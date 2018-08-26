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Политика
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Минобороны сообщило о подготовке инсценировки химатаки в Сирии

Ведомости
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В сирийскую провинцию Идлиб прибыли иностранные специалисты, говорящие на английском языке, для инсценировки химической атаки. Об этом говорится в сообщении Минобороны России (есть в распоряжении «Ведомостей»).

Ведомство уточняет, что для инсценировки химической атаки предполагается использовать реактивные снаряды с хлором. Это может произойти в ближайшие двое суток, добавляет Минобороны.

Сейчас группа людей участвует в приготовлениях в инсценировке «поражения» от якобы «химических боеприпасов» и «бочковых бомб» сирийских правительственных сил, говорится в сообщении ведомства. Видеосюжеты об этом могут появиться в ближневосточных и англоязычных СМИ, говорится в сообщении. Это все может привести к дестабилизации обстановки и срыву устойчивой динамики идущего мирного процесса, считает Минобороны.

Боевики в сирийской провинции Идлиб готовят инсценировку применения властями химического оружия против гражданского населения, сообщало Минобороны ранее. По данным ведомства, готовит провокацию запрещенная в России террористическая группировка »Хайат Тахрир Аш-Шам». Для инсценировки химатаки было доставлено восемь емкостей с хлором.

Минобороны России показало обломки ракет, сбитых в Сирии

Политика
Новости

Удальцова госпитализировали из спецприемника

Ведомости
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В 11.15 мск координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова госпитализировали из спецприемника, где он отбывает административный арест. Об этом сообщается в Twitter политика. Каких-либо подробностей о его состоянии здоровья не приводится. Жена Удальцова Анастасия подтвердила информацию о госпитализации «Интерфаксу».

В середине августа суда арестовал Удальцова на 30 суток за повторное нарушение правил проведения массовых мероприятий. Сам политик свою вину не признал и назвал обвинения надуманными. Он также говорил, что выдвинутые против него обвинения связаны с тем, что он перед началом митинга против повышения пенсионного возраста на проспекте Сахарова 28 июля во время сбора участников «организовал другое, несанкционированное мероприятие, лозунги озвучивал, уничтожил портреты лиц, похожих на членов правительства».

После этого решения суда Удальцов объявил сухую голодовку. 19 августа его госпитализировали из спецприемника, но 20 августа его снова отправили туда из больницы. Политик продолжил голодовку.

У Удальцова плохое самочувствие, в госпитализации отказывают, писала на своей странице в Facebook его жена в субботу. «Мы ведь помним, что врачи теперь слушаются приказы полиции», – говорится в ее сообщении.

Как прошел митинг против повышения пенсионного возраста

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Бизнес
Новости

Вьетнам потребовал от Monsanto компенсацию за использованные военными США гербициды

Ведомости
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Вьетнамские власти потребовали от Monsanto выплату компенсации жертвам агента «оранж», который компания поставляла американским военным во время войны во Вьетнаме. Об этом пишет The Independent.

Агент «оранж» – смесь гербицидов и дефолиантов, которую применяли военные для уничтожения тропических лесов и растительности. С 1961 по 1971 г. американские военные распылили около 12 млн галлонов (примерно 45 млн л) химического вещества над Южным Вьетнамом. Диоксин, который используется в производстве «оранжа», приводит к серьезным проблемам со здоровьем, таким как врожденные дефекты, рак др., отмечает The Independent.

Ранее в августе суд США постановил взыскать $289 млн с Monsanto в пользу школьного садовника Дуэйна Джонсона. Он утверждал, что использовал гербицид этой компании, что стало причиной возникновения у него рака. Сейчас Monsanto участвует в более 5000 подобных судебных разбирательств в США, уточнял Reuters.

Решение по делу Джонсона служит юридическим прецедентом, цитирует The Independent представителя министерства иностранных дел Вьетнама Нгуен Фуон Тра. По его словам, это опровергает предыдущие утверждения о безвредности гербицидов, сделанных Monsanto и другими американскими химическими корпорациями, которые поставлялись для армии США.

Агент «оранж» был разработан для правительства и только оно решало, где он будет использован, отмечает Monsanto. Кроме того, компания напоминает, что была лишь одним из девяти подрядчиков.

Monsanto была основана в штате Миссури в 1901 г. В прошлом году немецкий химический концерн Bayer объявил о покупке американской компании. Сделку завершили в этом году. Федеральная антимонопольная служба России разрешила Bayer купить Monsanto с условием: Россия получит сельскохозяйственные технологии Bayer.

Политика
Новости

Лукашенко предложил Асаду «всестороннюю помощь» в восстановлении Сирии

Ведомости
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил президенту Сирии Башару Асаду помощь в восстановлении страны. Соответствующее заявление содержится в поздравительной телеграмме, которую Лукашенко отправил Асаду в связи с 25-летием установления дипломатических отношений между странами. Она опубликована на официальном сайте президента Белоруссии.

«Как с удовлетворением сегодня можно наблюдать, война заканчивается победой Сирийской арабской армии, а общество, объединенное под вашим лидерством, возвращается к обычной жизни. Мы готовы оказывать всестороннюю помощь Сирии в деле мирного строительства и восстановления страны», – говорится в обращении Лукашенко.

Лукашенко отметил, что между Белоруссией и Сирией установились прочные связи, которые характеризуются «высоким уровнем доверия и искренней дружбой». Минск и Дамаск разделяют взгляд на необходимость построения многополярного мира, основанного на уважении суверенитета и территориальной целостности государств, добавляет белорусский президент.

В прошлом году Белоруссия купила 12 российских истребителей Су-30СМ. Это самый крупный разовый контракт по закупке Белоруссией российских вооружений. Первое официальное боевое применение Су-30СМ произошло в ходе российской операции в Сирии.

Авиасалон в Дубае: «Русские витязи» на новых Су-30СМ и спальные места в салоне самолета

Бизнес
Новости

S7 Airlines предложила начать строительство бизнес-джетов в Подмосковье

Ведомости
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S7 Airlines представила проект создания нового самолетостроительного предприятия, которое будет производить сверхлегкие турбореактивные бизнес-джеты Victory. Об этом сообщает пресс-служба правительства Московской области.

В частности, предприятие планируется построить в подмосковном Ступине. Инвестиции – около 13 млрд руб., уточняется в сообщении.

Бизнес-джеты Victory имеют длину около 10 м, вес – не более 3 т. Самолеты могут летать на расстояния более 2000 км и развивать скорость до 600 км в час. Victory вмещают четыре-пять пассажиров.

Летом S7 Airlines первой в России получила Airbus A321neo. Он будет выполнять рейсы из Москвы в Иркутск и Бургас. До конца года авиакомпания планирует получить еще три таких самолета. Новый лайнер S7 рассчитан на перевозку восьми пассажиров в бизнес-классе и 195 пассажиров – в экономклассе.

S7 первой в России получила Airbus A320neo

Бизнес
Новости

The Sunday Times сообщила об интересе Абрамовича к продаже «Челси»

Ведомости
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Российский миллиардер Роман Абрамович рассматривает вариант продажи футбольного клуба «Челси». Об этом пишет The Sunday Times (воскресный выпуск The Times).

По данным газеты, руководство клуба обратилось в инвестиционный банк Raine Group, который специализируется на спорте, технологиях, СМИ и телекоммуникациях, для изучения вопроса продажи клуба. Представитель Абрамовича не стал комментировать The Sunday Times ситуацию. Однако источник в «Челси» сказал газете, что речь не идет о продаже.

Абрамович купил «Челси» в 2003 г. за 140 млн фунтов стерлингов. После этого клуб пять раз выигрывал чемпионат Англии, побеждал в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Весной у Абрамовича начались проблемы с британской визой инвестора, по которой он приезжал в Лондон: старая истекла, а выдача новой затягивалась. Из-за этого бизнесмен пропустил матч «Челси». Документы Абрамовича отправили на дополнительную проверку и ему, возможно, придется подтвердить легальность инвестированных в британские активы средств, писала The Telegraph.

После этого стало известно, что Абрамович получил израильский паспорт, по которому может находиться в Великобритании не более 90 дней в полгода. Миллиардер отозвал свою заявку на получение британской визы инвестора, писала The Sun со ссылкой на источники.

В мае «Челси» заморозил проект строительства нового стадиона в Лондоне. Проект приостановлен из-за «неблагоприятного инвестиционного климата», говорилось в сообщении клуба. В июле The Times написала, что Абрамович купил пентхаус в Лондоне за 30 млн фунтов стерлингов. Он расположен в небоскребе рядом со «Стэмфорд бридж» – это домашний стадион «Челси». В этой башне есть также 75 квартир, но у российского миллиардера – самая большая, уточняла газета.

«Челси» и Абрамович

Политика
Новости

Умер американский сенатор Джон Маккейн

Ведомости
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Сенатор США Джон Маккейн умер на 82-м году жизни. Об этом говорится в заявлении его офиса.

Маккейн умер в 16.28 по местному времени, рядом с ним находилась его семья, уточняется в сообщении. «Он верно служил США на протяжении 60 лет», – говорится в заявлении.

«Мое сердце разбито. Мне так повезло, что я любила этого невероятного мужчину 38 лет. Он ушел так, как он жил, на своих условиях, в окружении людей, которых он любил, в том месте, которое он любил больше всего», – написала жена сенатора Синди Маккейн в своем Twitter.

Маккейн – ветеран войны во Вьетнаме, после военной службы он был избран в палату представителей конгресса США от республиканской партии. В 1986 г. его избрали сенатором от Аризоны и переизбирали пять раз: в 1992, 1998, 2004, 2010 и в 2016 гг.

Президент США Дональд Трамп уже отреагировал на произошедшее. «Я выражаю глубокие соболезнования и уважение семье сенатора Джона Маккейна. Наши сердца и молитвы с вами!» – написал он в Twitter.

В 2008 г. Маккейн был кандидатом на пост президенты США от республиканцев. Однако тогда выборы выиграл кандидат демократов – Барак Обама.

В прошлом году у сенатора обнаружили рак мозга. «Теперь мы будем делать то, что можем, найдем лучших врачей и сделаем лучшее, на что способны. И в то же время с благодарностью принимаем хорошо прожитую жизнь», – говорил тогда Маккейн. В пятницу семья сенатора объявила, что сенатор не будет продолжать лечение, передавал Reuters.

Политика
Новости

Навального доставили из травмпункта обратно в отдел полиции

Ведомости
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Врачи осмотрели политика Алексея Навального в московском травмпункте и не нашли у него серьезных травм, после чего он был возвращен в ОВД «Дорогомилово», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш подтвердила «Медиазоне», что Навального доставили обратно в полицию. Однако ей на данный момент неизвестно, что у Навального с рукой, поскольку к нему до сих пор не пускают защитников.

Навального задержали 25 августа у подъезда его дома без объяснения причин, забрали у него телефон и отвезли в ОВД «Даниловский», а затем увезли из отделения на машине скорой помощи с подозрением на перелом мизинца.

По информации Ярмыш, Навального задержали по административному протоколу от 31 января 2018 г., то есть вероятнее всего за прошедшую в январе несогласованную акцию «Забастовка избирателей».

По данным Ярмыш, суд скорее всего состоится в понедельник, а до заседания Навального будут держать в спецприемнике. Ему грозит 30 суток ареста.

9 сентября в единый день голосования Навальный планировал провести всероссийскую акцию против повышения пенсионного возраста.

Политика
Новости

Навального увезли из ОВД на «скорой» с подозрением на перелом мизинца

Ведомости
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Политика Алексея Навального увезли из районного отдела полиции, куда он был доставлен после задержания в субботу, на машине скорой помощи с подозрением на перелом мизинца, сообщила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.

«Алексея Навального только что увезли из ОВД с подозрением на перелом мизинца левой руки. Это его так задерживали. Его задерживали пятеро омоновцев 2-го оперполка», - написала Ярмыш на своей странице в Twitter.

Навального задержали 25 августа у подъезда его дома без объяснения причин и забрали у него телефон, сообщала ранее Ярмыш. Позже она уточнила, что Навального задержали по административному протоколу от 31 января 2018 г., то есть вероятнее всего за прошедшую в январе акцию «Забастовка избирателей».

По ее данным, суд скорее всего состоится в понедельник, а до заседания Навального будут держать в спецприемнике.

9 сентября в единый день голосования Навальный планировал провести всероссийскую акцию против повышения пенсионного возраста.

Бизнес
Новости

Тимченко пообещал Петербургу крупнейшую в мире ледовую арену к 2023 году

Ведомости
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Петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА построит в городе крупнейший в мире ледовый дворец к 2023 г., заявил на презентации клуба его президент бизнесмен Геннадий Тимченко.

«Мы хотим построить в городе Петербурге самый большой хоккейный дворец в мире. Хотим поблагодарить руководство города за то, что они помогают нам в этом. Надеюсь, что в 2023 г. мы сможем в этом новом дворце провести игры чемпионата мира [по хоккею]», - сказал Тимченко (цитаты по ТАСС).

Вместимость нового хоккейного стадиона, который планируется воздвигнуть на базе нынешнего спортивно-концертного комплекса «Петербургский», составит 22 500 зрителей. По словам Тимченко, стоимость проекта на данный момент оценить сложно, но она может составить около 20 млрд руб.

В мае администрация Санкт-Петербурга и клуб СКА подписали соглашение о намерениях, которое предусматривает реконструкцию комплекса «Петербургский» в ледовую арену и комплексное развитие прилегающей территории.

На сегодняшний день самая крупная ледовая арена находится в Монреале. Канадский стадион Bell Centre вмещает более 21 200 зрителей. Россия подала заявку на проведение чемпионата мира по хоккею в 2023 г.

Тимченко, Ротенберг и Ковальчук сыграли в хоккей

Политика
Новости

В Бельгии изъяли партию кокаина в пачках с логотипом «Единой России»

Ведомости
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Бельгийская полиция обнаружила в порту Гент спрятанные в контейнерах 2 т кокаина. Партия прибыла из Бразилии, она состоит из более чем 1900 пачек и оценивается в 100 млн евро, сообщает газета Het Laatste Nieuws.

На пакетах изображен медведь под развевающимся российским триколором. Как видно из опубликованных СМИ фотографий и видео, логотип идентичен символике партии «Единая Россия».

Это изъятие наркотиков стало крупнейшим за всю историю порта. Полиция отмечает, что незаконный груз был крайне тщательно спрятан. После обнаружения наркотики были уничтожены.

«Вот она, слава! Теперь и латиноамериканские наркобароны прослышали о существовании партии «Единая Россия» и даже решили использовать часть нашего логотипа для маскировки очередной партии кокаина - на этот раз из Бразилии в Бельгию», – прокомментировал новость депутат от фракции единороссов в Госдуме Евгений Ревенко на своей странице в Facebook. – А может быть, им просто понравился триколор с нашим медведем. В любом случае день задался, было над чем посмеяться».

Patrick Willocx met een pakket.

Европейское агентство лекарственных средств ранее сообщало, что бельгийские порты становятся все более важными пунктами для проникновения наркотиков в Европу и на них приходится почти половины всех нелегально поступающих в ЕС веществ.

Бизнес
Новости

Первый участок большой кольцевой линии метро Москвы запустят в 2019 году

Ведомости
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Строительство северо-восточного участка большой кольцевой линии московского метро с шестью станциями планируется полностью завершить в 2021 г., первые две станции запустят в 2019 г., сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Северо-восточный участок большого кольца будет запускаться в два этапа. В 2019 г. будут запущены две станции - "Лефортово" и "Авиамоторная". Второй участок еще с четырьмя станциями будет запущен до конца 2021 г.», - сказал Хуснуллин (цитаты по «Интерфаксу»). 

Хуснуллин отметил, что северо-восточный участок большого кольца является одним из самых сложных с точки зрения строительства. Две станции будут построены на глубине более 60 м.

Все шесть станций на участке будут пересадочными с радиальными линиями метро, а также с другими видами транспорта. «Это накладывает дополнительные сложности, поскольку состыковка строящихся станций метро с уже действующими крайне сложна, требует филигранной работы для того, чтобы не прерывать движение по работающим линиям», - отметил заммэра.

Ранее Хуснуллин сообщал, что достроить большую кольцевую линию метро планируется до конца 2023 г.

Необычные вещи, найденные в московском метро после начала ЧМ-2018

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