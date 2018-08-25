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В Бельгии изъяли партию кокаина в пачках с логотипом «Единой России»

Бельгийская полиция обнаружила в порту Гент спрятанные в контейнерах 2 т кокаина. Партия прибыла из Бразилии, она состоит из более чем 1900 пачек и оценивается в 100 млн евро, сообщает газета Het Laatste Nieuws.

На пакетах изображен медведь под развевающимся российским триколором. Как видно из опубликованных СМИ фотографий и видео, логотип идентичен символике партии «Единая Россия».

Это изъятие наркотиков стало крупнейшим за всю историю порта. Полиция отмечает, что незаконный груз был крайне тщательно спрятан. После обнаружения наркотики были уничтожены.

«Вот она, слава! Теперь и латиноамериканские наркобароны прослышали о существовании партии «Единая Россия» и даже решили использовать часть нашего логотипа для маскировки очередной партии кокаина - на этот раз из Бразилии в Бельгию», – прокомментировал новость депутат от фракции единороссов в Госдуме Евгений Ревенко на своей странице в Facebook. – А может быть, им просто понравился триколор с нашим медведем. В любом случае день задался, было над чем посмеяться».

Европейское агентство лекарственных средств ранее сообщало, что бельгийские порты становятся все более важными пунктами для проникновения наркотиков в Европу и на них приходится почти половины всех нелегально поступающих в ЕС веществ.