матчах голы забивались в добавленное и дополнительное время - это новый рекорд чемпионатов мира
19/20
Михаил Джапаридзе/ТАСС
Использованием системы видеоповторов Чемпионат мира в России стал первым в истории, на котором была применена система видеопросмотров нарушений на футбольном матче, получившая название VAR (video assistant referee). Не все поддержали внедрение новой системы, но футбол однозначно стал чище: в России были и назначенные после использования VAR пенальти, и отмененные. Горячим поклонником VAR оказался руководитель Группы технического анализа FIFA Карлос Алберто Паррейра (завоевывавший со сборной Бразилии золото ЧМ-70 как тренер по физподготовке и на ЧМ-94 как главный тренер). «Что совершенно точно делает этот чемпионат историческим и заставит его запомнить, так это использование VAR, - заявил Паррейра, отвечая на вопрос «Ведомостей». - VAR приносит честность в игру. И в этом его вклад. Поначалу все беспокоились и спорили, как этот будет работать. Но постепенно все успокоились, так как все видят, что это работает, игра стала честнее и чище. Нет сомнений, что у VAR большое будущее».
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Центробанк не приобретает иностранную валюту для Минфина на внутреннем рынке уже третий день подряд, следует из данных на сайте регулятора. Из-за резкого ослабления рубля ЦБ в четверг, 9 августа, снизил закупки валюты вдвое, а с пятницы по вторник (10, 13 и 14 августа) вовсе не проводил их.
Анонс новых санкций США на прошлой неделе спровоцировал падение курса рубля и российского фондового рынка. ЦБ назвал такую реакцию рынка естественной и подчеркнул, что располагает всеми инструментами для устранения угроз финансовой стабильности. Регулятор отметил, что может скорректировать ежедневные закупки валюты, однако в перспективе общий размер интервенций не изменится.
В апреле этого года, из-за аналогичной ситуации на рынке после введения США санкций против российских чиновников и бизнеса, ЦБ также временно приостанавливал закупки валюты для стабилизации курса рубля, однако затем наверстал их. В результате общая запланированная сумма валютных интервенций не изменилась.
ЦБ приобретает валюту в пропорции 45% долларов, 45% евро и 10% фунтов на дополнительные по сравнению с заложенными в бюджете нефтегазовые доходы. Механизм реализуется в рамках бюджетного правила и призван снизить зависимость курса рубля и российской экономики от углеводородов. Купленная валюта идет на пополнение фонда национального благосостояния.
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Авиакомпания «Аэрофлот» выкупит свои акции на 7 млрд руб. у акционеров, которые выступили против сделки по лизингу 50 самолетов МС-21 или не принимали участия в голосовании. Такое решение было принято на заседании совета директоров, сообщила компания.
«Всего будет выкуплено 47 817 796 акций на общую сумму 7 039 735 927,12 руб., пропорционально заявленным акционерами требованиям», — говорится в сообщении «Аэрофлота».
На годовом собрании акционеров 25 июня 7% проголосовали против сделки с компанией «Авиакапитал-сервис» (структура «Ростеха») по лизингу 50 самолетов МС-21, сообщал «Интерфакс». За сделку проголосовали 92,22% акционеров, против — 7,34%, воздержались — 0,33%.
В материалах к собранию напоминалось, что по закону «Об акционерных обществах» акционеры, проголосовавшие против сделки и не участвовавшие в собрании, вправе требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций.
МС-21 — новый российский среднемагистральный самолет производства корпорации «Иркут», этот тип судов самый востребованный в мире. Первые самолеты «Иркут» обещает поставить в 2020 г. Уже заказано 175 лайнеров, 50 из них заказал «Аэрофлот». В феврале авиакомпания и «Авиакапитал-сервис» подписали твердый контракт на поставку 50 самолетов МС-21 в лизинг на 12 лет. Каталожная цена одного МС-21 — $92,3 млн.
Иркутский авиазавод построил второй самолет МС-21
Корпорация «Иркут»
На Иркутском авиационном заводе построили второй опытный самолет МС-21-300, предназначенный для проведения летных испытаний
1/9
Корпорация «Иркут»
Всего в летных испытаниях будет задействовано четыре самолета МС-21-300
2/9
Корпорация «Иркут»
МС-21 (магистральный самолет XXI в.) разработала НПК «Иркут» (входит в ОАК), самолет востребованного среднемагистрального класса
3/9
Корпорация «Иркут»
В мае МС-21 совершил первый полет, сейчас идут летные испытания. Начало поставок запланировано на конец 2018 г.
4/9
Корпорация «Иркут»
«В настоящее время на Иркутском авиационном заводе собран фюзеляж третьего самолета МС-21-300, ведется сборка отсеков и агрегатов четвертой машины», – говорится на сайте корпорации «Иркут»
5/9
Корпорация «Иркут»
В мае 2017 г. на МС-21 уже было получено 312 заказов, 175 из которых – твердые контракты с внесенной предоплатой, говорит представитель «Иркута». «Аэрофлот» станет крупнейшим эксплуатантом этого самолета – компания заказала 50 МС-21
6/9
Корпорация «Иркут»
Первый самолет «Аэрофлот» должен получить в I квартале 2020 г., поставка лизинговой партии должна завершиться в 2026 г.
7/9
Корпорация «Иркут»
25 марта второй самолет переведен из цеха окончательной сборки в летно-испытательное подразделение. «При производстве нового самолета учтены результаты тестирования первой опытной машины», – говорится на сайте корпорации «Иркут»
8/9
Корпорация «Иркут»
МС-21 — это первый российский ближне-среднемагистральный самолет, потенциальный конкурент самых распространенных на мировом и российском рынке моделей – Boeing 737 и Airbus 320/321
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Кремль не получал просьбы о помиловании от украинского режиссера Олега Сенцова, голодающего в колонии на Ямале более 90 дней, поэтому говорить об отказе ему в этой процедуре некорректно. Об этом в среду заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Вы знаете, что есть действующее законодательство, и вы знаете, что употреблять фразу "отказали в помиловании", наверное, некорректно с юридической точки зрения, потому что не было просьбы о помиловании», – пояснил он, отметив, что больше ему добавить по этой теме нечего.
Сам Сенцов ранее отказался просить президента России Владимира Путина о помиловании, говорил адвокат режиссера Дмитрий Динзе.
Олег Сенцов был задержан в 2014 г. в Крыму. В 2015 г. Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. Суд признал Сенцова виновным в создании террористической группы и в подготовке терактов в Крыму. Наказание Сенцов отбывает в колонии «Белый медведь» в Лабытнанги. С 14 мая 2018 г. он голодает. Продолжать голодовку Сенцов пообещал до тех пор, пока российские власти не отпустят всех украинцев, удерживаемых в России «по политическим мотивам».
В июле, спустя два месяца после начала голодовки Сенцова, его мать Людмилапопросила Путина помиловать ее сына. Она отмечала, что ей сложно судить о степени вины Сенцова, но она знает его «как мирного гражданина и человека, увлеченного своей профессией – кинорежиссурой». «Не буду Вас убеждать в невиновности Олега, хотя сама в это верю, – писала Сенцова. – Просто скажу, что он никого не убивал». В письме она попросила российского президента проявить милосердие и помиловать Сенцова, «не губить его жизнь и жизнь его близких».
В июле Песков заявил, что Кремль рассмотрит обращение Сенцовой. При этом он не стал комментировать случаи, когда осужденные в России были помилованы без личной просьбы – в частности, бывшая украинская военнослужащая Надежда Савченко.
Телеканал «Громадськое» 15 августа опубликовал на своем сайте ответ управления президента России по обеспечению конституционных прав граждан на просьбу матери режиссера. В нем говорилось, что Сенцов должен самостоятельно обратиться к российскому президенту с просьбой о помиловании - только в этом случае может начаться соответствующая процедура. Окончательное решение о помиловании принимает президент России, подчеркивалось в ответе.
В 2016 г. Путин помиловал украинскую летчицу Надежду Савченко, приговоренную в России к 22 годам за убийство российских журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина в Донбассе. Савченко была помилована несмотря на то, что отказалась подавать соответствующее прошение. Позднее Путин объяснил, что за Савченко просили родные погибших журналистов, что и стало главной причиной ее помилования. Их просьба удовлетворена «в связи с соображениями гуманизма», говорил Путин.
САвченко после освобождения отправили в Киев, а в Москву из Украины доставили россиян Евгения Ерофеева и Александра Александрова, которых в Киеве называли «бойцами ГРУ». Они были помилованы указом президента Украины Петра Порошенко.
Собчак передала Путину список политзаключенных
Евгений Разумный / Ведомости
30 декабря 2014 г. Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор: оппозиционера Алексея Навального приговорили к 3,5 года условно, его брата Олега Навального – к 3,5 года колонии общего режима по делу «Ив Роше». Навальных обвинили в мошенничестве и легализации денежных средств, полученных преступным путем
1/14
Валерий Матыцин/ТАСС
Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко (слева направо) в 2015 г. суд приговорил к 20 и 10 годам колонии строгого режима соответственно. Сенцова признали виновным в создании террористического сообщества, совершении и подготовке терактов в Крыму, Кольченко — в участии в теракте и в террористическом сообществе. Оба фигуранта дела не признали вину
2/14
Зураб Джавахадзе / ТАСС
Оппозиционер Сергей Мохнаткин приговорен к реальному сроку по обвинению в избиении двух полицейских 31 декабря 2013 г. на акции сторонников Эдуарда Лимонова «Стратегия-31»
3/14
Кристина Кормилицына/Коммерсантъ
В списке есть несколько фигурантов «дела 26 марта». Александр Шпаков обвинялся по части 1 статьи 318 УК (применение насилия к представителю власти). По версии следствия, 26 марта он, пытаясь открыть двери автобуса с задержанными, несколько раз ударил кулаком в лицо подполковника полиции. Приговорен к полутора годам колонии общего режима
4/14
Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Предприниматель Дмитрий Борисов приговорён к 1 году колонии общего режима по ч. 1 ст. 318 Уголовного кодекса («Применение в отношении представителя власти насилия, не опасного для жизни и здоровья»)
5/14
Дмитрий Коротаев/Коммерсантъ
Алексей Политиков осужден за применение насилия к полицейскому во время акции 26 марта (статья 318 УК). Его дело рассматривалось в особом режиме из-за признания им вины. 18 октября 2017 г. Тверской районный суд приговорил Политикова к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. В ноябре 2017 г. суд на полгода сократил Политикову срок ареста
6/14
Кадр из видео Грани.Ру
В июле 2017 г. фигуранта дела о нападении на полицейского во время акции 26 марта Станислава Зимовца приговорили к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы по статье 318 УК (насилие в отношении полицейского). Обвинение просило три года колонии
7/14
Артем Геодакян/ТАСС
В августе 2017 г. суд приговорил журналиста РБК Александра Соколова и Валерия Парфенова к 3,5 и 4 годам колонии (слева направо). По версии следствия, они входили в организацию, признанную экстремистской и запрещенной в России. После этого они продолжили деятельность под другим названием – «Инициативная группа по проведению референдума «За ответственную власть» (ИГПР ЗОВ). Целью организации следователи считали расшатывание политической обстановки и смену власти незаконным путем. Создатель группы Юрий Мухин получил четыре года условно
8/14
ФГУП ЦНИИмаш
В сентябре 2016 г. сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения Лапыгина Владимира Ивановича (на фото справа) суд признал виновным по ст. 275 УК (госизмена) и приговорил к семи годам колонии строгого режима. В 2017 г. 76-летний Владимир Лапыгин просил президента о помиловании
9/14
Личная страница на ok.ru
В 2016 г. Краснодарский краевой суд признал виновным бывшего авиадиспетчера Петра Парпулова по статье 275 («государственная измена») и приговорил его к 12 годам лишения свободы
10/14
Юрий Машков / ТАСС
Бывший сотрудник службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин осужден по двум уголовным делам – по обвинению в организации убийств и покушений на убийства. По первому делу в 2005 г. он был приговорен к 20 годам колонии, по второму делу он получил пожизненный срок в 2007 г.
11/14
Личный архив
Члена территориальной избирательной комиссии «Проспекта Вернадского» от КПРФ Сергея Резникова в апреле 2017 г. суд приговорил к трем годам колонии общего режима за хранение наркотиков
12/14
Личная страница на vk.com
В декабре 2015 г. суд приговорил блогера Вадима Тюменцева к 5 годам колонии общего режима по ч. 2 ст. 280 («Публичные призывы к экстремизму с использованием Интернета») и ч. 1 ст. 282 («Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе»)
13/14
Зураб Джавахадзе / ТАСС
Активиста партии «Другая Россия» Юрия Староверова суд приговорил по ч. 1 ст. 318 УК к 3 годам лишения свободы условно с 3 годами испытательного срока по обвинению в том, что он ударил сотрудника ОМОНа 15 сентября 2012 г. во время разгона Нижегородского гражданского марша. В 2016 г. Останкинский районный суд Москвы заменил наказание на 3 года колонии общего режима
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
«Мегафон» привлек трехлетний кредит Альфа-банка на сумму 21 млрд руб. для финансирования обратного выкупа ценных бумаг оператора, объявленного в середине июля, говорится в сообщении компании. Процентную ставку оператор не раскрыл.
Статус публичной компании «не является стратегическим приоритетом» оператора, сообщал «Мегафон» о решении совета директоров.
Перед делистингом «Мегафон» намерен выкупить находящиеся в свободном обращении акции. Компания предложила инвесторам с 16 июля до 22 августа продать дочерней MegaFon Investments Cyprus Ltd. до 128,95 млн обыкновенных акций (20,8%), торгующихся на Московской и Лондонской (LSE) биржах в виде глобальных депозитарных расписок (GDR), по $9,75.
Если все миноритарии продадут свои акции, «Мегафон» потратит на выкуп около $1,25 млрд, подсчитывал исполнительный директор оператора Геворк Вермишян.
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Санкт-Петербургский Союз ученых направил президенту Владимиру Путину письмо с просьбой вмешаться в ситуацию с обвиненным в госизмене научным сотрудником ЦНИИмаш Виктором Кудрявцевым. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».
Авторы открытого письма указывают, что 74-летний ученый страдает тяжелыми хроническими заболеваниями, перенес инфаркт и болен сахарным диабетом второго типа. Он содержится в СИЗО в условиях, которые «угрожают его здоровью и даже жизни», отмечают авторы. Они просят президента «использовать авторитет», чтобы ученому до суда изменили меру пресечения на не связанную с лишением свободы.
Ранее сын Кудрявцева рассказывал, что отец из-за диабета не может есть тюремную пищу, а адвокат жаловался, что администрация СИЗО отказывается передать ученому необходимые лекарства.
Кудрявцев был задержан ФСБ 20 июля и с тех пор находится в СИЗО «Лефортово». Ему предъявлено обвинение в госизмене. По версии следствия, Кудрявцев передал через открытую переписку бельгийскому Фон Кармановскому институту гидродинамики секретные сведения о гиперзвуковых технологиях для ракетных комплексов «Авангард» и «Кинжал». В марте 2018 г. Путин представлял это вооружение в своем послании Федеральному собранию. Спецслужба считает, что научная переписка ученого была лишь прикрытием для передачи секретных сведений спецслужбам стран НАТО, указывает «Коммерсантъ».
Адвокат ученого Евгений Смирнов настаивал на том, что его подзащитный более 20 лет не имел доступа к секретным сведениям. Источники «Коммерсанта» в спецслужбах в свою очередь говорили, что авторитет Кудрявцев среди коллег позволял ему получать секретные данные без специального допуска. Защита ученого полагает, что обвинения могут быть связаны с тем, что дочь Кудрявцева живет в США.
Новое оружие, которое показал Путин
Тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Сармат». Разрабатывается на замену МБР «Воевода» (РС-20, Satan) украинского производства. Разрабатывается ГРЦ им. Макеева, производство планируется развернуть на заводе «Красмаш» в Красноярске. Судя по всему, программа отстает от первоначальных сроков примерно на 2-3 года
1/13
Ракета имеет увеличенную дальность (может запускаться через Южный полюс), большее количество боеголовок, чем «Воевода». «Сармат» имеет короткий активный участок полета, что затрудняет работу ПРО. Ограничений по дальности нет. Бросковые испытания проведены в конце 2017 г.
2/13
«Никакие системы ПРО нам не помеха», — заявил Путин
3/13
Крылатая ракета с ядерной энергетической установкой. В конце 2017 г. состоялся пуск на Центральном полигоне (Новая Земля). Имеет дальность, вероятно, в несколько десятков тысяч километров. О разработке такой ракеты объявлено впервые. Ракета будет обладать неограниченным радиусом действия и непредсказуемой траекторией полета, подчеркнул Путин
4/13
«Поскольку дальность не ограничена, она может сколько угодно маневрировать», — заявил Путин. Она неуязвима для ПРО и ПВО, добавил президент. Первые проекты по созданию крылатых ракет с ядерной энергетической установкой (ЯЭУ) относятся еще к 50-м гг. ХХ в. в СССР и США, но были отменены из-за низкой надежности ЯЭУ и опасности испытаний
5/13
Беспилотный глубоководный аппарат большой дальности. Оснащен ядерной энергетической установкой, может быть укомплектован ядерной и обычной боеголовкой, применяться как против кораблей, так и против береговых целей. Новый класс стратегических вооружений, испытания завершены в 2017 г.
6/13
Носителем ракеты являются атомные подводные лодки (предположительно, переоборудованные лодки проекта 949). В 2016 г. произошла утечка информации об ОКР «Статус-6» по разработке этого аппарата – по телевидению показали лист с описанием системы с совещания у президента. Беспилотные аппараты кратно превышают по скорости подводные лодки и торпеды. «Это просто фантастика», - отметил Путин
7/13
Гиперзвуковая авиационная противокорабельная ракета «Кинжал». Дальность свыше 2000 км, гарантированное преодоление ПРО. Ракету несет сверхзвуковой перехватчик МиГ-31. Судя по всему, разработана НПО машиностроения
8/13
С 1 декабря 2017 г. «Кинжал» с ракетой, развивающей скорость в десять скоростей звука, приступил к несению опытного боевого дежурства на аэродромах Южного военного округа
9/13
Новое гиперзвуковое боевое оснащение (маневрирующая боеголовка) для МБР. Шифр ОКР «Авангард». Способна двигаться и маневрировать в плотных слоях атмосферы, испытания завершены в 2017 г.
10/13
По заявлению Путина, ракета способна совершать маневры в тысячи километров. Ею могут оснащаться межконтинентальные баллистические ракеты и другие носители, разработка ведется, скорее всего, НПО машиностроения
11/13
Андрей Гордеев / Ведомости
«В 2004 г. нас никто не слушал. Послушайте сейчас», - говорит Путин
12/13
Лазерная наземная установка. Установлена на мобильном шасси, развернута в 2017 г. В СССР имелись лазерные боевые установки на гусеничном шасси (демонстрируются в ряде музеев), но сейчас речь идет, видимо, об установке большей мощности, чем в советское время. «Существенные результаты достигнуты в создании лазерного оружия», - рассказал Путин. На видео показали лазерную установку наземного базирования в массивном трейлере, с апертурой прицельного лазера 20-30 см
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Два крупных акционера Tesla — Fidelity Investments и T. Rowe Price Group Inc. — сократили свои доли в компании более чем на 20%, сообщает Bloomberg. T. Rowe Price продала около 3,7 млн акций, сохранив у себя 11,9 млн. Fidelity сократила свою долю на 3 млн акций до 11,2 млн.
Bloomberg отмечает, что они приняли это решение еще до того, как основатель и гендиректор компании Илон Маск объявил о планах вывести Tesla c биржи. Он сообщил об этом на прошлой неделе в Twitter. В сообщении Маска говорилось, что он предложит инвесторам по $420 за акцию, что было на 20% выше их цены на бирже на тот момент. Маск заверил, что «финансирование обеспечено», а для завершения сделки осталось лишь провести голосование акционеров.
Заявлением Маска заинтересовалась комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC). Регулятор заподозрил, что основатель Tesla таким образом пытался манипулировать котировками компании, которые после его твитов выросли на 11%.
Кроме того, после твитов Маска несколько акционеров Tesla подали на него в суд. По мнению истцов, в его твитах содержалась ложная информация, которая вызвала резкие колебания котировок компании.
twitter.com/elonmusk
Первый бюджетный электромобиль Tesla Mode 3 был выпущен в воскресенье, 9 июля. Об этом основатель компании Илон Маск написал в своем Twitter
1/5
twitter.com/elonmusk
Владельцем первой Model 3 станет сам Маск, первое фото автомобиля он выложил в своем Twitter. Изначально права на первый автомобиль принадлежали члену совета директоров Tesla Айре Эренпрайсу, так как он первым внес депозит, но он уступил права Маску в качестве подарка на 46-й день рождения
2/5
Tesla
Ранее Маск обещал, что первые 30 электромобилей покупатели получат уже 28 июля, в августе будет выпущено 100 электромобилей, в сентябре – 1500 машин (на фото: макет Mode 3)
3/5
К декабрю автоконцерн будет производить 20 000 автомобилей ежемесячно, обещал Маск. «Еще до момента, когда он снял покрывало с автомобиля, на него сделали 115 000 предзаказов - то есть более 100 000 человек заплатили по $1000 за автомобиль, который они даже не видели», - писал Wired. На момент старта серийного производства у Tesla было 400 000 заказов на Model 3 (на фото: макет Mode 3)
4/5
Стоимость Model 3 в базовой комплектации – около $35 000. Предыдущие модели (седан Model S и кроссовер Model X) в минимальной комплектации обходились покупателям в $84 000 (на фото: макет Model 3)