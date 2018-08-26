Политика

Новости

Умер американский сенатор Джон Маккейн

Сенатор США Джон Маккейн умер на 82-м году жизни. Об этом говорится в заявлении его офиса.

Маккейн умер в 16.28 по местному времени, рядом с ним находилась его семья, уточняется в сообщении. «Он верно служил США на протяжении 60 лет», – говорится в заявлении.

«Мое сердце разбито. Мне так повезло, что я любила этого невероятного мужчину 38 лет. Он ушел так, как он жил, на своих условиях, в окружении людей, которых он любил, в том месте, которое он любил больше всего», – написала жена сенатора Синди Маккейн в своем Twitter.

Маккейн – ветеран войны во Вьетнаме, после военной службы он был избран в палату представителей конгресса США от республиканской партии. В 1986 г. его избрали сенатором от Аризоны и переизбирали пять раз: в 1992, 1998, 2004, 2010 и в 2016 гг.

Президент США Дональд Трамп уже отреагировал на произошедшее. «Я выражаю глубокие соболезнования и уважение семье сенатора Джона Маккейна. Наши сердца и молитвы с вами!» – написал он в Twitter.

В 2008 г. Маккейн был кандидатом на пост президенты США от республиканцев. Однако тогда выборы выиграл кандидат демократов – Барак Обама.

В прошлом году у сенатора обнаружили рак мозга. «Теперь мы будем делать то, что можем, найдем лучших врачей и сделаем лучшее, на что способны. И в то же время с благодарностью принимаем хорошо прожитую жизнь», – говорил тогда Маккейн. В пятницу семья сенатора объявила, что сенатор не будет продолжать лечение, передавал Reuters.