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В Москве появился первый приподнятый пешеходный переход из резины

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На юго-западе Москвы появился первый пешеходный переход нового типа: он выполнен из каучукового полотна и приподнят над дорогой. Об этом рассказал руководитель Дирекции по строительству и эксплуатации на улично-дорожной сети Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Андрей Алексеев, передает ТАСС.

По словам Алексеева, эксперимент продлится 2–3 месяца, после чего будет принято решение о дальнейшей установке подобных переходов, передает «Интерфакс». Всего в столице предварительно планируется установить около 100 таких «зебр», уточняет «РИА Новости». Алексеев пояснил, что переход благодаря своей конструкции будет виден при любой погоде, в том числе во время ливней и снегопадов, что повысит безопасность дорожного движения.

«В рамках эксперимента установлен новый приподнятый пешеходный переход на ул. Керченской, который изготовлен из резиновой смеси на основе стирольного каучука. Срок эксплуатации такого перехода составляет 3–5 лет», – уточнил собеседник агентства.

Для установки перехода была выбрана ул. Керченская, поскольку рядом с ней находится парк и 10 детских садов и школ, рассказал Алексеев. На этом участке также довольно часто происходят аварии: за последние три года там было зафиксировано пять дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Руководитель дирекции ЦОДДа добавил, что, если эксперимент будет признан успешным, такой тип переходов будет применяться и на других участках дорог.

Москва оказалась на втором месте в мире по загруженности дорог

Технологии
Новости

МТС продлила партнерское соглашение с Vodafone

Ведомости
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МТС и Vodafone продлили стратегическое соглашение о сотрудничестве до 2020 г., следует из совместного сообщения компаний.

В 2008 г. они договорились о совместных закупках, разработке и продвижении новых продуктов, сотрудничестве при проектировании и строительстве сетей. К этому добавится обмен опытом и совместные разработки в сфере интернета вещей, больших данных, системной интеграции и ОТТ-сервисов, говорит представитель МТС Алексей Меркутов. Каков экономический эффект от сотрудничества с Vodafone, он не сказал.

За последние шесть лет партнерство с Vodafone позволило МТС сэкономить около 120 млн евро на закупках оборудования и программного обеспечения, отмечает источник «Ведомостей», близкий к российскому оператору.

В 2015 г. партнерство с Vodafone позволило МТС на Украине провести ребрендинг: «дочка» оператора «МТС Украина» перешла под бренд Vodafone. Исполнение «МТС Украина» денежных обязательств по брендинговому соглашению гарантировала МТС – максимум на 11,2 млрд руб., рассказывал тогда представитель оператора. Сумму сделки ее участники не раскрыли. Кроме того, МТС и Vodafone обязались развивать сети третьего поколения на Украине, сообщали ранее операторы.

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Политика
Новости

Путин выступит с телеобращением о пенсионной реформе

Ведомости
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Президент России Владимир Путин планирует объявить о своей позиции по пенсионной реформе в формате телеобращения. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Это будет телеобращение», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос (цитата по «Интерфаксу»). Песков подтвердил, что заявление Путина ожидается в среду, 29 августа.

Во вторник президент на совещании с правительством по социально-экономическим вопросам в Омске заявил, что в ближайшее время – «может быть, прямо завтра» – публично сформулирует свое отношение к пенсионной реформе. По его словам, он обозначит «некоторые принципиальные подходы».

Ранее «Проект» (запущен бывшим главным редактором «Дождя» Романом Баданиным), ссылаясь на источники, сообщал, что 28 августа Путин заявит о смягчении пенсионной реформы. Речь может идти, в частности, об увеличении возраста выхода на пенсию для женщин до 60 лет вместо 63, которые предлагаются сейчас.

Путин впервые прокомментировал пенсионную реформу 20 июля. Он подчеркнул, что ему не нравятся предложенные варианты пенсионной реформы. «Мне никакой [вариант] не нравится, связанный с повышением пенсионного возраста», – сказал президент.

В июне правительство предложило поэтапно повысить пенсионный возраст в России. К 2028 г. пенсионный возраст для мужчин должен достигнуть 65 лет, к 2034 г. – до 63 лет для женщин. Госдума приняла законопроект в первом чтении.

Как прошел митинг против повышения пенсионного возраста

Недвижимость
Новости

Эксперты назвали стоимость самого дорогого особняка в центре Москвы

Ведомости
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Самый дорогой особняк на первичном рынке в центре Москвы стоит 2 млрд руб., говорится в сообщении компании Kalinka Group.

Здание площадью 4000 кв. м находится в Хамовниках.

Отдельный новый дом в центре города с собственной территорией – предложение на столичном рынке крайне редкое. За два года первичный рынок жилой недвижимости пополнился четырьмя проектами, в которых представлены отдельные дома для покупки одним клиентом. Все особняки находятся в закрытых продажах. Объем экспозиции вместе со вторичными предложениями не превышает двух десятков жилых домов.

Минимальный бюджет покупки такого дома-новостройки в настоящий момент составляет 630 млн руб. Столько стоит здание площадью 600 кв. м в Замоскворечье.

Как выглядят самые дорогие особняки в открытой продаже в Москве

Политика
Новости

Кандидат в мэры Москвы подал иск с требованием снять Собянина с выборов

Ведомости
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Кандидат в мэры Москвы от КПРФ Вадим Кумин подал иск к Сергею Собянину с требованием отменить его регистрацию на выборах. Об этом Кумин сообщил в Facebook.

В иске он утверждает, что участие Собянина в выборах нарушает его «законные интересы по участию в управлении делами государства» и негативно влияет на «правовую безупречность <...> кандидатского корпуса».

На пресс-конференции Кумин пояснил, что считает несправедливым более частое по сравнению с другими претендентами на пост мэра Москвы упоминание Собянина в СМИ, передает «Интерфакс». «Упоминаемость Собянина в средствах массовой информации в 10 раз превышает упоминаемость других кандидатов. В цифрах это выглядит так: например, за прошлую неделю упоминаемость Собянина во всех средствах массовой информации – 8800 раз, притом что, например, кандидат Дегтярев упоминается 850 раз, кандидат Свиридов – 830 раз, кандидат Кумин – на четвертом месте – 810 раз, кандидат Балакин – 700 с лишним раз», – подчеркнул он.

Мосгорсуд зарегистрировал иск, сообщил пресс-секретарь суда Ульяна Солопова. По ее словам, никаких процессуальных решений по иску пока не принято.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. Кандидатами на них помимо Кумина и Собянина зарегистрированы Михаил Дегтярев (ЛДПР), Илья Свиридов («Справедливая Россия») и Михаил Балакин («Союз горожан»).

Технологии
Новости

Роскомнадзор дал «Яндексу» три дня на удаление пиратского контента

Ведомости
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У «Яндекса» есть трое суток на удаление ссылок на пиратский контент в «Яндекс.Видео». Об этом заявил заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин, передает «Интерфакс».

«У «Яндекса» есть трое суток, чтобы получить документы и принять меры. Исходим из буквы закона», – сказал он. Субботин пояснил, что трое суток отсчитывается с момента, когда компании направили уведомление о необходимости исполнить решение суда. Срок истечет в четверг, 30 августа, «ближе к вечеру», добавил он.

По его словам, регулятор пока не получил от компании «обратную реакцию». По закону, подчеркнул он, если компания не примет мер, она должна быть заблокирована. Субботин отметил, что Роскомнадзор готов к консультациям с компанией по этому вопросу.

Мосгорсуд 24 августа удовлетворил заявления телеканалов ТНТ, ТВ-3, 2x2, «Супер» и обязал «Яндекс» убрать из списка выдачи в своем поисковике ссылки на пиратские копии шоу и сериалов, принадлежащих «Газпром-медиа». Речь идет о ссылках на пиратские сайты, где размещены сериалы «Домашний арест», «Вне игры», шоу «Мистические истории» и анимационный сериал «Осторожно, земляне».

В понедельник, 27 августа, Роскомнадзор направил «Яндексу» уведомление о необходимости закрыть доступ к пиратскому контенту через сервис «Яндекс.Видео». Пресс-служба компании отказалась комментировать эту информацию.

Какие раритеты можно увидеть в музее «Яндекса»

Политика
Новости

Володин ответил на расследование ФБК о квартире его матери

Ведомости
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин впервые прокомментировал публикацию Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о квартире его матери Лидии Барабановой, подчеркнув, что она купила ее на свои деньги. Об этом он рассказал журналистам, сообщает телеканал «Дождь». Ранее председатель нижней палаты парламента отказывался комментировать расследование, как и подтвердить то, что Барабанова – его мать.

По словам Володина, Барабанова купила квартиру 10 лет назад на свои деньги, которые получила от продажи доли в компании «Солнечные продукты». Как рассказал Володин, в эту компанию он вложился вместе со своей сестрой, а затем она передала свою долю матери. Совладельцами «Солнечных продуктов» вместе с матерью они были с 1999 г., владели примерно третью акций компании, сказал Володин. В 2007 г. он решил продать доли своему бизнес-партнеру Владиславу Бурову примерно за $200 млн, и Барабанова получила около половины этой суммы, сообщил спикер Госдумы. Все деньги перевели в рубли, подчеркнул Володин. «Поэтому квартиру она купила на свои деньги», – заключил он.

ФБК, основанный Алексеем Навальным, 16 августа со ссылкой на выписку из Росреестра сообщил о том, что Лидия Барабанова – владелица квартиры площадью 400 кв. м на Мичуринском проспекте. О том, что Барабанова – мать Володина, сообщали «Медуза» и «Собеседник». Как следует из выписки, дата государственной регистрации права – 9 декабря 2011 г. Стоимость квартиры ФБК оценил в 230 млн руб. Володин отметил, что не знает точной суммы покупки квартиры и что квартира стоила существенно дешевле. Недвижимость Барабанова купила еще в 2008 г. по договору о долевом участии в строительстве, сказал спикер Госдумы.

По данным ФБК, Барабанова ранее владела девятью компаниями. Десятая, «Холдинг Днепрово», с уставным капиталом в 10 млн руб. была зарегистрирована 3 августа. Как считает фонд, Барабанова – «номинальный владелец квартиры, акций и долей в хозяйственных обществах», а сделки являются «притворными, прикрывающими сделки по приобретению квартиры <...> а также долей и акций <...> на имя Володина В. В.».

ФБК считает, что Володин нарушил закон о статусе депутатов Госдумы, который обязывает депутатов ежегодно предоставлять сведения о доходах и имуществе. Также закон предполагает, что если депутат ведет предпринимательскую деятельность, то его полномочия прекращаются досрочно. Фонд направил в Генпрокуратуру заявление с требованием внести в Госдуму представление о досрочном прекращении полномочий Володина.

Политика
Новости

В России могут появиться территории с высокой концентрацией научных исследований

Ведомости
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В России будут создаваться территории с высокой концентрацией научных исследований и разработок, заявил во вторник президент Владимир Путин во время выступления перед участниками научно-технологического форума «Технопром» в Новосибирске.

По его словам, планируется создать сеть новейших установок класса megascience – от подмосковного Протвино до новосибирского Академгородка и острова Русский во Владивостоке. С помощью этих установок ученые смогут найти ответы на большие вызовы: нехватка продовольствия, экология, здоровье и др. Кроме того, они станут хорошим вкладом в решение пространственного развития России, отметил Путин.

От передовых технологий, их эффективной разработки и, самое главное, от их быстрого внедрения зависят жизнеспособность и позиции в мире целых народов и государств, особенно таких крупных, как Россия, сказал Путин. Знания и высокие технологии определяют эффективность экономики, позволяют кардинально улучшить качество жизни людей, модернизировать инфраструктуру и госуправление, обеспечить правопорядок и безопасность, считает он.

«Потому научно-технологический прорыв мы поставили в число ключевых национальных целей и приоритетов. И убежден: мы способны его совершить, объединяя усилия государства, бизнеса, научно-образовательного сообщества. Расширяя свободу для инициативы и творчества наших людей», – добавил президент.

Для обеспечения технологического прорыва, по словам Путина, государство готово и дальше увеличивать финансирование науки, создавать условия для привлечения в науку талантливой молодежи и иностранных специалистов, а также способствовать накоплению компетенций российскими учеными за счет международной кооперации. За последние 17 лет финансирование науки выросло в реальном выражении в 3,7 раза, но этого недостаточно, заявил Путин.

Какие технологии появятся в России в ближайшие годы

Бизнес
Новости

Nestle закрыла сделку на право продажи продуктов Starbucks

Ведомости
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Крупнейший производитель пищевой продукции Nestle получил право на продажу продукции Starbucks вне магазинов этой сети кофеен. О закрытии сделки сообщается в совместном пресс-релизе компаний.

По соглашению Nestle получает бессрочное право продавать продукты таких, в частности, брендов, как Starbucks, Seattle's Best Coffee и Teavana TM/MC. Сделка также предполагает, что около 500 сотрудников Starbucks перейдут в Nestle.

Компании сообщили о том, что заключили партнерское соглашение, в мае этого года. Сумма сделки составила $7,15 млрд.

Nestle принадлежат еще два известных кофейных бренда – Nescafe и Nespresso. «Мы объединили самые знаковые кофейные бренды мира – Starbucks, Nescafe и Nespresso. Выдающееся сотрудничество между двумя командами привело к быстрому заключению этого соглашения, которое пробьет дорогу для новых возможностей роста», – цитируется в пресс-релизе гендиректор Nestle Марк Шнайдер.

Самые привлекательные работодатели в России

Политика
Новости

МИД пообещал отреагировать на антироссийские санкции по принципу взаимности

Ведомости
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Попытки разговаривать с Россией «на языке ультиматумов бесперспективны», на все выпады Москва будет отвечать «в соответствии с принципом взаимности». Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью словацкой газете Pravda. Текст интервью опубликован на сайте МИДа.

«Нам с ходу стали угрожать дальнейшим наращиванием давления, если мы не убедим США, что больше не применяем химическое и биологическое оружие. Такие требования сложно воспринимать всерьез», – отметил Лавров, говоря о санкциях по делу об отравлении в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Это «особенно странно, если учитывать, что мы, в отличие от США, свой химический арсенал полностью ликвидировали, и это подтвердила Организации по запрещению химического оружия», заявил он.

Лавров отметил, что на отношениях Москвы и Вашингтона «по-прежнему сильно сказывается внутриполитическая конъюнктура в США», а некоторые силы в США «раздувают русофобскую истерию и пытаются заблокировать любые позитивные сдвиги в двусторонних делах». Он привел в пример встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки, после которой американский президент попал под волну домашней критики, а конгресс начал готовить новые санкции.

Лавров заверил, что Россия не вмешивалась в президентские выборы в США, а обвинения в адрес российского бизнесмена Евгения Пригожина и его Агентства интернет-исследований назвал «выставляющими на посмешище» американскую политическую систему, представляющими американскую демократию как «карточный домик».

Кадры встречи Путина и Трампа в Хельсинки

Бизнес
Новости

РБК узнал о приостановке работы супермаркетов «Смартори» Льва Хасиса

Ведомости
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Сеть клубных супермаркетов «Смартори» находится на грани закрытия, рассказали РБК два источника на рынке.

На сайте сети говорится, что прием заказов временно приостановлен по техническим причинам. Об этом же информирует автоответчик по телефону горячей линии. 2 августа в сообществе «Смартори» в Facebook появилось сообщение, в котором говорилось о закрытии одного из двух магазинов сети – на Калужском шоссе – и закрытии приема интернет-заказов.

Как рассказал РБК исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков, сеть накопила задолженность перед поставщиками. В «Смартори» от официальных комментариев отказались.

Владельцем ООО «Смартори», как следует из данных в СПАРК, является кипрский офшор Koltiv Consultants Limited, основной акционер которого (99,5%), по данным кипрского реестра, – Fosbourne Properties Limited. Совладельцами последней являются Лев Хасис и гендиректор Столичной торговой компании (ООО «СТК») и «Глобус гурмэ» Андрей Яковлев.

«Смартори» управляет СТК – оператор «Глобус гурмэ». Яковлев сообщил, что он в отпуске до середины сентября, и отказался от комментариев. Хасис, зампред правления Сбербанка и совладелец СТК, отказался от комментариев.

О том, что СТК собирается открыть клубные супермаркеты, право покупать продукты в которых нужно оплачивать отдельно, стало известно в августе 2015 г. Спустя год сеть отказалась от обязательных платных клубных карт. Эта модель сработала не так эффективно, как ожидалось, рассказывал «Ведомостям» Яковлев.

Экономика
Новости

Минпромторг заявил о возможном увеличении поддержки судостроения

Ведомости
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Поддержка российского судостроения в 2019 г. может быть увеличена с плановых 10 млрд руб., которые предусмотрены госпрограммой. Об этом сообщил «Прайм» со ссылкой на министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

«У нас программа как была, так и сохраняется на период до 2025 г. по 10 млрд в год на меры развития данного направления (судостроения). Возможно, в следующем году будут еще добавлены средства именно на меры стимулирования спроса», – сказал Мантуров.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что рабочая группа правительства по бюджетным проектировкам на 2019–2021 гг. предложила отказаться от «антикризисной» помощи в автопроме, транспортном и сельскохозяйственном машиностроении, судостроении и легкой промышленности. Речь шла прежде всего о возможности сокращения прямого субсидирования.

Издание отмечало, что Минпромторгу совместно с Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК) поручено проработать программу лизинга гражданских судов с учетом перехода к рыночным механизмам. В ОСК заявили, что «представляется крайне актуальным продолжение господдержки отрасли в части различных финансовых инструментов», и подготовили обоснование по выделению средств на лизинг.

Также Мантуров выразил надежду на то, что в 2019 г. меры поддержки спроса машиностроения сохранятся. «Мы рассчитываем на то, что в планируемом бюджете на 2019 г. будут предусмотрены средства на меры поддержки спроса. Говорить сейчас, сколько и по каким программам – будет неправильно, потому что бюджет пока находится в процессе формирования», – сказал он. Точные суммы, по его словам, можно будет назвать в сентябре после заседания бюджетных комиссий и внесения проекта бюджета в Госдуму.

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