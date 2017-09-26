Джон Маккейн рассказал о неутешительном прогнозе состояния своего здоровья

Сенатор Джон Маккейн, у которого в июле была диагностирована глиобластома – разновидность опухоли мозга, – сообщил об «очень, очень серьезном прогнозе врачей» относительно состояния своего здоровья. Оценивая его шансы на жизнь, «некоторые врачи говорят 3%, некоторые – 14%», – рассказал 81-летний сенатор в интервью CBS.

«Я сказал: «Я понимаю». Теперь мы будем делать то, что можем, найдем лучших врачей и сделаем лучшее, на что способны. И в то же время с благодарностью принимаем хорошо прожитую жизнь», – с улыбкой рассказал сенатор о том, как он воспринял прогноз врачей. Маккейн проходит курс лучевой и химиотерапии.

Врачи не рекомендовали Маккейну возвращаться в Вашингтон после июльской операции в Mayo Clinic, тем не менее через 11 дней сенатор принял участие в голосовании по законопроекту о здравоохранении. Он рассказал, что его вдохновляет пример сенатора Эдварда Кеннеди, также страдавшего от рака, но, несмотря на болезнь, продолжавшего работу и никогда не сдававшегося.