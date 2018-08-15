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Политика
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Прокуратура выдала предостережение организатору «Марша матерей»

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Прокуратура Центрального административного округа Москвы предостерегла актрису Яну Троянову от проведения не согласованного с властями «Марша матерей». Об этом сообщил в Facebоok ее муж — кинорежиссер Василий Сигарев. В тексте предостережения (фотографию документа опубликовал Сигарев) говорится, что Троянова может быть привлечена к административной или уголовной ответственности за проведение несогласованного марша.

«Проведение несогласованного публичного мероприятия повлечет нарушение общественного порядка в центре города и может привести к массовым беспорядкам и неправомерным действиям участников акции, в том числе экстремистского характера», — говорится в документе, подписанном исполняющим обязанности прокурора округа.

«Марш матерей» в поддержку арестованных по делу движения «Новое величие» запланирован на среду, 15 августа, с 18.30 до 21.00. Его организаторами выступают восемь человек — Анна Наринская, Татьяна Малкина, Варвара Горностаева, Мария Шубина, Ольга Гринкруг, Анна Качуровская, Татьяна Лазарева и Яна Троянова.

В группе мероприятия в Facebоok, по данным на 11.49 мск, 1300 человек отметили, что придут, еще 5400 — интересуются. Участники акции планируют пройти маршем от Новопушкинского сквера к зданию Верховного суда на Поварской улице. «Мы требуем выпустить из тюрьмы обвиняемых по делу “Нового величия”. Мы выступаем в защиту Ани Павликовой, Маши Дубовик и вообще всех наших детей, которые, как показывает спровоцированное силовиками дело “Нового величия”, сегодня находятся в опасности», — говорится в заявлении организаторов.

В отношении 18-летней Анны Павликовой и 19-летней Марии Дубовик возбуждено дело об организации экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК РФ), с марта они находятся в СИЗО. По версии следствия, участники «Нового величия» хотели захватить власть путем госпереворота. Всего по делу проходят 10 человек, шестеро находятся в СИЗО, четверо — под домашним арестом. В СИЗО у девушек ухудшилось состояние здоровья: у Павликовой диагностировали тахикардию, у Дубовик нашли «опухоль непонятного происхождения». ФСИН считает их состояние удовлетворительным.

На прошлой неделе Мосгорсуд отказался перевести Павликову под домашний арест, хотя за смягчение меры пресечения выступала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, а группа депутатов Госдумы направила запрос генпрокурору с просьбой проверить законность возбуждения дела.

Политика
Новости

ЦИК предложил заложить в бюджет расходы на видеонаблюдение на выборах

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Центризбирком предложил правительству предусматривать расходы на видеонаблюдение в бюджете избирательных кампаний федерального уровня. Об этом сообщила в среду председатель ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, это позволит не решать проблему каждый раз «в режиме форс-мажора».

«Если предстоят выборы в 2021 г. в парламент, значит, уже под это должно закладываться», - сказала Памфилова.

Такое планирование также позволит учесть расширение технических возможностей, которое происходит по мере реализации программы цифровизации России, отметила председатель Центризбиркома. Она также не исключила, что у ЦИК появится официальная методика выявления нарушений при помощи видеозаписи. Памфилова сказала, что предложила ряду объединений наблюдателей поработать над такой методикой. И если результат окажется удовлетворительным, его могут взять на вооружение.

«Если мы действительно заинтересованы в том, чтобы выборы были прозрачными и видеонаблюдение работало  в лучшем случае на предотвращение возможных нарушений, а в худшем - на их выявление и наказание, попробуйте сформулировать все возможные нарушения процедуры, которые можно фиксировать с помощью видеонаблюдения. Включая, в том числе, вопрос, возможно ли и при каких условиях контролировать с помощью видеонаблюдения процесс явки. И что тогда для этого надо делать: какая должна быть методика и, самое главное, при каком техническом обеспечении, сколько должно быть камер, как они должны быть расположены, какая у них должна быть разрешающая способность. Это целый ряд технических требований, которые позволили бы эту методику применять», - сказала Памфилова.

От экспертов ждут предложений уже в конце сентября, отметила она. «Пока они думают. Но мы в этом очень заинтересованы и тоже будем думать над этим. Я так считаю, что инициатива наказуема, не так ли?» - сказала Памфилова.

Ранее Центризбирком отказался перепроверять явку на президентских выборов на основе видеозаписей - хотя, по данным просмотра, проведенного наблюдателями, реальное число голосовавших на более чем 200 участках избирателей оказалось ниже официального показателя явки на 80 000 человек.

ЦИК также ответил отказом на предложение Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) перепроверить результаты выборов президента на некоторых избирательных участках в нескольких регионах, где были выявлены «статистические аномалии».

Как Владимир Путин голосовал на выборах президента

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Бизнес
Новости

На участке «зеленой» линии московского метро приостановили движение поездов

Ведомости
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На Замоскворецкой линии московского метро произошел сбой, сообщила пресс-служба метрополитена. Приостановлено движение поездов от станции «Новокузнецкая» до «Орехово». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

«Службы московского метро работают над восстановлением движения на этом участке. Рассчитываем поехать в течение 15 минут», — говорится в сообщении. Причина сбоя не называется. 

Движение поездов приостановилось в 11.45, уточняет «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По его словам, причиной сбоя стало возгорание оборудования на контактном рельсе.

Бизнес
Новости

«Алроса» провела первые сделки с зарубежными клиентами в рублях

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«Алроса» опробовала механизм расчетов с зарубежными клиентами в рублях, сообщает алмазодобывающая компания. В порядке эксперимента сделки проведены с клиентами из Китая и Индии.

Китайская компания оплатила приобретенные на аукционе в июне этого года алмазы через филиал банка ВТБ в Шанхае. А покупатель из Индии оплатил одну из плановых поставок алмазов по договору в российских рублях, переведя деньги со своего счета в еще одном российском банке, указано в сообщении. При необходимости «Алроса» готова применять схему расчетов в рублях и в дальнейшем, подчеркивают в компании.

Оплата через зарубежные филиалы российских банков позволяет ускорить и упростить расчеты, поскольку в этом случае отпадает необходимость использовать корреспондентские счета в других банках, отмечает директор единой сбытовой организации «Алросы» Евгений Агуреев. Он напомнил, что ранее наблюдательный совет «Алросы» поручил менеджменту рассмотреть возможность продажи алмазного сырья за рубли.

Ранее предправления «Новатэка» Леонид Михельсон заявил, что возможные американские санкции против российских банков ускорят процесс перехода на расчет в национальных валютах при международных экономических сделках.

В июле президент ВТБ Андрей Костин на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что банк подготовил предложения по расширению использования рубля в международных расчетах. Банкир попросил Путина поддержать курс на дальнейшую дедолларизацию и деофшоризацию российской экономики, а также поручить правительству и Центробанку рассмотреть предложения ВТБ.

Как в России уничтожают деньги

Политика
Новости

В Москве за задержание преподавателя ВШЭ наказали шестерых полицейских

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Шестерых сотрудников полиции привлекли к строгой дисциплинарной ответственности за незаконное задержание преподавателя Высшей школы экономики (ВШЭ) Владимира Бродского на Ярославском вокзале в Москве, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

Представитель пресс-службы уточнил, что после проверки два оперуполномоченных оперативно-сыскного отделения уголовного розыска получили дисциплинарное взыскание – «предупреждение о неполном служебном соответствии». Собеседник агентства отметил, что они получили взыскание за то, что доставили Бродского в отделение без составления соответствующих документов.

Взыскание получил также начальник оперативно-сыскного отделения уголовного розыска, помощник оперативного дежурного дежурной части и начальник смены дежурной части ЛУ МВД России на станции Москва-Ярославская. Заместителю руководителя полиции по оперативной работе линейного управления объявлен строгий выговор. Материалы проверки направлены в Следственный комитет России (СКР) для процессуальной оценки действий полицейских.

Ранее преподаватель ВШЭ Владимир Бродский рассказал, что полицейские задержали его на площади Ярославского вокзала без объяснения причин. Затем доставили в отделение и заставили его раздеться. Преподаватель назвал это «очевидным насилием над личностью, унизительным совершенно опытом». «Я сказал сотрудникам, что могу продемонстрировать им электронную версию справки о несудимости, которую недавно получал для работы, но от этого они отмахнулись», – рассказывал Бродский. Позже транспортная прокуратура организовала проверку по его обращению.

Стиль жизни
Новости

Уткин раскрыл свой гонорар от «Первого канала» за комментирование матча ЧМ

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Футбольный комментатор Василий Уткин получил от «Первого канала» за комментирование матча Испания – Португалия на чемпионате мира по футболу 783 000 руб. Об этом Уткин сообщил на своей странице в Facebook.

«Мне самому было интересно, сколько там будет. Не успел спросить. Ну, мне предложили поработать на чемпионате мира в моей стране – что я, торговаться, что ли, стану», – написал Уткин. «Когда кому-то заплатят – по факту – за один репортаж больше, ха – скажите!» – добавил он. Уткин подчеркнул, что направит эти деньги, а также другой заработок от чемпионата – в совокупности 1 млн руб. – в благотворительный фонд «Выход», как и обещал ранее.

Представитель «Первого канала» от комментариев отказался. Источник, близкий к «Первому», знает, что Уткин получил полную сумму, обещанную ему по контракту за комментирование всего чемпионата: «Это не платеж за один матч».

Уткин планировал сотрудничать с «Первым каналом» на протяжении всего чемпионата. Однако после игры сборных Испании и Португалии он заявил, что больше не будет комментировать матчи мундиаля на «Первом канале». Уткин не стал объяснять причины этого.

Уткин отметил в сообщении, что «закончил с комментариями». «а) Много дел; б) не хочется напрашиваться; в) хорошая точка, – объяснил он. – Зарекаться глупо, но сейчас мне совершенно не хочется возвращаться к этой неблагодарной работе. И не хочется мелочиться – во всех смыслах».

Чем запомнится чемпионат мира–2018

Экономика
Новости

ЦБ не покупал валюту для Минфина третий день подряд

Ведомости
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Центробанк не приобретает иностранную валюту для Минфина на внутреннем рынке уже третий день подряд, следует из данных на сайте регулятора. Из-за резкого ослабления рубля ЦБ в четверг, 9 августа, снизил закупки валюты вдвое, а с пятницы по вторник (10, 13 и 14 августа) вовсе не проводил их.

Анонс новых санкций США на прошлой неделе спровоцировал падение курса рубля и российского фондового рынка. ЦБ назвал такую реакцию рынка естественной и подчеркнул, что располагает всеми инструментами для устранения угроз финансовой стабильности. Регулятор отметил, что может скорректировать ежедневные закупки валюты, однако в перспективе общий размер интервенций не изменится.

В апреле этого года, из-за аналогичной ситуации на рынке после введения США санкций против российских чиновников и бизнеса, ЦБ также временно приостанавливал закупки валюты для стабилизации курса рубля, однако затем наверстал их. В результате общая запланированная сумма валютных интервенций не изменилась.

ЦБ приобретает валюту в пропорции 45% долларов, 45% евро и 10% фунтов на дополнительные по сравнению с заложенными в бюджете нефтегазовые доходы. Механизм реализуется в рамках бюджетного правила и призван снизить зависимость курса рубля и российской экономики от углеводородов. Купленная валюта идет на пополнение фонда национального благосостояния.

В августе – начале сентября Минфин планировал направить на покупку иностранной валюты на внутреннем рынке рекордную сумму в 383,2 млрд руб., ежедневно тратя на эти цели 16,7 млрд руб.

Бизнес
Новости

«Аэрофлот» выкупит акции у не согласных со сделкой по лизингу самолетов МС-21

Ведомости
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Авиакомпания «Аэрофлот» выкупит свои акции на 7 млрд руб. у акционеров, которые выступили против сделки по лизингу 50 самолетов МС-21 или не принимали участия в голосовании. Такое решение было принято на заседании совета директоров, сообщила компания.

«Всего будет выкуплено 47 817 796 акций на общую сумму 7 039 735 927,12 руб., пропорционально заявленным акционерами требованиям», — говорится в сообщении «Аэрофлота».

На годовом собрании акционеров 25 июня 7% проголосовали против сделки с компанией «Авиакапитал-сервис» (структура «Ростеха») по лизингу 50 самолетов МС-21, сообщал «Интерфакс». За сделку проголосовали 92,22% акционеров, против — 7,34%, воздержались — 0,33%.

В материалах к собранию напоминалось, что по закону «Об акционерных обществах» акционеры, проголосовавшие против сделки и не участвовавшие в собрании, вправе требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций.

МС-21 — новый российский среднемагистральный самолет производства корпорации «Иркут», этот тип судов самый востребованный в мире. Первые самолеты «Иркут» обещает поставить в 2020 г. Уже заказано 175 лайнеров, 50 из них заказал «Аэрофлот». В феврале авиакомпания и «Авиакапитал-сервис» подписали твердый контракт на поставку 50 самолетов МС-21 в лизинг на 12 лет. Каталожная цена одного МС-21 — $92,3 млн.

Иркутский авиазавод построил второй самолет МС-21

Политика
Новости

Песков назвал некорректными сообщения об отказе Кремля помиловать Сенцова

Ведомости
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Кремль не получал просьбы о помиловании от украинского режиссера Олега Сенцова, голодающего в колонии на Ямале более 90 дней, поэтому говорить об отказе ему в этой процедуре некорректно. Об этом в среду заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что есть действующее законодательство, и вы знаете, что употреблять фразу "отказали в помиловании", наверное, некорректно с юридической точки зрения, потому что не было просьбы о помиловании», – пояснил он, отметив, что больше ему добавить по этой теме нечего.

Сам Сенцов ранее отказался просить президента России Владимира Путина о помиловании, говорил адвокат режиссера Дмитрий Динзе.

Олег Сенцов был задержан в 2014 г. в Крыму. В 2015 г. Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. Суд признал Сенцова виновным в создании террористической группы и в подготовке терактов в Крыму. Наказание Сенцов отбывает в колонии «Белый медведь» в Лабытнанги. С 14 мая 2018 г. он голодает. Продолжать голодовку Сенцов пообещал до тех пор, пока российские власти не отпустят всех украинцев, удерживаемых в России «по политическим мотивам».

В июле, спустя два месяца после начала голодовки Сенцова, его мать Людмила попросила Путина помиловать ее сына. Она отмечала, что ей сложно судить о степени вины Сенцова, но она знает его «как мирного гражданина и человека, увлеченного своей профессией – кинорежиссурой». «Не буду Вас убеждать в невиновности Олега, хотя сама в это верю, – писала Сенцова. – Просто скажу, что он никого не убивал». В письме она попросила российского президента проявить милосердие и помиловать Сенцова, «не губить его жизнь и жизнь его близких».

В июле Песков заявил, что Кремль рассмотрит обращение Сенцовой. При этом он не стал комментировать случаи, когда осужденные в России были помилованы без личной просьбы – в частности, бывшая украинская военнослужащая Надежда Савченко.

Телеканал «Громадськое» 15 августа опубликовал на своем сайте ответ управления президента России по обеспечению конституционных прав граждан на просьбу матери режиссера. В нем говорилось, что Сенцов должен самостоятельно обратиться к российскому президенту с просьбой о помиловании - только в этом случае может начаться соответствующая процедура. Окончательное решение о помиловании принимает президент России, подчеркивалось в ответе.

В 2016 г. Путин помиловал украинскую летчицу Надежду Савченко, приговоренную в России к 22 годам за убийство российских журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина в Донбассе. Савченко была помилована несмотря на то, что отказалась подавать соответствующее прошение. Позднее Путин объяснил, что за Савченко просили родные погибших журналистов, что и стало главной  причиной ее помилования. Их просьба удовлетворена «в связи с соображениями гуманизма», говорил Путин.

САвченко после освобождения отправили в Киев, а в Москву из Украины доставили россиян Евгения Ерофеева и Александра Александрова, которых в Киеве называли «бойцами ГРУ». Они были помилованы указом президента Украины Петра Порошенко.

Собчак передала Путину список политзаключенных

Технологии
Новости

Альфа-банк частично профинансирует обратный выкуп акций «Мегафона»

Ведомости
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«Мегафон» привлек трехлетний кредит Альфа-банка на сумму 21 млрд руб. для финансирования обратного выкупа ценных бумаг оператора, объявленного в середине июля, говорится в сообщении компании. Процентную ставку оператор не раскрыл.

Статус публичной компании «не является стратегическим приоритетом» оператора, сообщал «Мегафон» о решении совета директоров.

Перед делистингом «Мегафон» намерен выкупить находящиеся в свободном обращении акции. Компания предложила инвесторам с 16 июля до 22 августа продать дочерней MegaFon Investments Cyprus Ltd. до 128,95 млн обыкновенных акций (20,8%), торгующихся на Московской и Лондонской (LSE) биржах в виде глобальных депозитарных расписок (GDR), по $9,75.

Если все миноритарии продадут свои акции, «Мегафон» потратит на выкуп около $1,25 млрд, подсчитывал исполнительный директор оператора Геворк Вермишян.

Усманов на закрытой вечеринке «Мегафона» рассказал о мире будущего

Политика
Новости

Ученые попросили Путина отпустить из СИЗО сотрудника ЦНИИмаш

Ведомости
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Санкт-Петербургский Союз ученых направил президенту Владимиру Путину письмо с просьбой вмешаться в ситуацию с обвиненным в госизмене научным сотрудником ЦНИИмаш Виктором Кудрявцевым. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Авторы открытого письма указывают, что 74-летний ученый страдает тяжелыми хроническими заболеваниями, перенес инфаркт и болен сахарным диабетом второго типа. Он содержится в СИЗО в условиях, которые «угрожают его здоровью и даже жизни», отмечают авторы. Они просят президента «использовать авторитет», чтобы ученому до суда изменили меру пресечения на не связанную с лишением свободы.

Ранее сын Кудрявцева рассказывал, что отец из-за диабета не может есть тюремную пищу, а адвокат жаловался, что администрация СИЗО отказывается передать ученому необходимые лекарства.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил журналистам, что ему известно про обращение ученых из СМИ, однако о получении письма непосредственно администрацией президента он не в курсе.

Кудрявцев был задержан ФСБ 20 июля и с тех пор находится в СИЗО «Лефортово». Ему предъявлено обвинение в госизмене. По версии следствия, Кудрявцев передал через открытую переписку бельгийскому Фон Кармановскому институту гидродинамики секретные сведения о гиперзвуковых технологиях для ракетных комплексов «Авангард» и «Кинжал». В марте 2018 г. Путин представлял это вооружение в своем послании Федеральному собранию. Спецслужба считает, что научная переписка ученого была лишь прикрытием для передачи секретных сведений спецслужбам стран НАТО, указывает «Коммерсантъ».

Адвокат ученого Евгений Смирнов настаивал на том, что его подзащитный более 20 лет не имел доступа к секретным сведениям. Источники «Коммерсанта» в спецслужбах в свою очередь говорили, что авторитет Кудрявцев среди коллег позволял ему получать секретные данные без специального допуска. Защита ученого полагает, что обвинения могут быть связаны с тем, что дочь Кудрявцева живет в США.

Новое оружие, которое показал Путин

Авто
Новости

Два крупных акционера Tesla сократили свои доли более чем на 20%

Ведомости
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Два крупных акционера Tesla — Fidelity Investments и T. Rowe Price Group Inc. — сократили свои доли в компании более чем на 20%, сообщает Bloomberg. T. Rowe Price продала около 3,7 млн акций, сохранив у себя 11,9 млн. Fidelity сократила свою долю на 3 млн акций до 11,2 млн.

Bloomberg отмечает, что они приняли это решение еще до того, как основатель и гендиректор компании Илон Маск объявил о планах вывести Tesla c биржи. Он сообщил об этом на прошлой неделе в Twitter. В сообщении Маска говорилось, что он предложит инвесторам по $420 за акцию, что было на 20% выше их цены на бирже на тот момент. Маск заверил, что «финансирование обеспечено», а для завершения сделки осталось лишь провести голосование акционеров.

Заявлением Маска заинтересовалась комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC). Регулятор заподозрил, что основатель Tesla таким образом пытался манипулировать котировками компании, которые после его твитов выросли на 11%.

Кроме того, после твитов Маска несколько акционеров Tesla подали на него в суд. По мнению истцов, в его твитах содержалась ложная информация, которая вызвала резкие колебания котировок компании.

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