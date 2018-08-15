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Прокуратура выдала предостережение организатору «Марша матерей»

Прокуратура Центрального административного округа Москвы предостерегла актрису Яну Троянову от проведения не согласованного с властями «Марша матерей». Об этом сообщил в Facebоok ее муж — кинорежиссер Василий Сигарев. В тексте предостережения (фотографию документа опубликовал Сигарев) говорится, что Троянова может быть привлечена к административной или уголовной ответственности за проведение несогласованного марша.

«Проведение несогласованного публичного мероприятия повлечет нарушение общественного порядка в центре города и может привести к массовым беспорядкам и неправомерным действиям участников акции, в том числе экстремистского характера», — говорится в документе, подписанном исполняющим обязанности прокурора округа.

«Марш матерей» в поддержку арестованных по делу движения «Новое величие» запланирован на среду, 15 августа, с 18.30 до 21.00. Его организаторами выступают восемь человек — Анна Наринская, Татьяна Малкина, Варвара Горностаева, Мария Шубина, Ольга Гринкруг, Анна Качуровская, Татьяна Лазарева и Яна Троянова.

В группе мероприятия в Facebоok, по данным на 11.49 мск, 1300 человек отметили, что придут, еще 5400 — интересуются. Участники акции планируют пройти маршем от Новопушкинского сквера к зданию Верховного суда на Поварской улице. «Мы требуем выпустить из тюрьмы обвиняемых по делу “Нового величия”. Мы выступаем в защиту Ани Павликовой, Маши Дубовик и вообще всех наших детей, которые, как показывает спровоцированное силовиками дело “Нового величия”, сегодня находятся в опасности», — говорится в заявлении организаторов.

В отношении 18-летней Анны Павликовой и 19-летней Марии Дубовик возбуждено дело об организации экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК РФ), с марта они находятся в СИЗО. По версии следствия, участники «Нового величия» хотели захватить власть путем госпереворота. Всего по делу проходят 10 человек, шестеро находятся в СИЗО, четверо — под домашним арестом. В СИЗО у девушек ухудшилось состояние здоровья: у Павликовой диагностировали тахикардию, у Дубовик нашли «опухоль непонятного происхождения». ФСИН считает их состояние удовлетворительным.

На прошлой неделе Мосгорсуд отказался перевести Павликову под домашний арест, хотя за смягчение меры пресечения выступала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, а группа депутатов Госдумы направила запрос генпрокурору с просьбой проверить законность возбуждения дела.