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«Единая Россия» предложила депутатам добровольно отказаться от повышенных пенсий

«Единая Россия» внесла в Госдуму поправки, предусматривающие добровольный отказ депутатов и сенаторов от пенсионных льгот, сообщил журналистам секретарь партийного генсовета Андрей Турчак.

«Законодательное закрепление возможности добровольного отказа депутатов Госдумы и сенаторов от своих пенсионных преференций, – объяснил Турчак суть поправки (цитаты по "Интерфаксу"). – Каждый должен принять для себя сам, это личный выбор и личная ответственность депутата и сенатора, его отношение к своим избирателям».

«В законопроекте мы предоставляем депутатам и сенаторам такое право, при этом такой добровольный отказ становится по закону безотзывным», – добавил Турчак. Он назвал это «правильным и справедливым шагом».

Среди прочих поправок единороссы предлагают направлять в Пенсионный фонд конфискованные по коррупционным делам средства.

Турчак в первый раз озвучил предложение об отмене пенсионных льгот для парламентариев 20 августа на совместном заседании генсовета и руководителей думской фракции «Единая Россия», посвященном пенсионной реформе. Тогда он не говорил о том, что эта мера будет носить добровольный характер.

Согласно информации на сайте Госдумы, среднемесячная зарплата депутата в текущем году составляет 399 300 руб. Это сумма до уплаты подоходного налога, то есть на руки парламентарий получает в среднем 347 400 руб. При наличии стажа работы в нижней палате парламента от 5 до 10 лет пенсия составляет 46 626 руб., а если депутат проработал в Госдуме больше 10 лет, то его пенсия вырастет до 63 581 руб.

В 2017 г. среднемесячная зарплата россиян составляла 39 085 руб., а средний размер начисленных пенсий –13 304 руб., следует из данных Росстата.

Что чиновники думают о пенсионной реформе