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Спросивший Путина о выборах сотрудник ГАЗа стал депутатом заксобрания

Уполномоченный профсоюзной организации ГАЗа Артем Баранов, задавший в 2017 г. Владимиру Путину вопрос об участии в президентских выборах, победил на дополнительных выборах депутата заксобрания Нижегородской области, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на нижегородский облизбирком.

По его данным, за Баранова проголосовали 52,94% избирателей – всего 16 579. Кандидат от КПРФ – артист-вокалист «Москонцерта» Василий Овсянников получил 17,96%. Явка составила 26,25%.

Баранов был выдвинут на выборы нижегородским отделением «Единой России».

6 декабря 2017 г. Путин прибыл в Нижний Новгород с рабочей поездкой и посетил праздничный концерт в честь 85-летия завода ГАЗ. Поздравив завод, президент подошел к работникам, и к нему обратился Баранов. Он отметил, что ранее Путин сказал, что выдвинет свою кандидатуру, если его поддержат люди. «Так вот – все в этом зале вас поддерживают. Владимир Владимирович, сделайте нам, пожалуйста, подарок», – попросил сотрудник ГАЗа.

Путин ответил, что лучшего места для объявления о своем решение ему не найти, и заявил, что выдвинет свою кандидатуру на выборы. Больше президенту вопросов никто не задавал. Президент ушел со сцены, а празднование продолжилось.

В тот же день Баранов сказал «Ведомостям», что ни с кем не согласовывал свою просьбу к Путину. По его словам, он «просто проявил инициативу».