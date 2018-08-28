Путин выступит с обращением по пенсионной реформе в полдень среды
Телеобращение президента Владимира Путина по вопросу пенсионной реформы выйдет в эфир в среду в полдень по московскому времени, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Во вторник Путин заявил, что в ближайшее время – «может быть, прямо завтра» – публично сформулирует свое отношение к пенсионной реформе. По его словам, он обозначит «некоторые принципиальные подходы». «Человеческое измерение должно присутствовать при принятии данного решения. Если преобразования и необходимы, то только потому, чтобы эти изменения защищали будущее поколений наших граждан», – отметил он. Позже Песков сообщил, что Путин выступит 29 августа в формате телеобращения.
Ранее «Проект» (запущен бывшим главным редактором «Дождя» Романом Баданиным) сообщал, ссылаясь на источники, что Путин на этой неделе заявит о смягчении пенсионной реформы. Большинство чиновников не знают, что скажет президент, писал «Проект» и отмечал, что его источники знакомы лишь с возможными вариантами смягчения, которые в последнее время обсуждало руководство страны. В частности, речь может идти о повышении возраста выхода на пенсию для женщин до 60 лет вместо 63, которые предлагаются сейчас. Также о том, что Путин в конце августа объявит о смягчении пенсионной реформы, сообщал телеканал RTVI.
Источники «Ведомостей» говорили, что Путин в ближайшее время активнее подключится к разъяснению пенсионной реформы. Еще до второго чтения законопроекта в Госдуме – оно пройдет не ранее конца сентября – можно ожидать нескольких высказываний президента по этой теме на разных площадках, утверждали собеседники.
Впервые Путин прокомментировал пенсионную реформу 20 июля. Тогда он объяснил причины предлагаемых изменений, в то же время глава государства отметил, что ему, как и большинству людей в правительстве, не нравятся предложенные варианты повышения пенсионного возраста.
Правительственный законопроект предусматривает поэтапное увеличение пенсионного возраста с 2019 г. на год каждый два года: для мужчин – до 65 лет к 2028 г., для женщин – до 63 лет к 2034 г. Госдума одобрила документ в первом чтении.
Что чиновники думают о пенсионной реформе
«Мы долго готовились к увеличению пенсионного возраста и подошли к этому только сейчас, в том числе потому, что созданы условия для увеличения продолжительности жизни в рамках программы 80+», – сказал премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства, когда был одобрен законопроект о повышении пенсионного возраста
«Идите, попробуйте устроить женщину даже 45 лет на работу. А вы предлагаете женщине в 57-58 лет, в самый несчастливый период, идти искать нищенскую работу, – обратился лидер КПРФ Геннадий Зюганов к коллегам по ГД. - Пока мы радовались успехам наших футболистов, правительство решило забить гол всей стране»
«Многие говорят: давайте до 2030 г. вот эти изменения [повышение пенсионного возраста] еще продержим, потянем. Что будет? В 2030 г. у нас на одного пенсионера будет приходиться один работающий. Это невозможно… Это систему разрывает просто пенсионную», – говорил в интервью в программе «Познер» на «Первом канале» первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов
Депутат Госдумы Наталья Поклонская не давала комментариев, но она единственная среди членов партии «Единая Россия», кто проголосовал против законопроекта о повышении пенсионного возраста
«Пенсионная реформа назрела давно. Наконец, решение принято. Это выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии», – написал в Twitter Алексей Кудрин
«Человек, который дольше сохраняет профессиональные стереотипы и дольше находится в строю, он, как правило, по своему биологическому возрасту моложе тех, кто рано оставляет профессиональную деятельность», – комментировала законопроект министр здравоохранения Вероника Скворцова
«ЛДПР не дала ни одного голоса за повышение пенсионного возраста! Повышение пенсионного возраста - это ярмо на шею простого человека. Получается, что он как крепостной должен покидать работу только ногами вперед. Наши граждане не хотят такой жизни, и мы за них, а не за власть», – говорил лидер ЛДПР Владимир Жириновский
«Мы не допустим снижения пенсий, мы с вами не допустим ухудшения жизни пенсионеров, поэтому необходимо решение искать, искать нам с вами вместе», - говорил на одном из заседаний спикер Госдумы Вячеслав Володин