Кремль объяснил решение Путина выступить с телеобращением о пенсионной реформе
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил решение Владимира Путина выступить с телеобращением по поводу пенсионной реформы «резонансностью этой темы».
«Учитывая те отклики, которые имеются, учитывая те дискуссии, которые развернулись вокруг пенсионных инициатив, и принимая во внимание резонансность этой темы, президент посчитал необходимым для себя изложить подробно и открыто свою точку зрения», - сказал Песков. Точное время выступления президента он назвать отказался.
На вопрос о том, не связан ли такой формат разъяснения с падением рейтинга Путина после объявления о подготовке пенсионной реформы, Песков ответил отрицательно. «Нет, это связано с важностью темы», - подчеркнул он.
Во вторник Путин заявил, что в ближайшее время - «может быть, прямо завтра» - публично сформулирует свое отношение к пенсионной реформе. По его словам, он обозначит «некоторые принципиальные подходы». «Человеческое измерение должно присутствовать при принятии данного решения. Если преобразования и необходимы, то только потому, чтобы эти изменения защищали будущее поколений наших граждан», – отметил он. Позже Песков сообщил, что Путин выступит 29 августа в формате телеобращения.
Ранее «Проект» (запущен бывшим главным редактором «Дождя» Романом Баданиным) сообщал, ссылаясь на источники, что Путин на этой неделе заявит о смягчении пенсионной реформы. Большинство чиновников не знает, что скажет президент, писал «Проект» и отмечал, что его источники знакомы лишь с возможными вариантами смягчения, которые в последнее время обсуждало руководство страны. В частности, речь может идти о повышении возраста выхода на пенсию для женщин до 60 лет вместо 63, которые предлагаются сейчас.
Также о том, что Путин в конце августа объявит о смягчении пенсионной реформы, сообщал телеканал RTVI.
Источники «Ведомостей» говорили, что Путин в ближайшее время активнее подключится к разъяснению пенсионной реформы. Еще до второго чтения законопроекта в Госдуме — оно пройдет не ранее конца сентября — можно ожидать несколько высказываний президента по этому теме на разных площадках, утверждали собеседники.
Впервые Путин прокомментировал пенсионную реформу 20 июля. Он сказал, что ему не нравятся предложенные варианты повышения пенсионного возраста.
Правительство внесло в Госдуму законопроект о пенсионной реформе в июне. По нему пенсионный возраст будет подниматься поэтапно: для мужчин — до 65 лет к 2028 г., для женщин — до 63 лет к 2034 г. Госдума приняла законопроект в первом чтении.
На выборах в марте Путин получил рекордный результат — 76,7%. По данным ФОМ, после объявления о пенсионной реформе его популярность начала снижаться: за неделю его электоральный рейтинг упал с 62 до 54%, а число доверяющих ему снизилось с 75 до 67%. Кроме того, уменьшилось — с 75 до 68% — количество россиян, которые одобряют его деятельность. В Кремле сказали, что «резонансность темы влияет на волатильность рейтинговых показателей».
Что чиновники думают о пенсионной реформе
«Мы долго готовились к увеличению пенсионного возраста и подошли к этому только сейчас, в том числе потому, что созданы условия для увеличения продолжительности жизни в рамках программы 80+», – сказал премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства, когда был одобрен законопроект о повышении пенсионного возраста
«Идите, попробуйте устроить женщину даже 45 лет на работу. А вы предлагаете женщине в 57-58 лет, в самый несчастливый период, идти искать нищенскую работу, – обратился лидер КПРФ Геннадий Зюганов к коллегам по ГД. - Пока мы радовались успехам наших футболистов, правительство решило забить гол всей стране»
«Многие говорят: давайте до 2030 г. вот эти изменения [повышение пенсионного возраста] еще продержим, потянем. Что будет? В 2030 г. у нас на одного пенсионера будет приходиться один работающий. Это невозможно… Это систему разрывает просто пенсионную», – говорил в интервью в программе «Познер» на «Первом канале» первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов
Депутат Госдумы Наталья Поклонская не давала комментариев, но она единственная среди членов партии «Единая Россия», кто проголосовал против законопроекта о повышении пенсионного возраста
«Пенсионная реформа назрела давно. Наконец, решение принято. Это выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии», – написал в Twitter Алексей Кудрин
«Человек, который дольше сохраняет профессиональные стереотипы и дольше находится в строю, он, как правило, по своему биологическому возрасту моложе тех, кто рано оставляет профессиональную деятельность», – комментировала законопроект министр здравоохранения Вероника Скворцова
«ЛДПР не дала ни одного голоса за повышение пенсионного возраста! Повышение пенсионного возраста - это ярмо на шею простого человека. Получается, что он как крепостной должен покидать работу только ногами вперед. Наши граждане не хотят такой жизни, и мы за них, а не за власть», – говорил лидер ЛДПР Владимир Жириновский
«Мы не допустим снижения пенсий, мы с вами не допустим ухудшения жизни пенсионеров, поэтому необходимо решение искать, искать нам с вами вместе», - говорил на одном из заседаний спикер Госдумы Вячеслав Володин