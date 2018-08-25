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Минобороны предупредило о готовящейся инсценировке химатаки в Сирии

Боевики в сирийской провинции Идлиб готовят инсценировку применения властями химического оружия против гражданского населения, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«Реализация при активном участии британских спецслужб данной провокации должна будет послужить очередным поводом для нанесения США, Великобританией и Францией ракетно-авиационного удара по государственным и экономическим объектам Сирии», - сказал Конашенков.

По его данным, с этой целью в Персидский залив несколько дней назад прибыл эсминец The Sullivans ВМС США с 56 крылатыми ракетами на борту, а на авиабазу «Эль-Удейд» в Катаре передислоцирован американский стратегический бомбардировщик В-1В с 24 крылатыми ракетами «воздух - земля» AGM-158 JASSM.

Косвенным подтверждением подготовки США вместе с союзниками авиаудара служат сделанные в среду «ничем не обоснованные заявления ряда высших представителей США, Великобритании и Франции о намерении "самым решительным образом" ответить на "применение химического оружия" сирийским правительством», сказал Конашенков.

По данным Минобороны, готовит провокацию запрещенная в России террористическая группировка »Хайат Тахрир Аш-Шам» («Джабхат Ан-Нусра»). Для инсценировки химатаки боевики доставили восемь емкостей с хлором, которые после передачи боевикам запрещенной группировки »Хизб Ат-Туркестан Аль-Ислами» вывезены в деревню Халлюз в нескольких километрах от района Джиср Эш-Шугур. По словам Конашенкова, в этот район прибыла группа подготовленных боевиков, прошедшая обучение по обращению с отравляющими веществами под руководством специалистов британской частной военной компании.

«На данных боевиков возложена задача имитировать спасение пострадавших от химоружия в облачении пресловутых "Белых касок», - сказал генерал.

В ночь с 13 на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли авиаудар по государственным объектам Сирии, которые, по данным союзников, связаны с производством химического оружия.