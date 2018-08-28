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Путин выступит с телеобращением о пенсионной реформе

Президент России Владимир Путин планирует объявить о своей позиции по пенсионной реформе в формате телеобращения. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Это будет телеобращение», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос (цитата по «Интерфаксу»). Песков подтвердил, что заявление Путина ожидается в среду, 29 августа.

Во вторник президент на совещании с правительством по социально-экономическим вопросам в Омске заявил, что в ближайшее время – «может быть, прямо завтра» – публично сформулирует свое отношение к пенсионной реформе. По его словам, он обозначит «некоторые принципиальные подходы».

Ранее «Проект» (запущен бывшим главным редактором «Дождя» Романом Баданиным), ссылаясь на источники, сообщал, что 28 августа Путин заявит о смягчении пенсионной реформы. Речь может идти, в частности, об увеличении возраста выхода на пенсию для женщин до 60 лет вместо 63, которые предлагаются сейчас.

Путин впервые прокомментировал пенсионную реформу 20 июля. Он подчеркнул, что ему не нравятся предложенные варианты пенсионной реформы. «Мне никакой [вариант] не нравится, связанный с повышением пенсионного возраста», – сказал президент.

В июне правительство предложило поэтапно повысить пенсионный возраст в России. К 2028 г. пенсионный возраст для мужчин должен достигнуть 65 лет, к 2034 г. – до 63 лет для женщин. Госдума приняла законопроект в первом чтении.

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