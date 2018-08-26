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Минобороны сообщило о подготовке инсценировки химатаки в Сирии

В сирийскую провинцию Идлиб прибыли иностранные специалисты, говорящие на английском языке, для инсценировки химической атаки. Об этом говорится в сообщении Минобороны России (есть в распоряжении «Ведомостей»).

Ведомство уточняет, что для инсценировки химической атаки предполагается использовать реактивные снаряды с хлором. Это может произойти в ближайшие двое суток, добавляет Минобороны.

Сейчас группа людей участвует в приготовлениях в инсценировке «поражения» от якобы «химических боеприпасов» и «бочковых бомб» сирийских правительственных сил, говорится в сообщении ведомства. Видеосюжеты об этом могут появиться в ближневосточных и англоязычных СМИ, говорится в сообщении. Это все может привести к дестабилизации обстановки и срыву устойчивой динамики идущего мирного процесса, считает Минобороны.

Боевики в сирийской провинции Идлиб готовят инсценировку применения властями химического оружия против гражданского населения, сообщало Минобороны ранее. По данным ведомства, готовит провокацию запрещенная в России террористическая группировка »Хайат Тахрир Аш-Шам». Для инсценировки химатаки было доставлено восемь емкостей с хлором.

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