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Пентагон не исключил авиаударов по правительственным войскам в Сирии

США допускают возможность нанесения авиаударов против сирийских правительственных войск в ответ на предполагаемую химическую атаку в Думе, сообщил журналистам министр обороны США Джеймс Мэттис.

«Сейчас я ничего не исключаю», – заявил Мэттис на пресс-конференции перед встречей с правящим эмиром Катара Тамимом бин Хамадом аль Тани в Пентагоне. «Главное, на что нам стоит обратить внимание, это на то, почему вообще химическое оружие применяется до сих пор, в то время как Россия остается ключевым гарантом уничтожения химического оружия [в Сирии]», – добавил глава Пентагона (цитаты по CNN). По словам парламентского корреспондента CBS Марка Ноллера, Мэттис не подтвердил, что располагает доказательствами причастности режима Асада к химатаке.

В минувшие выходные появились сообщения сирийской оппозиции о 70 погибших в городе Дума Восточной Гуты после сброса правительственными силами «бочковых бомб» с хлором или зарином 7 апреля. Власти США обвинили правительственные войска президента Сирии Башара Асада в применении химического оружия против мирного населения. Дамаск опровергал эти сообщения. В понедельник созван Совбез ООН, посвященный этой атаке.

«Президент Путин, Россия и Иран несут ответственность за поддержку зверя Асада», – комментировал американский президент Дональд Трамп в своем Twitter, пообещав, что виновные заплатят «большую цену».

В понедельник министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что военные специалисты из России посетили место предполагаемой химической атаки в Сирии и не обнаружили там следов применения хлора. «На это место уже выезжали и наши военные специалисты, там побывали и представители сирийского общества Красного Полумесяца, которое пользуется очень хорошей репутацией у международных организаций, включая ООН и Международный комитет Красного Креста. Они там не обнаружили никаких следов применения хлора или применения другого химического вещества против мирных граждан», – сказал министр журналистам по итогам встречи с таджикским коллегой Сироджиддином Асловым.