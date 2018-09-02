Попытки реанимации мирного процесса в Донбассе заморожены

Статья опубликована в № 4644 от 03.09.2018 под заголовком: Мир здесь неуместен

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После убийства в пятницу в Донецке Захарченко все попытки активизации мирного процесса приостановлены Валентин Спринчак / ТАСС

После убийства в пятницу в Донецке лидера самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко все попытки активизации мирного процесса приостановлены. «В нынешней ситуации, конечно, невозможно разговаривать о ближайших встречах в нормандском формате, как этого хотели многие европейские партнеры. Это серьезная ситуация, которую нужно проанализировать», – сказал в субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров. Ранее вопрос об активизации переговоров в нормандском формате поднимался во время визита президента Владимира Путина в Германию.

Сам Путин вечером в пятницу в своем заявлении, опубликованном на сайте Кремля, назвал Захарченко «настоящим народным лидером, смелым и решительным человеком, патриотом Донбасса», а его «подлое убийство» – еще одним свидетельством того, что «те, кто выбрал путь террора, насилия, запугивания, не хотят искать мирное, политическое решение конфликта». Представитель МИД России Мария Захарова выразила уверенность, что за убийством стоит Киев. Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что Захарченко или пал жертвой внутренних конфликтов на коммерческой основе, или убран по приказу из Москвы.