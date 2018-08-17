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США перенаправят на другие цели выделенные Сирии $230 млн

Госдепартамент США решил перенаправить на другие цели $230 млн, которые планировалось выделить на стабилизацию ситуации в Сирии. Об этом говорится в комментарии официального представителя госдепа Хизер Нойерт.

Пресс-секретарь объяснила, что с апреля партнеры США по коалиции пожертвовали Сирии около $300 млн, в том числе $100 млн выделила Саудовская Аравия, $50 млн — Объединенные Арабские Эмираты.

С учетом этих пожертвований госсекретарь Майк Помпео распорядился перенаправить на другие цели $230 млн, выделенные ранее Вашингтоном на стабилизацию ситуации в Сирии, пояснила Нойерт. По ее словам, решение принял лично госсекретарь, получив согласие Белого дома. Помпео «принял во внимание уже сделанный США значительный военный и финансовый вклад» в Сирию, говорится в заявлени представителя госдепа.

«Совместно с конгрессом госдепартамент будет направлять эти средства на поддержку других ключевых приоритетов внешней политики», — резюмировала Нойерт, подчеркнув, что цели США в Сирии остались прежними. Она добавила, что решение о перенаправлении средств не повлияет на гуманитарную помощь сирийцам, на которую США выделили с начала конфликта $8,1 млрд.

Ранее сообщалось, что Франция направит Дамаску 50 млн евро в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщил президент Эмманюэль Макрон по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным в мае в Санкт-Петербурге.

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