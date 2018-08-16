Суд продлил Серебренникову домашний арест

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Удальцов обжаловал арест за повторное нарушение при организации митинга

Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов обжаловал решение Мещанского суда Москвы по делу о повторном нарушении при организации митинга (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Во вторник, 14 августа суд признал Удальцова виновным по данному делу и назначил ему наказание в виде 30 суток административного ареста. В суде Удальцов вину не признал. Обвинения, выдвинутые против него, он назвал надуманными. По его словам, 28 июля претензий к нему никто не предъявлял.

«Сергей сам сегодня подал апелляционную жалобу на арест, а в ближайшее время арест обжалует и его адвокат», - рассказала ТАСС супруга координатора Анастасия Удальцова. Мосгорсуд еще не назначил дату рассмотрения жалобы.

По ее словам, Удальцов уже двое суток придерживается сухой голодовки. Таким образом он протестует против предложенной правительством пенсионной реформы, пояснила она.

Полицейские задержали Удальцова днем 14 августа. Его доставили в ОВД «Красносельское». Позже в этот же день суд вынес решение.

Сам Удальцов объяснял, что выдвинутые против него обвинения связаны с тем, что он перед началом митинга на проспекте Сахарова 28 июля во время сбора участников «организовал другое, несанкционированное мероприятие, лозунги озвучивал, уничтожил портреты лиц, похожих на членов правительства». Митинг против пенсионной реформы в отличии от акции Удальцова был согласован с мэрией.

Госдума 19 июля одобрила в первом чтении предложенный правительством законопроект об изменениях в пенсионной системе. Документ предполагает повышение пенсионного возраста как для мужчин (до 65 лет), так и для женщин (до 63 лет). Масштабное обсуждение законопроекта продолжается, предложения по его доработке будут зафиксированы и представлены в виде поправок ко второму чтению, которое запланировано на осень. Ранее срок представления поправок был продлен с 18 августа до 24 сентября.

Как прошел митинг против повышения пенсионного возраста