Кремль объяснил решение Путина выступить с телеобращением о пенсионной реформе

Это связано с важностью темы, а не с падением рейтинга президента, утверждает Песков

Максим Стулов / Ведомости

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил решение Владимира Путина выступить с телеобращением по поводу пенсионной реформы «резонансностью этой темы».

«Учитывая те отклики, которые имеются, учитывая те дискуссии, которые развернулись вокруг пенсионных инициатив, и принимая во внимание резонансность этой темы, президент посчитал необходимым для себя изложить подробно и открыто свою точку зрения», - сказал Песков. Точное время выступления президента он назвать отказался.

На вопрос о том, не связан ли такой формат разъяснения с падением рейтинга Путина после объявления о подготовке пенсионной реформы, Песков ответил отрицательно. «Нет, это связано с важностью темы», - подчеркнул он.

Во вторник Путин заявил, что в ближайшее время - «может быть, прямо завтра» - публично сформулирует свое отношение к пенсионной реформе. По его словам, он обозначит «некоторые принципиальные подходы». «Человеческое измерение должно присутствовать при принятии данного решения. Если преобразования и необходимы, то только потому, чтобы эти изменения защищали будущее поколений наших граждан», – отметил он. Позже Песков сообщил, что Путин выступит 29 августа в формате телеобращения.

Ранее «Проект» (запущен бывшим главным редактором «Дождя» Романом Баданиным) сообщал, ссылаясь на источники, что Путин на этой неделе заявит о смягчении пенсионной реформы. Большинство чиновников не знает, что скажет президент, писал «Проект» и отмечал, что его источники знакомы лишь с возможными вариантами смягчения, которые в последнее время обсуждало руководство страны. В частности, речь может идти о повышении возраста выхода на пенсию для женщин до 60 лет вместо 63, которые предлагаются сейчас.

Также о том, что Путин в конце августа объявит о смягчении пенсионной реформы, сообщал телеканал RTVI.

Источники «Ведомостей» говорили, что Путин в ближайшее время активнее подключится к разъяснению пенсионной реформы. Еще до второго чтения законопроекта в Госдуме — оно пройдет не ранее конца сентября — можно ожидать несколько высказываний президента по этому теме на разных площадках, утверждали собеседники.

Впервые Путин прокомментировал пенсионную реформу 20 июля. Он сказал, что ему не нравятся предложенные варианты повышения пенсионного возраста.

Правительство внесло в Госдуму законопроект о пенсионной реформе в июне. По нему пенсионный возраст будет подниматься поэтапно: для мужчин — до 65 лет к 2028 г., для женщин — до 63 лет к 2034 г. Госдума приняла законопроект в первом чтении.

На выборах в марте Путин получил рекордный результат — 76,7%. По данным ФОМ, после объявления о пенсионной реформе его популярность начала снижаться: за неделю его электоральный рейтинг упал с 62 до 54%, а число доверяющих ему снизилось с 75 до 67%. Кроме того, уменьшилось — с 75 до 68% — количество россиян, которые одобряют его деятельность. В Кремле сказали, что «резонансность темы влияет на волатильность рейтинговых показателей».

Что чиновники думают о пенсионной реформе