Суд продлил Серебренникову домашний арест
Мосгорсуд удовлетворил ходатайство о продлении домашнего ареста художественному руководителю «Гоголь-центра» и режиссеру Кириллу Серебренникову до 19 сентября. Об этом сообщает «РИА Новости».
Ходатайство следователя о продлении срока домашнего ареста рассматривал Мосгорсуд, потому что Серебренников находится под ним дольше предельно допустимого срока, отмечает агентство. В суде следователь отметил, что защитники и обвиняемый ознакомились почти со всеми материалами дела. Следственные действия проводились в Москве и Ярославской области.
Серебренников находится под домашним арестом с 23 августа 2017 г. Режиссера и руководство театральной труппы «Седьмая студия» обвиняют в хищении 133 млн руб., выделенных из бюджета в 2011–2014 гг. на проект «Платформа».
Помимо Серебренникова фигурантами этого дела являются директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, бывший главный бухгалтер Нина Масляева, продюсер Екатерина Воронова и бывший гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский. Из всех фигурантов дела вину признала только Масляева.