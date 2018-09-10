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Политика
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Спросивший Путина о выборах сотрудник ГАЗа стал депутатом заксобрания

Ведомости
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Уполномоченный профсоюзной организации ГАЗа Артем Баранов, задавший в 2017 г. Владимиру Путину вопрос об участии в президентских выборах, победил на дополнительных выборах депутата заксобрания Нижегородской области, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на нижегородский облизбирком.

По его данным, за Баранова проголосовали 52,94% избирателей – всего 16 579. Кандидат от КПРФ – артист-вокалист «Москонцерта» Василий Овсянников получил 17,96%. Явка составила 26,25%.

Баранов был выдвинут на выборы нижегородским отделением «Единой России».

6 декабря 2017 г. Путин прибыл в Нижний Новгород с рабочей поездкой и посетил праздничный концерт в честь 85-летия завода ГАЗ. Поздравив завод, президент подошел к работникам, и к нему обратился Баранов. Он отметил, что ранее Путин сказал, что выдвинет свою кандидатуру, если его поддержат люди. «Так вот – все в этом зале вас поддерживают. Владимир Владимирович, сделайте нам, пожалуйста, подарок», – попросил сотрудник ГАЗа.

Путин ответил, что лучшего места для объявления о своем решение ему не найти, и заявил, что выдвинет свою кандидатуру на выборы. Больше президенту вопросов никто не задавал. Президент ушел со сцены, а празднование продолжилось.

В тот же день Баранов сказал «Ведомостям», что ни с кем не согласовывал свою просьбу к Путину. По его словам, он «просто проявил инициативу».

Политика
Новости

Володин поддержал проект об отказе депутатов от повышенных пенсий

Ведомости
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поддерживает законопроект о добровольном отказе парламентариев от повышенный пенсий, сообщает ТАСС. «Да, этот законопроект, думаю, я и мои коллеги однозначно поддержим», – заявил Володин.

Впервые предложение об отмене пенсионных льгот для парламентариев озвучил секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак в конце августа. Тогда он не упоминал, что эта мера будет носить добровольный характер.

Соответствующие поправки «Единая Россия» внесла в Госдуму в начале сентября. «Каждый должен принять для себя сам, это личный выбор и личная ответственность депутата и сенатора, его отношение к своим избирателям», – сказал тогда Турчак. По его словам, это будет «правильным и справедливым шагом». Кроме того, единороссы предложили направлять в Пенсионный фонд конфискованные по коррупционным делам средства.

На сайте Госдумы говорится, что среднемесячная зарплата депутата в текущем году составляет 399 300 руб. до уплаты подоходного налога. То есть на руки парламентарий получает в среднем 347 400 руб. При наличии стажа работы в нижней палате парламента от 5 до 10 лет пенсия составляет 46 626 руб., а если депутат проработал в Госдуме больше 10 лет, то его пенсия вырастет до 63 581 руб.

По данным Росстата, в прошлом году среднемесячная зарплата россиян составляла 39 085 руб., а средний размер начисленных пенсий – 13 304 руб.

В июне правительство предложило поэтапно повысить пенсионный возраст в России. Предполагалось, что для мужчин он составит 65 лет к 2028 г., для женщин – 63 года к 2034 г. Однако позже президент России Владимир Путин предложил сократить возраст выхода на пенсию для женщин до 60 лет.

«60 лет для женщины – это много». Что участники акции Навального думают о пенсионной реформе

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Бизнес
Новости

Потанин вернул 2,1% «Норникеля» Абрамовичу

Ведомости
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Компания Whiteleave группы «Интеррос» Владимира Потанина вернула 2,1% акций «Норникеля» прошлому владельцу пакета – Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источники и подтвердили «Ведомостям» два собеседника, близкие к разным сторонам сделки.

Whiteleave объявила о закрытии сделки по покупке 2,1% акций «Норникеля» у Crispian и увеличении своей доли в компании до 32,9% в середине марта. Эту сделку оспорил в Высоком суде Лондона второй крупнейший акционер Норникеля (27,8%) – производитель алюминия UC Rusal, подконтрольная Олегу Дерипаске. Последний настаивал на том, что продажа нарушает акционерное соглашение от 2012 г.

Потанин и Дерипаска в ожидании решения суда договорились, что Абрамович может продать им 4% «Норникеля» пропорционально их долям и что суд развернет сделку, если сочтет ее нарушившей акционерное соглашение.

В конце июня Лондонский суд встал на сторону Дерипаски и аннулировал сделку, сообщали «Ведомостям» два собеседника, близких к разным акционерам «Норникеля».

Значимость этого судебного решения для длительной борьбы за контроль над «Норникелем» между Потаниным и Дерипаской померкла после того, как в апреле в отношении последнего были введены блокирующие санкции США.

Представители «Норникеля» и «Интерроса» от комментариев отказались. «Ведомости» ожидают ответа представителя Абрамовича.

Кто попал под новые санкции США

Технологии
Новости

Заместитель гендиректора ВГТРК Дмитрий Медников ушел из медиахолдинга

Ведомости
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Заместитель гендиректора ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК) по развитию Дмитрий Медников покинул медиахолдинг. Об этом он рассказал РБК. По словам Медникова, он перестал работать в ВГТРК с 1 сентября.

По информации издания, у гендиректора ВГТРК Олега Добродеева до ухода Медникова было десять заместителей, двое из которых - первые заместители. Речь идет о гендиректоре телеканала «Россия 1» Антоне Златопольском, а также об Андрее Кондрашове - пресс-секретаре предвыборного штаба Владимира Путина и журналисте ВГТРК, который занял пост первого заместителя гендиректора в медиахолдинге после президентских выборов.

Пресс-служба ВГТРК отказалась комментировать уход Медникова. Также она отказалась уточнить число заместителей Добродеева в настоящий момент.

Медников рассказал, что намерен заняться венчурным бизнесом. По его словам, сейчас идет регистрация юрлица инвестфонда - АО «Эквити-Алгоритм» - и он станет его единственным владельцем и руководителем. Приоритет инвестфонда - проекты, связанные с новыми экологическими технологиями, и «поиск талантов».

Медников начал работать в ВГТРК в 2000 г., занимал должности главного редактора информационного канала «Вести 24» («Россия 24»), главного редактора телеканала «Россия 2». С 2009 г. стал заместителем гендиректора медиахолдинга. В последние годы Медников занимался развитием тематических каналов в рамках СП с «Ростелекомом» (в АО «Цифровое телевидение» у ВГТРК 58,71%, у «Ростелекома» - 41,29%). С 2013 г. Медников был председателем совета директоров «Цифрового телевидения». Весной этого года он покинул эту должность.

Бизнес
Новости

Volvo отложила IPO из-за «рыночных условий»

Ведомости
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Шведский производитель автомобилей Volvo Cars (принадлежит китайской Geely) решил отложить проведение IPO. Об этом рассказал Financial Times гендиректор Volvo Cars Хакан Самуэльссон.

Решение компании Самуэльссон объяснил необходимостью «стабильных рыночных условий». При этом он сказал, что проведение IPO – реалистичный вариант. «Время должно быть оптимальным», – сказал гендиректор Volvo Cars. По его словам, каких-либо сроков нет. «У меня нет амбиций стать гендиректором компании, чьи акции торгуются на бирже. Я вижу это не более захватывающим, чем быть гендиректором частной компании», – добавил Самуэльссон.

Volvo, как и все крупные производители автомобилей, столкнулась с возможными проблемами из-за торговой войны США и Китая, которые объявили о взаимном повышении импортных пошлин, отмечает Financial Times. Шведский автопроизводитель уже начал менять свой бизнес, чтобы избежать дополнительных затрат, объясняет газета: например, производство модели XC60 для американского рынка компания перенесла из Китая в Швецию.

В мае Bloomberg сообщал, что Volvo планирует провести IPO в этом году. По данным агентства, компания могла быть оценена в диапазоне от $16 млрд до $30 млрд. Volvo рассматривала вариант разместить акции сразу на двух биржах – в Гонконге и Швеции.

10 крупнейших IPO и SPO российских компаний в 2017 году

Политика
Новости

В центре Москвы задержали участников бессрочной акции протеста

Ведомости
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Полицейские задержали шестерых человек, участвующих в бессрочной акции протеста около памятника писателю Александру Твардовскому на Страстном бульваре в Москве. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на корреспондента.

По данным издания, акцию объявили ранее в понедельник более 10 человек. Они назвали власть неэффективной, потребовали роспуска Роскомнадзора, а также выступили против пенсионной реформы и ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды). По данным «Дождя», участники акции заявили, что решили продолжить протест против пенсионной реформы, который организовал оппозиционер Алексей Навальный и который прошел 9 сентября.

Задержанных везут в ОВД «Тверское». Помимо шестерых участников акции среди задержанных оказался корреспондент «Сота.Vision» Денис Стяжкин. По информации «ОВД-инфо», полицейские, проверив документы, его уже отпустили.

Как пишет «Новая газета», у памятника Твардовскому остались еще девять человек, некоторые подошли во время задержания.

«Дождь» сообщает, что после задержаний к памятнику вернулись несколько человек, которые успели уйти от полицейских, и к ним присоединились новые протестующие. Всего у памятника, по данным корреспондента телеканала, остались восемь человек.

Политика
Новости

Кремль оценил действия полиции на акциях против пенсионной реформы

Ведомости
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Полиция действовала строго в соответствии с законодательством на акциях против повышения пенсионного возраста, прошедших 9 сентября. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс». При этом представитель Кремля напомнил, что акции в большинстве городов, включая Москву и Петербург, были несанкционированными.

Песков отметил, что на прошедших акциях «в очередной раз» несовершеннолетних провоцировали на участие в подобных мероприятиях. По его словам, те, кто провоцировал, «прекрасно осведомлены о правовых последствиях таких шагов». «И вы знаете также, что были и хулиганы, и провокаторы, которые поднимали руку на стражей закона, что недопустимо и что также карается по закону», – добавил Песков.

Представитель Кремля не стал комментировать задержания журналистов во время этих же протестных акций. Он объяснил, что надо каждый случай разбирать отдельно. «Я не готов это делать, потому что я не знаю деталей», – сказал Песков.

В воскресенье, 9 сентября, в российских городах прошли акции против повышения пенсионного возраста. Их организовали политик Алексей Навальный и его сторонники. Соратник Навального Леонид Волков писал, что акции прошли более чем в 80 городах. По его оценкам, всего в акциях могло принять участие от 60 000 до 80 000 человек. Во многих городах мероприятия были не согласованы с властями. В целом по России, по данным «ОВД-инфо», задержали 839 человек в 33 городах. Больше всего – в Екатеринбурге (129 человек), Краснодаре (60), Перми (48), Омске (32), Казани (22).

При задержаниях в некоторых городах полиция применяла силу. Митингующих «волокли по асфальту, роняли на землю, тащили по лестнице», сообщало «ОВД-инфо». При этом среди задержанных были несовершеннолетние. Кроме того, на акциях задерживали журналистов, против некоторых из них полиция применяла силу. Профсоюз журналистов и работников СМИ подсчитал, что таких 17 человек.

Жесткие задержания в Москве на акции против пенсионной реформы. Фотографии

Экономика
Новости

Вексельберг и Игорь Ротенберг вошли в новую комиссию по модернизации экономики

Ведомости
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Председатель правительства Дмитрий Медведев создал комиссию по модернизации экономики и инновационному развитию России. Распоряжение об этом опубликовано на сайте правительства. Возглавил комиссию сам премьер.

Зампредами комиссии стали вице-премьер Максим Акимов и помощник президента Андрей Белоусов, ответственным секретарем назначен замруководителя аппарата правительства Алексей Уваров. В состав комиссии в числе других вошли председатель совета директоров Evraz Александр Абрамов, владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, президент Сбербанка Герман Греф, бывший вице-премьер, сопредседатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович, председатель совета директоров «РТ-инвест транспортные системы» (управляет системой «Платон»), владелец NPV Engineering и «Газпром бурения» Игорь Ротенберг, основатель и гендиректор Qiwi Сергей Солонин.

Комиссия будет координировать федеральные госорганы, местные власти и общественные объединения для выработки государственной политики в области модернизации экономики и инновационного развития России, следует из постановления правительства.

Вексельберг и Ротенберг 6 апреля попали под американские блокирующие санкции (SDN-лист). Ограничения предусматривают замораживание активов физлиц и компаний из черного списка на территории США и запрет на сделки с ними для американских граждан. А гражданам из других юрисдикций за существенные транзакции в пользу таких лиц грозит попадание под вторичные американские санкции.

Финансы
Новости

Евро превысил 81 рубль впервые с марта 2016 года

Ведомости
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Курс евро на торгах Московской биржи в понедельник превысил 81 руб. впервые с 1 марта 2016 г. Стоимость европейской валюты в ходе торгов достигала почти 81,5 руб. (+70 коп., или 0,9% к закрытию предыдущих торгов). К 13.40 мск курс евро скорректировался до 81,41 руб.

Доллар превысил отметку в 70 руб. впервые с 11 марта 2016 г. Стоимость американской валюты доходила до 70,4 руб. (+49 коп. или 0,7%). К 13.40 мск доллар стоит 70,32 руб.

Рубль продолжает падать под давлением санкционного фактора, говорит директор операций на валютном и денежном рынке Металлинвестбанка Сергей Романчук: рынок ожидает достаточно жестких американских санкций, в том числе возможного ограничения на покупку новых выпусков российского госдолга.

Помимо санкционных рисков на рубль давит снижение всех развивающихся рынков, указывает начальник управления инвестиций УК «Райффайзен капитал» Владимир Веденеев. Предсказать движение курса сейчас невозможно, подчеркивает он: при таких ценах на нефть рубль никогда еще не стоил так дешево. К 11.16 мск цены на нефть марки Brent выросли на 1,2 до $77,72. Романчук полагает, что при текущих ценах на нефть и уровне торгового баланса российская валюта должна стоить гораздо меньше – в районе 60 руб./$ – и такая слабость рубля обусловлена в основном политическим фактором, продолжает Романчук.

В конце прошлой недели первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов назвал текущий курс рубля недооцененным. Он связал ослабление национальной валюты с ожиданием очередной волны санкций и нестабильностью на рынках развивающихся стран. На прошлой неделе председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор видит факторы в пользу повышения ключевой ставки.

Недвижимость
Новости

Эксперты зафиксировали рост инвестиционных сделок с жильем в Москве

Ведомости
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Падение курса рубля и снижение ставок по банковским вкладам вернули на рынок вторичного жилья Москвы «консервативных частных инвесторов», покупающих квартиры с целью сбережения средств, говорится в исследовании компании «Инком-недвижимость».

Эксперты компании отмечают, что в настоящее время частными инвесторами являются 12% всех покупателей вторичных квартир в Москве. В то же время за предыдущие два года (с 2015 по 2017 г.) компанией не было зафиксировано ни одной сделки в инвестиционных и «сберегательных» целях – все покупки совершались только по необходимости.

«Сегодня условный обладатель нескольких миллионов рублей понимает: он может положить свои сбережения на годовой депозит и получить чуть больше 5% либо приобрести квартиру, сдать ее и иметь 5–7% прибыли в год», – говорит директор департамента вторичного рынка «Инком-недвижимости» Сергей Шлома.

По данным компании, самый востребованный объект у покупателей, приобретающих жилплощадь в сберегательных целях, – однокомнатная квартира пониженного и среднего классов комфортности рядом с метро. При этом премиальное и элитное жилье не рассматривается под арендный бизнес, как это было в 2014 г.

На конец августа средняя цена предложения на московском вторичном рынке жилья в долларовом эквиваленте составила $2651 за 1 кв. м, снизившись относительно конца июля на 7,9%, подсчитали эксперты компании.

Недвижимость
Новости

Власти выделят на достройку домов «СУ-155» и Urban Group еще 7,8 млрд рублей

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Правительство намерено выделить на достройку многоквартирных домов обанкротившихся компаний «СУ-155» и Urban Group дополнительные 7,8 млрд руб. Первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов поручил Минфину совместно с Минстроем внести предложения о соответствующих поправках в бюджет 2018 г., сообщил журналистам представитель Силуанова.

Такое решение было принято по итогам совещания, посвященного защите прав граждан – участников долевого строительства. Также ведомства должны определить потребность в финансировании расходов по восстановлению прав дольщиков в 2019–2020 гг.

Ранее премьер Дмитрий Медведев распорядился выделить Минстрою из резервного фонда правительства 3 млрд руб. на достройку объектов Urban Group. Кроме того, еще 3 млрд руб. предоставит бюджет Московской области. Дома и объекты инфраструктуры планируют ввести в эксплуатацию до конца 2022 г.

В августе Минстрой сообщил, что правительство в общей сложности предоставит на достройку объектов Urban Group 14,6 млрд руб. Всего, чтобы завершить строительство домов, потребуется 55,7 млрд руб., подсчитали аудиторы для Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства. Urban Group также достраивала часть объектов за рухнувшей ранее «СУ-155». За достройку большинства домов последней отвечал банк «Российский капитал». Общая стоимость работ оценивалась в 49 млрд руб.

Где санатор ГК СУ-155 будет достраивать проблемные жилые дома

Политика
Новости

Памфилова назвала дату второго тура выборов в четырех регионах

Ведомости
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ЦИК настаивает на том, чтобы второй тур выборов в четырех регионах – Хакасии, Приморском и Хабаровском краях и Владимирской области – прошел 23 сентября. Об этом заявила председатель комиссии Элла Памфилова на брифинге по итогам единого дня голосования, прошедшего накануне.

Региональные законы Хакасии, Хабаровского края и Владимирской области предполагают, что второй тур состоится через две недели, а в Приморском крае – через 21 день после дня голосования, отметила Памфилова. «Однако мы рассчитываем, – добавила она, – и настоятельно рекомендуем, чтобы Приморье организовало работу таким образом, чтобы все четыре субъекта провели второй тур в один день, 23 сентября».

Также Памфилова сообщила об отмене результатов выборов на шести участках в четырех регионах: на двух участках в Ульяновской области, на двух участках в Московской области, на одном участке во Владимирской области и еще на одном – в Бурятии. На одном из участков в Калмыкии проводится проверка, так как был зафиксирован вброс, добавила она.

По мнению председателя ЦИК, выборы были конкурентными. «Несмотря на весь скепсис, мы действительно увидели конкурентную и в некоторых случаях непредсказуемую борьбу как итог результата, который мы видим», – подчеркнула она. Памфилова привела в пример Якутск, где на выборах мэра победителем стала кандидат от партии «Возрождение России» Сардана Аксентьева. «Сюрприз? Сюрприз», – констатировала она.

Единый день голосования прошел накануне, 9 сентября. В частности, в 22 регионах состоялись прямые губернаторские выборы.

В четырех субъектах по итогам голосования ни один из кандидатов не набрал необходимых 50% голосов. В Приморье временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Тарасенко («Единая Россия») получил 46,57% голосов, а кандидат от КПРФ Андрей Ищенко – 24,64%. В Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Сергей Фургал набрал 35,81%, тогда как нынешний губернатор края, кандидат от «Единой России» Вячеслав Шпорт получил 35,62%.

Во Владимирской области действующий губернатор от «Единой России» Светлана Орлова набрала 36,42%, кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин – 31,19%. В Хакасии лидерство за коммунистом Валентином Коноваловым – он получил 44,81%, за ним следует кандидат от «Единой России» Виктор Зимин с 32,42%.

В Москве на выборах мэра победил действующий градоначальник Сергей Собянин. По итогам обработки 99% протоколов он набрал 70,02%. Второе место занял кандидат от КПРФ Вадим Кумин с 11,44%, третье – кандидат от «Справедливой России» Илья Свиридов с 7,06%. Четвертое и пятое место заняли кандидат от ЛДПР Михаил Дегтярев (6,76%) и кандидат от «Союза горожан» Михаил Балакин (1,87%). Явка на выборах в Москве составила 30,36%.

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