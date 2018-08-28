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В Москве появился первый приподнятый пешеходный переход из резины

На юго-западе Москвы появился первый пешеходный переход нового типа: он выполнен из каучукового полотна и приподнят над дорогой. Об этом рассказал руководитель Дирекции по строительству и эксплуатации на улично-дорожной сети Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Андрей Алексеев, передает ТАСС.

По словам Алексеева, эксперимент продлится 2–3 месяца, после чего будет принято решение о дальнейшей установке подобных переходов, передает «Интерфакс». Всего в столице предварительно планируется установить около 100 таких «зебр», уточняет «РИА Новости». Алексеев пояснил, что переход благодаря своей конструкции будет виден при любой погоде, в том числе во время ливней и снегопадов, что повысит безопасность дорожного движения.

«В рамках эксперимента установлен новый приподнятый пешеходный переход на ул. Керченской, который изготовлен из резиновой смеси на основе стирольного каучука. Срок эксплуатации такого перехода составляет 3–5 лет», – уточнил собеседник агентства.

Для установки перехода была выбрана ул. Керченская, поскольку рядом с ней находится парк и 10 детских садов и школ, рассказал Алексеев. На этом участке также довольно часто происходят аварии: за последние три года там было зафиксировано пять дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Руководитель дирекции ЦОДДа добавил, что, если эксперимент будет признан успешным, такой тип переходов будет применяться и на других участках дорог.

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