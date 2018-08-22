Госдепартамент призвал освободить Олега Сенцова
Официальный представитель госдепартамента США Хизер Нойерт выпустила заявление с призывом освободить украинского режиссера Олега Сенцова, который на протяжении 100 дней продолжает голодовку в российской тюрьме.
Нойерт подчеркнула, что Сенцов удерживается в тюрьме «произвольно». «Мы возобновляем наше требование к России о его немедленном освобождении и освобождении всех граждан Украины, незаконно заключенных в тюрьму в России и на Крымском полуострове. Мы встревожены перспективой, что еще один невинный человек умирает в российской тюрьме», – отмечается в заявлении. Нойерт выразила надежду на то, что трагедии удастся избежать. В противном случае США будут настаивать на привлечении виновных к ответственности.
Сенцов был задержан в 2014 г. Суд признал его виновным в создании группы для организации терактов в Крыму и приговорил к 20 годам колонии. С 14 мая 2018 г. Сенцов начал голодовку в знак протеста против своего заключения, а также лишения свободы 60 украинских граждан. Мать режиссера Людмила Сенцова направляла на имя президента России Владимира Путина прошение о помиловании сына, но из Кремля пришел ответ, что для рассмотрения этого вопроса обращение должно исходить от самого Сенцова. Ранее режиссер заявлял, что не считает себя виновным и не намерен просить Путина о помиловании.