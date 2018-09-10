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Собянин по итогам обработки всех протоколов набрал 70,17% голосов

По результатам обработки всех протоколов на выборах мэра Москвы Сергей Собянин набрал 70,17%. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информационное табло в Мосгоризбиркоме.

«Самовыдвиженец Сергей Собянин набирает 70,17% голосов, то есть 1 582 762 голоса», - сообщили в Мосгоризбиркоме (цитата по агентству «Москва»). Это на 389 584 голоса больше, чем на выборах в 2013 г.: тогда он набрал 1 193 178 голосов.

Второе место занял кандидат от КПРФ Вадим Кумин с 11,38%, третье - кандидат от «Справедливой России» Илья Свиридов. Четвертое и пятое места заняли депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев и кандидат от партии «Союз горожан» Михаил Балакин (6,72% и 1,87% соответственно).

Итоговая явка на выборах мэра Москвы - 30,96%. На прошлых выборах в 2013 г. она составила 32,07%.

Выборы мэра Москвы прошли в единый день голосования накануне, 9 сентября. Кроме Москвы прямые выборы проходили более чем в 20 регионах. В четырех из них пройдет второй тур.