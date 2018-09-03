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Кремль оценил последствия убийства Захарченко для минского процесса

Убийство главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко не способствует реализации минских договоренностей, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«После произошедшего террористического акта очень сложно о чем-то говорить с украинской стороной. Но еще раз повторяю, это не означает, что Россия выходит из минского процесса», – сказал Песков.

Россия всегда говорила, что именно Киев тормозит реализацию минских договоренностей по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, отметил Песков. Он подчеркнул, что российская сторона всегда была и остается приверженной минскому процессу. «Президент Путин делает для этого все, чтобы все-таки сдвинуть с мертвой точки минский процесс», – указал Песков. Представитель Кремля также добавил, что «любые переговоры ведутся для достижения результата», а «вести переговоры ради самого процесса – это не совсем разумное занятие».

Глава ДНР Захарченко погиб в пятницу вечером при взрыве в кафе в центре Донецка. В субботу Песков заявил, что это убийство является провокацией и ведет к повышению напряженности в регионе.

Представитель МИД России Мария Захарова выразила уверенность, что за убийством стоит Киев. Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что Захарченко или пал жертвой внутренних конфликтов на коммерческой основе, или убран по приказу из Москвы. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что «в нынешней ситуации, конечно, невозможно разговаривать о ближайших встречах в нормандском формате, как этого хотели многие европейские партнеры». Он отметил, что «это серьезная ситуация, которую нужно проанализировать».

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